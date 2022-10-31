Beurswaarde Basic-Fit toont enig herstel na koersval

Fitnessketen Basic-Fit toonde maandag enig herstel op de beurs in Amsterdam na de grote koersval van vrijdag. Het bedrijf kwam vorige week met tegenvallende resultaten en voorzag een minder snelle groei. Daardoor werd de onderneming in een klap bijna een vijfde lager gezet door beleggers. Maar maandag steeg de beurswaarde weer met zo'n 3 procent.

Het gebeurt vaker dat aandelen die flink inleveren in de handelsdagen daarop weer wat in waarde stijgen. Beleggers zien zo'n koersval vaak ook als een gunstig instapmoment, omdat ze erop rekenen dat de koers dan een dieptepunt heeft bereikt en er daarna een grote kans is dat de belegging weer meer waard wordt.

Maar het kan ook anders gaan met een beurskoers. Zo ging het aandeel Air France-KLM maandag 3 procent omlaag. Het aandeel zakte vrijdag al flink na een teleurstellend kwartaalbericht.

Terughoudend

De stemming op de Europese beurzen was maandag over de gehele linie terughoudend door de aanhoudende zorgen over de inflatie. Zo bleek dat het leven in de eurozone in oktober 10,7 procent duurder is geworden, waarmee de inflatie een nieuw record bereikte. Ook groeide de economie van de eurozone in het derde kwartaal minder hard dan een kwartaal eerder, waarmee de kans op een recessie verder is toegenomen.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,5 procent in de plus op 670,62 punten. De MidKap klom 0,5 procent tot 908,53 punten en de beurzen in Frankfurt en Londen wonnen tot 0,7 procent. De belangrijkste graadmeter in Parijs ging 0,1 procent lager de handel uit.

Prosus

Techinvesteerder Prosus en maaltijdbezorger Just Eat Takeaway waren koplopers bij de hoofdfondsen in Amsterdam. Prosus (plus 6,6 procent) toonde daarmee wat herstel na het zware koersverlies van vorige week, dat volgde op de koersdruk in de Chinese techsector. Thuisbezorgd-moeder Just Eat (plus 3,6 procent) laat vaker grote koersschommelingen zien en is regelmatig te vinden bij de grote winnaars of verliezers op het Damrak.

In Zürich steeg Credit Suisse ruim 5 procent. De door schandalen geplaagde Zwitserse bank wil bij zo'n twintig andere banken aankloppen voor een kapitaalverhoging. Het concern maakte eerder al bekend een grootscheepse reorganisatie door te voeren na aanhoudende verliezen. Daarbij verdwijnen 9000 banen.

De euro was 0,9875 dollar waard, tegen 0,9944 dollar voor het weekend. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte bijna 2 procent tot 86,21 dollar. Brentolie werd dik 1 procent goedkoper op 94,72 dollar per vat.