Britse 'betoncrisis' treft na scholen ook Londense luchthavens

Op de Londense luchthavens Heathrow en Gatwick is hetzelfde soort beton aangetroffen als eerder ruim honderd Britse scholen dwong hun deuren te sluiten. Dat gebeurde uit vrees voor de veiligheid. Het lichte RAAC-beton blijkt namelijk minder lang mee te gaan dan oorspronkelijk gedacht.

Op Heathrow werd de betonsoort aangetroffen in terminal 3. Nadat de problemen op de scholen in het Verenigd Koninkrijk aan het licht waren gekomen, heeft de luchthaven meteen een onderzoek laten uitvoeren. Een woordvoerder van Gatwick zegt dat deze luchthaven een overzicht bijhoudt van locaties waar RAAC aanwezig is. Dat wordt volgens hem "nauwlettend in de gaten gehouden door middel van regelmatige, uitgebreide en structurele inspecties".

Omdat beide luchthavens de situatie blijven monitoren, zijn er vooralsnog geen zorgen over personeel en passagiers. "De veiligheid van passagiers en collega's zal altijd onze eerste prioriteit zijn en we zullen belanghebbenden in de hele sector op de hoogte blijven houden naarmate onze plannen voor permanente oplossingen vorderen", aldus een woordvoerder van Heathrow.

Houdbaarheid

RAAC werd van de jaren 50 tot medio jaren 90 veel gebruikt in muren, vloeren en plafonds. Het betreft gewapend lichtgewicht beton, dat relatief goedkoop is. Maar naar nu blijkt, gaat het beton niet zo lang mee. De bezorgdheid over de houdbaarheid ontstond in 2018, toen een dak van een basisschool in het zuidoosten van Engeland plotseling instortte.

Vlak voor de start van het nieuwe schooljaar kwam een nieuwe veiligheidsrichtlijn van het Britse ministerie van Onderwijs naar buiten. Die had tot gevolg dat ruim honderd scholen naar alternatieve klaslokalen op zoek moesten om les te geven aan duizenden kinderen.