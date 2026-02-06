Thérèse Boer opent met dochter Isabelle wijnbar: ‘Het geeft haar ervaring met ondernemerschap’

Ze zou op Bonaire een restaurant beginnen. Maar door dat plan ging een streep na het overlijden van haar vader, Librije-topkok Jonnie Boer. Nu wordt Isabelle (22) het gezicht van een eigen wijnbar.

Het idee voor een wijnbar zat al een poosje in haar hoofd, vertelt Thérèse Boer, de weduwe van Jonnie en de moeder van Isabelle, in de Stentor. „Ik had het er vaak over met Jonnie. Ergens spreekt het voor zich: ik houd me al heel lang met wijn bezig. Een langgekoesterde droom; het was wachten op een goed moment.”

Dat moment diende zich aan met het vertrek van Bas Pasveer, chef-kok bij Bar Senang, eveneens eigendom van De Librije Groep.

„Dat loopt goed, maar het is best moeilijk om een chef te krijgen die goed Aziatisch kan koken. Het is een heel andere keuken dan die van onze andere restaurants. Waarom zetten we het niet om in een ander concept, vroegen we ons toen af.”

Het is onze wens dat ze uiteindelijk bij De Librije aan de slag gaat Thérèse Boer

Geen restaurant op Bonaire

Het feit dat Brass Boer Thuis ‘om de hoek’ zit, helpt daarbij. Gerechtjes bij de wijnen worden hier bereid, onder leiding van Noah Wynants, sinds 1 februari de nieuwe chef van Brass Boer. Dochter Isabelle wordt het gezicht van Wijn Boer, zoals de zaak gaat heten.

Isabelle zou aanvankelijk op Bonaire een restaurant à la Brass Boer opstarten, maar na het overlijden van haar vader in april vorig jaar ging dat niet door. „Het is onze wens dat ze uiteindelijk bij De Librije aan de slag gaat”, zegt Thérèse. Dit is dus een tussenstap.

„Het geeft haar ervaring met ondernemerschap, want ze is in deze functie meer dan gastvrouw en sommelier. Denk aan personeel, inkoop, meekijken met de financiën, maar ook het draaien van een bepaalde omzet. Wij zijn erg van al doende leert men; dat is nooit anders geweest.”

Jonnie en ik waren van plan meer te gaan reizen, maar dat ga ik nu niet meer doen Thérèse Boer

Team Librije ultieme leerschool

Met het team van De Librije als ultieme leerschool, haar moeder voorop. Het is niet zo dat ze hiermee uit haar schaduw stapt, zegt Isabelle. Dat is voor haar ook geen doel op zich. „Nee, haar wil is niet wet, maar ze heeft zoveel ervaring. We doen alles samen.”

„We hebben gisteren samen de hele inrichting uitgezocht”, zegt Thérèse, die volop actief blijft bij De Librije. „Werken is goed voor mij, het geeft afleiding. Jonnie en ik waren van plan meer te gaan reizen, maar dat ga ik nu niet meer doen.”

Bij hun restaurant op Bonaire was Isabelle al assistent van de maître, dus kan ze al enige ervaring met leidinggeven overleggen.

Wijnkennis dochter Thérèse Boer

Ondanks haar 22 jaar is ze bovendien al behoorlijk volwassen, zegt Thérèse. „Ook door wat er met haar vader is gebeurd. Als ik zie hoe ze met gasten, vrienden en mensen in het algemeen omgaat: het zit in haar. Door het ook gewoon te doen, krijgt ze nog meer mensenkennis. En als je eens een fout maakt, wees daar dan eerlijk over”, is een van haar adviezen.

Hoe zit het met haar wijnkennis? Isabelle: „Ik heb twee diploma’s, maar je bent nooit klaar met leren. Zeker niet op het gebied van wijn, want daar zit altijd ontwikkeling in.”