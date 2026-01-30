85 procent twijfelt na hack aan winkel: ‘Datalek kan jaren aan opgebouwde merkloyaliteit in één klap wegvagen’

Shoppen draait steeds meer om vertrouwen. Maar liefst 78 procent van de consumenten maakt zich ernstige zorgen over dataprivacy, terwijl aanhoudende economische druk dwingt tot selectiever koopgedrag. Een datalek? Dat kost je direct je klant: 85 procent denkt voortaan twee keer na voordat ze nog iets kopen bij een gehackte retailer.

Dit blijkt uit het nieuwe rapport Retail Tech Assessment van SOTI, Een innovator en marktleider op het gebied van het beheren en vereenvoudigen van mobiele oplossingen. Volgens het rapport balanceert de hedendaagse consument tussen de behoefte aan technologisch gemak tegenover de angst voor cybercriminaliteit. Waar in 2024 nog 72 procent van de shoppers zich zorgen maakte over hun persoonlijke data, is dat nu gestegen naar bijna tachtig procent.



Veiligheid is de nieuwe loyaliteit

Die zorgen zijn niet zonder reden: 37 procent van de Nederlandse consumenten is inmiddels zelf slachtoffer geworden van fraude in de retailsector. Peter Schuchmann, Sales Director Benelux bij SOTI, waarschuwt retailers daarom dat innovatie zonder stevige beveiliging zinloos is. „Eén datalek kan jaren aan opgebouwde merkloyaliteit in één klap wegvagen”, zegt hij. Retailers die transparant zijn over hun datagebruik hebben een streepje voor.



Naast digitale dreigingen drukt ook de economische realiteit op de sector. Door de stijgende kosten van levensonderhoud beperkt 77 procent van de shoppers hun uitgaven bewust. Opvallend is dat deze zuinigheid gepaard gaat met een focus op herkomst van het product: 20 procent kiest vaker voor lokale producten. De consument verwacht meer waarde voor elke euro. „Flexibele bezorgopties, relevante loyaliteitsprogramma’s en realtime zichtbaarheid over alle kanalen spelen een belangrijke rol in de aankoopbeslissing, en technologie is cruciaal om dit mogelijk te maken”, zegt Schuchmann.

AI: Wel de lusten, niet de lasten

Hoewel de Nederlander kritisch is op privacy, is hij niet tegen vooruitgang. De helft van de consumenten staat open voor AI, zolang dit de winkelervaring persoonlijker maakt. Ook retailer-apps blijven populair. 42 procent gebruikt deze vooral voor exclusieve kortingen, loyaliteitsvoordelen of snellere checkout-processen. Dit laat zien dat gemak belangrijk blijft, maar alleen wanneer dit wordt ondersteund door veilige en betrouwbare technologie, stellen de onderzoekers.



Technologie mag geen doel op zich zijn, maar moet een middel zijn om gemak en veiligheid te garanderen. Retailers die er niet in slagen dit evenwicht te vinden, lopen het risico in 2026 irrelevant te worden.



