Kabinet schrapt 218 regels: verlichting voor ondernemers na jaren regeldruk

Ondernemers krijgen iets meer lucht. Het kabinet schrapt en vereenvoudigt 218 regels die bedrijven onnodig belasten. Dat maakte minister Vincent Karremans van Economische Zaken bekend tijdens de OndernemersTop in Amersfoort. Het gaat om de eerste tranche van een bredere operatie: vóór de zomer van 2026 wil het kabinet in totaal 500 regels aanpakken.

Nederland staat bekend als een regeldicht land. Veel regels zijn ooit bedacht om veiligheid en eerlijkheid te waarborgen, maar stapelen zich in de praktijk op tot een wirwar van rapportages, formulieren en verplichtingen. Voor ondernemers betekent dat vooral: tijd kwijt aan administratie in plaats van aan klanten, personeel of groei.



Volgens minister Karremans is het doorgeslagen. „De reflex van de overheid is om risico’s weg te managen met regels, vaak tot ver achter de komma. Voor veel ondernemers vergaat daardoor de lust om te ondernemen. Dat verstikt het ondernemingsklimaat en daarmee ons verdienvermogen”, zegt hij.

Ondernemers wachten al veel te lang op minder regels Vincent Karremans Demissionair minister van Economische Zaken

Karremans wees daar eerder ook al op in een gesprek met De Ondernemer. Daar zei hij dat eerdere pogingen om regeldruk te verminderen te vrijblijvend waren en te weinig kabinetbreed werden aangepakt. „Ondernemers wachten al veel te lang op minder regels, met tot nu toe veel te weinig resultaat. Elk uur en elke euro die aan regels opgaat, kan niet in de onderneming worden gestoken”, aldus de minister. Volgens Karremans is nu voor het eerst afgesproken dat alle departementen worden afgerekend op concrete reductie.



Minder papierwerk, minder onzekerheid

Sinds september hebben ministeries hun regelgeving doorgelicht. Niet vanuit Den Haag alleen, maar met input van ondernemers, brancheorganisaties en onderzoeken bij mkb-bedrijven in negen sectoren. Ook signalen van het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) en evaluaties van bestaande wetten zijn meegenomen.



Dat heeft geleid tot een lijst van 218 regels die nu verdwijnen of eenvoudiger worden. Het gaat daarbij niet alleen om schrappen, maar ook om duidelijkere uitvoering. Minder grijze gebieden betekent voor ondernemers minder risico op boetes, naheffingen of langdurige procedures.

Ziek- of herstelmelding bij UWV

Een aantal maatregelen raakt direct aan het dagelijks werk van mkb’ers. Zo hoeven bedrijven met minder dan 250 medewerkers geen jaarlijkse mobiliteitsrapportage meer te maken. Ook de administratieve druk vanuit het CBS gaat omlaag: minder vragenlijsten, minder detailniveau.



Op het dossier ziekteverzuim kiest het kabinet voor een pragmatischer aanpak. Werkgevers die een ziek- of herstelmelding per ongeluk te laat doorgeven aan het UWV, krijgen voortaan eerst een waarschuwing. Geen directe boete meer, en dus ook minder bezwaarprocedures en juridisch gedoe. Daarnaast wordt het oordeel van de bedrijfsarts leidend bij de UWV-toets voor re-integratie, waardoor werkgevers minder onzekerheid hebben over correcties achteraf.

Wie een ziek- of herstelmelding per ongeluk te laat doorgeeft aan het UWV, krijgt voortaan eerst een waarschuwing

Ook in de mobiliteit verdwijnt verplicht papierwerk. Ondernemers die rijden met lichte elektrische bedrijfsvoertuigen, hoeven geen tachograaf meer te installeren en geen rij- en rusttijden handmatig bij te houden. Dat scheelt kosten én tijd.

Voorbeelden van regels die verdwijnen • Geen mobiliteitsrapportage meer voor bedrijven tot 250 medewerkers

Minder registratie en geen jaarlijkse rapportageplicht.

• Geen tachograafplicht voor lichte elektrische bedrijfsvoertuigen

Geen extra apparatuur en geen handmatige administratie.

• Minder CBS-verplichtingen

Minder en kortere statistische vragenlijsten.

• Waarschuwing bij te late UWV-melding

Geen directe boete bij een vergissing.

• Bedrijfsarts leidend bij re-integratie

Minder onzekerheid en minder langdurige procedures.

Ook Brussel op de radar

Niet alle regels komen uit Den Haag. Een aanzienlijk deel vindt zijn oorsprong in Europese wetgeving. Nederland sluit daarom aan bij de vereenvoudigingsagenda van de Europese Commissie en doet zelf voorstellen om bestaande regels werkbaarder te maken. Daarnaast zoekt het kabinet actief samenwerking met ondernemers en uitvoeringsorganisaties. Een voorbeeld is de gezamenlijke aanpak van anti-witwasregels, waarbij overheid, toezichthouders en bedrijven kijken hoe administratieve lasten omlaag kunnen zonder het doel van de regels uit het oog te verliezen.



Met de eerste 218 aangepakte regels zegt het kabinet vooral een begin te maken. De komende maanden volgt een volgende tranche.



