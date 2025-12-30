2025 betekende voor Iris Zeilstra groei, herstel en nog een Pluk in Spanje: ‘Dit jaar voelde als een knuffel’

2025 was het jaar dat Iris Zeilstra haar eerste buitenlandse vestiging van het succesvolle Pluk opende in Spanje. Ook startte ze met een vriendin een podcast. Na jaren harde klappen als ondernemer te hebben gehad, voelde dit jaar voor het eerst helend. Reden genoeg voor uitbreiding: in maart opent de tweede Spaanse Pluk in Jávea. „Ik manifesteer world domination met Pluk.”

Terwijl wij in Nederland bijna de nul graden aantikken, schijnt in Moraira volop het zonnetje. De Spaanse kustplaats is sinds 2025 de tijdelijke woonplaats van Iris Zeilstra en haar man en drie kinderen. In Amsterdam heeft ze bekende horecazaken zoals Pluk, Ree7, Brasserie De Luwte en Dae Bakery Café.



Vanwege de verbouwing van hun huis verhuisde het gezin naar Moraira, de plek waar haar man David restaurants Club Nautico en Casa Oller heeft. Een paar maanden nadat ze haar verhuizing aankondigde, werd bekend dat de ondernemer ook een vestiging van Pluk zou gaan openen.

De eerste dag moesten we dicht, want alles was gewoon op. Die drukte bleef aan tot half november Iris Zeilstra

Opening Pluk hoogte- en dieptepunt van 2025

De opening van Pluk in Moraira was zowel een hoogte- als dieptepunt, vertelt Iris. „Ik had totaal niet verwacht wat er ging gebeuren. Ook al sta ik vijftien jaar in de wedstrijd, ik voelde me weer een beginner. Ik wist niet dat er zoveel vraag zou zijn. De eerste dag moesten we dicht, want alles was gewoon op. Die drukte bleef aan tot half november. Sindsdien is het wat rustiger, maar niet leeg. Dat hebben meerdere horecazaken in deze periode. Het loopt heel goed.”



Podcast over ondernemen en schoolrun

Een ander hoogtepunt van dit jaar was de podcast genaamd That’s So Us die ze samen met vriendin en ondernemer Michelle Walk is gestart. Iris: „We praten over waar we mee bezig zijn: de kindjes, de dagelijkse schoolrun, ons personeel, relaties en over hoe je je bedrijf kunt versterken. Alles met een korreltje zout, want het moet wel leuk blijven.’’



„Het slaat aan, we horen van onze volgers dat ze op een nieuwe aflevering wachten’’, vertelt Iris. „We hebben meer dan 90.000 luisteraars per aflevering. Ook dat had ik niet vooraf verwacht. Je hebt al zoveel podcasts. We wilden dit doen voor onze volgers op social media om hen wat extra context te geven over de dingen die we delen. We gaan echt de diepte in, het ging laatst over de scheiding van Michelle, of de muren waar je tegenaan loopt in een relatie - daar kan ik dan weer over vertellen, ha ha. Het is ook gewoon heel gezellig om te doen met een vriendin. We gaan er voorlopig dan ook mee door.”

We hebben flinke klappen gehad door de pandemie, maar ook persoonlijk Iris Zeilstra

Elke week op en neer naar Amsterdam

Dit jaar verhuisde Iris dus met haar man en drie dochters tijdelijk naar Spanje, ook een hoogtepunt. Het gezin geniet volop, maar dat betekent wel dat Iris elke week op en neer moet reizen naar Amsterdam.



„Dat is best pittig. Ik geloof in de mantra: alles went. In Amsterdam ga ik langs de zaken en heb meetings met alle managers. Ik vind dat ik echt langs moet gaan, door de zaken heenlopen is de enige manier om ze te besturen. Ik heb een hecht team om me heen. Eentje is al zestien jaar bij me. Ik heb hen allemaal laten groeien en geef ze geen reden om weg te gaan. Het gras is nergens groener. Zij zijn daar blij mee, maar ik ook. Anders zou ik niet kunnen doen wat ik nu allemaal doe.”

Iris Zeilstra. Eigen foto

Voor Iris voelt dit jaar helend. „We hebben flinke klappen gehad door de pandemie, maar ook persoonlijk. We moesten de NOW aflossen en waren lang dicht. Dit jaar voelde als een knuffel: you did it.”

We zijn niet de grootste fan van franchises, maar we zijn nu aan het onderzoeken welke vorm bij ons past Iris Zeilstra

Nieuwe vestiging van Pluk in Spanje

De plannen voor 2026 zijn dan ook groots: er komt een nieuwe vestiging van Pluk. De planning is om die in maart te openen in Jávea, ook aan de Costa Blanca. „Mijn volgers smeekten er bijna om. Een aantal pandeigenaren zocht contact met me op, ze zeiden: mijn vrouw is fan van je concept, kom je hierheen? Het is echt zo dat de vrouwen Pluk duwen. Alle drie mijn kinderen zijn nu op school, ik heb het idee dat het nu echt gaat beginnen voor mij. Alle tests heb ik doorstaan, zo voelt het.”

Maar voordat het zover is, wil ze eerst even genieten van de vakantie. Lacht: „De deal met mijn man David is dat we pas over de nieuwe locatie gaan praten vanaf 3 januari als we terug zijn van vakantie. We hebben zo hard gewerkt, we gaan in Italië skiën met de familie. Daar wil ik genieten. Vanaf 3 januari ben ik weer van iedereen. De sloop is begonnen, verder wil ik niets weten.”

Verder is Iris niet zo van plannen. Maar toch kriebelt het. ,,Door al het enthousiasme over Pluk zijn we in gesprek met een paar grote partijen om world domination te realiseren. Ik kan er nog niet alles over vertellen. We zijn niet de grootste fan van franchises, maar we zijn nu aan het onderzoeken welke vorm bij ons past. Ik manifesteer meerdere locaties in Europa. Daar heb ik heel veel zin in.”

5 korte vragen voor Iris Wat ga je in 2026 zeker niet meer doen en wat wel?

„Niet meer mensen pleasen. En meer ‘ja’ zeggen tegen dingen die ik nog nooit gedaan heb.’’ AI of nie(t)?

„Niet!’’ Hoe zien de feestdagen er voor jou uit?

„Met familie samenzijn en lekker eten. Ik verheug me er zo op!’’ Als we 2025 in 1 liedje moeten samenvatten, wat is dan jouw soundtrack voor het voorbije jaar?

„What doesn’t kill you makes you stronger van Kelly Clarkson.’’ Welk boek moeten we lezen?

Het boek van Mel Robbins: „The Let Them Theory. En voor alle andere zaken: alle drie de boeken van Fifty Shades of Grey.’’