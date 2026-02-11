Waarom Tim en Danielle stekker uit hun vegan eetcafé trekken: ‘Echt álles is duurder geworden’

Het doek valt voor Rebel Rebel, het vegan eetcafé van Danielle Vol-van der Holst en Tim van der Holst. Met een idealistische droom begonnen ze aan hun vegan avontuur, dat eerder stopt dan hun lief is. „Natuurlijk weet je van tevoren dat horeca hard werken is, maar je weet het niet écht.”

De start van Rebel Rebel was op Koningsdag 2022 in een ramvolle binnenstad van Dordrecht. Ideetje van Tim om uitgerekend op die dag te beginnen, want wanneer is het nou drukker in de binnenstad dan op die feestdag? „Een betere dag is er toch niet? We waren er klaar voor, dacht ik”, blikt hij in het AD terug op die chaotische dag. Dat bleek niet zo te zijn, maar daarover straks meer.

Avontuur veganrestaurant start in 2015

Hun avontuur begon al in 2015 toen ze eveneens in Dordrecht veganrestaurant Daantje Food & Drinks startten, met uiteraard een menukaart zonder vlees. Dat was rap een succes, maar toen het huurcontract niet verlengd werd, stonden ze op straat.

Daarna vonden ze in 2021 tijdelijk onderdak in het restaurant van bioscoop The Movies en een jaar later volgde de verhuizing naar het huidige pand aan de Dordtse Houttuinen. Ze verbouwden de tent tot een plek waar ze zelf graag zouden gaan stappen en noemden die naar de hit Rebel Rebel van David Bowie.

Waarom niet in Haarlem of Amsterdam?

En ook op die nieuwe stek weten klanten de zaak te vinden. Tim: „We voelen dat dit een plek is die uniek is. Mensen uit Amsterdam bijvoorbeeld vragen ons waarom we dáár niet zitten. En waarom niet in een stad als Haarlem? We kunnen ook het zoveelste restaurant zijn dat een steak op de kaart zet, maar dat willen we niet. Ik durf wel te zeggen dat 80 procent van onze klanten níet vegan is.”

Mensen die mee moeten en dan ontdekken van: ‘Oh, ik vind het eigenlijk best lekker’. Die reactie is natuurlijk geweldig Daniëlle Vol - van der Holst

Danielle denkt zelfs nog meer: „Ik denk zelfs wel 90 procent. Mensen vinden het gewoon lekker eten en zijn nieuwsgierig. Dus het zijn wel avonturiers die hier binnenstappen, en mensen die mee moeten en dan ontdekken: ‘Oh, ik vind het eigenlijk best lekker’. Die reactie is natuurlijk geweldig. Je moet het zien als zaadjes die we continu aan het planten zijn.’’

Hoe vaak ze het niet hebben meegemaakt dat iemand die door een ander was meegesleept een vegan broodje gyros bestelde met de verwachting dat het niet te peren is. „Dan zie je zo iemand kijken van: ‘Waar ga je dat van maken dan? Die vegan zooi is smerig en dat hoef ik niet.’ Maar als ze het proberen, dan is het: ‘Oh, maar wacht even...’ ’’

Tim van der Holst en Danielle Vol-van der Holst in hun zaak Rebel Rebel in 2022, het openingsjaar. Nu stoppen ze ermee. Foto: Victor van Breukelen

Het is kei- en keihard werken

Waarom dan toch stoppen? „We zijn erachter gekomen dat het kei- en keihard werken is. Ja, natuurlijk wisten we dat vooraf, maar niet écht. We zijn begonnen vanuit passie en overtuiging, maar dan merk je dat er veel meer bij komt kijken. En dan de kosten... In het weekend is het altijd volle bak, maar doordeweeks is het vaak rustig. Vóór corona had het prima gewerkt, maar sindsdien is echt álles duurder geworden: energie, personeel, inkoop. We kunnen dat niet meer bolwerken. Ja, je kunt het bier duurder maken, maar dan komen er minder klanten.’’

Op tournee door Europa

De ondernemers zagen dat al langer aankomen en hebben een jaar lang geprobeerd het concept over te dragen, maar dat is niet gelukt. En dus is het na komende zondag gedaan, hoe veel pijn dat ook doet.

Tim pakt zijn andere passie – muziek – op, gaat het theater in en gaat op tournee door Europa, terwijl Danielle zich onder meer stort op het voorzitterschap van de Nederlandse Vereniging voor Veganisme en haar werk voor de Partij voor de Dieren. „Er is nog heel veel te bereiken en dat ga ik nu via de politiek proberen te doen.”

Niet op Koningsdag voor eerst open gaan!

Dan nog over die Koningsdag, wat ging er toen mis? „Het was echt een gekkenhuis, zó ongelooflijk druk. Er was een wachtrij van een uur om te mogen betalen. Toen zijn uiteindelijk wel wat mensen weggelopen, haha! Dus we zijn die dag behoorlijk wat inkomsten misgelopen. Daarom raad ik de mensen die het pand van ons gekocht hebben absoluut niet aan om op Koningsdag voor het eerst open te gaan.’’