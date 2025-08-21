Moederbedrijf Van Lier maakt doorstart met schoenenmerk, week na faillissement

Schoenenmerk Van Lier, dat vorige week failliet verklaard werd, maakt een doorstart. Woensdag bleek een website van het familiebedrijf onder de naam Vanlier1815.com alweer live te zijn. Nu maakt het moederbedrijf van Van Lier bekend de activiteiten voort te zetten.

Vorige week werd schoenenmerk Van Lier failliet verklaard. Het ging hierbij om drie dochtervennootschappen, Van Lier b.v., Van Lier Amsterdam b.v. en Van Lier Shoes b.v. Ook de webshop werd uit de lucht gehaald. Het moederbedrijf VANLIER b.v. viel echter buiten het faillissement.

Dat moederbedrijf meldt dat het woensdag een akkoord heeft bereikt met de curator en de bankier van de vennootschappen, schrijft RetailTrends. De webshop is inmiddels weer online. De onderneming zegt de komende dagen met meer informatie te komen.

Nette doorstart voor Van Lier

Curator Bart Prinsen spreekt tegenover RetailTrends over een nette doorstart. Veel wil hij er niet over kwijt. Wel wil hij het misverstand uit de wereld helpen dat een curator in een faillissement het compleet voor het zeggen heeft, want dat is niet zo.

Prinsen wijst erop dat financiers vaak over zekerheidsrechten beschikken. Die financiers mogen een aantal beslissingen nemen los van de curator.

Twee eeuwen geschiedenis Van Lier

Van Lier kent een lange geschiedenis. Het familiebedrijf startte in 1815, toen Goyert van Lier een schoenmakerij opende in Loon op Zand. De groei kwam op gang door de productie van laarzen voor het leger. Daarnaast werden in Loon op Zand ook schoenen gemaakt. Toen goedkope concurrentie uit lagelonenlanden in de jaren zestig en zeventig toenam, koos Van Lier voor kwaliteit en merkbeleving in plaats van massaproductie. Vanaf de jaren tachtig werd het merk steeds zichtbaarder in de Nederlandse winkelstraten.

De familie Van Spaendonck nam het bedrijf in 1991 over, met Geert van Spaendonck als nieuwe eigenaar. Hij bouwde het uit tot een merk dat zowel in de betere schoenenwinkels lag als in eigen monobrandstores. De productie verhuisde naar Portugal, maar het imago van Hollands vakmanschap bleef, met klassieke veterschoenen, loafers (instappers) en later ook boots en sneakers.

In 2023 nam Van Spaendoncks dochter Christina (toen 26) het stokje over als ceo. Christina zette vol in op digitalisering, kunstmatige intelligentie en een sterkere online strategie. Ze wilde de omzet verdubbelen en het assortiment uitbreiden met damesschoenen. Om die groei te financieren, zette Van Lier in 2023 ook een stap naar de kapitaalmarkt. Eerder dit jaar kondigde Christina plots haar vertrek bij het schoenenmerk aan.

