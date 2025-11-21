Eerlijk over hoge horecakosten: Bader maakt video na negatieve recensies over prijzen van gerechten

Na negatieve reviews over de prijs van zijn gerechten was Bader Dabbagh, eigenaar van het Amsterdamse Hummus and Habibis er klaar mee. De ondernemer nam een video op en vertelt hierin eerlijk welke kosten hij allemaal heeft. De reacties daarop zijn positief. „Het loont om eerlijk en transparant te zijn.”

Bader Dabbagh begon in 2020 met het maken van Syrische gerechten in zijn huis. „Het was tijdens de coronapandemie en ik had een depressie. Ik zocht een hobby als houvast om de moeilijke herinneringen aan mijn vlucht uit Syrië deels te verwerken. Het werd koken van Syrische gerechten, mijn moederland.”

Het begon als kleine hummus-bezorgdienst waarvoor hij heel wat kilometers op zijn fiets door Amsterdam aflegde. „Ik had niet verwacht dat het zo snel zou groeien. Al snel kreeg ik grotere cateringklussen en hielpen mijn ouders mee. Begin 2023 zijn we officieel als cateringbedrijf gestart. Mijn hele familie reisde ervoor door het land om cateren voor bruiloften en lunches aan bedrijven als Amazon, Uber, Gemeente Rotterdam. Ik vind het heel mooi om dit samen met mijn familie te doen.”

Eigen restaurant in Amsterdam

Dit jaar kon hij in een pand aan de Spaarndammerstraat in Amsterdam zijn eigen restaurant beginnen met zijn eigen geld en een investering. „Het was hard werken, meer dan twaalf uur per dag denk ik. Maar ik was zo blij dat het kon.” Op de kaart staan Syrische gerechten zoals baba ghanoush, fattoush, tabbouleh, Mujaddara en natuurlijk de hummus waar het allemaal mee begon.

Hummus and Habibis

Het restaurant liep meteen goed. „We zijn vaak helemaal volgeboekt. Mensen komen speciaal voor ons naar Amsterdam. Het meest trots ben ik op de warme community die we hebben opgebouwd. Er werken vijftien mensen bij me, allemaal vluchtelingen, we zeggen: powered by refugees.” Bader heeft plannen om uit te breiden naar steden als Rotterdam of Leiden.

Ook op Instagram is Hummus and Habibis populair, het restaurant heeft nu ruim 22 duizend volgers. Bader vertelt: „We posten filmpjes en foto’s van hoe we gerechten maken, de filmpjes met mijn vader zijn heel populair. Het is heel organisch gegroeid.”

Ik snap ook dat het maar een paar vervelende mensen zijn, maar het is weleens goed om te vertellen wat alles kost Bader Dabbagh Hummus and Habibis

Negatieve kant van sociale media

Bader maakte ook de negatieve kant van sociale media mee. Op Google kreeg hij slechte reviews over de prijs van zijn gerechten. Hij besloot een video op te nemen waarin hij eerlijk vertelt hoeveel alles kost. „Er zijn veel verborgen kosten die onze gasten niet zien. We betalen voor huur, belasting, gas, elektriciteit, vuilnis en er werken vijftien mensen hier. Onze ingrediënten komen uit Syrië, we betalen ervoor om dit naar Nederland te halen. Eén liter olijfolie kost meer dan twintig euro. In een gerecht als fattoush zitten meer dan tien ingrediënten. Dus zeventien euro voor fattoush is echt niet veel, it’s a good deal.”

Het filmpje is inmiddels bijna 60 duizend keer bekeken. De reacties zijn positief: Van ‘I love this explanation’ tot ‘absolutely worth it’. „Ik snap ook dat het maar een paar vervelende mensen zijn, maar het is weleens goed om te vertellen wat alles kost. Eerlijkheid en transparantie vind ik belangrijk. Dat ben ik tegen mijn gasten, maar ook tegen mijn team. En dat loont.”

De video van Bader: