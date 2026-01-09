Opnieuw meer leegstaande winkels, nu ook op meubelboulevards: ruim 14.000 panden

Het aantal leegstaande winkelpanden is afgelopen jaar opnieuw gestegen. De toename was het grootst in grootschalige winkelcentra, zoals meubelboulevards. De populariteit van online winkelen zorgt al lang voor rustigere winkelstraten en boulevards.

De cijfers blijken uit onderzoek van Locatus. „Sinds 2020 kende de meubelboulevards een opleving. Geld dat niet aan vakanties kon worden besteed, kwam hier terecht. De laatste jaren zien we hier toch ook problemen, zoals het faillissement van CarpetRight, en zien we in deze centra de leegstand oplopen”, meldt de marktonderzoeker.

Ruim 14.000 winkelpanden staan leeg

Begin deze maand stonden er in Nederland ruim 14.000 winkelpanden leeg, dat is 7 procent van het totaal. Een jaar geleden was dit nog 6,7 procent. Ook nam het totaal aantal winkelpanden af, tot onder de 80.000. Twintig jaar geleden waren dat er nog 107.000. De populariteit van online winkelen zorgt al lang voor rustigere winkelstraten. Een deel van de panden wordt dan ook omgebouwd tot woningen.

In vrijwel elk type winkelgebied steeg de leegstand. In de vijftien grootste stadscentra kwamen wel minder winkels leeg te staan. „De trend die we al lang zien, dat de grootste centra het beter doen dan de kleinere centra, manifesteerde zich vorig jaar opnieuw. Voor het echte winkelen gaan consumenten naar de grootste centra van Nederland. In kleinere centra komt meer en meer de focus op dagelijkse voorzieningen”, aldus Locatus.

