Sushizaakeigenaar Liang Dong (33) doet een opvallende oproep aan al zijn gasten. Klanten bestellen bij het all-you-can-eatrestaurant van zijn familie steeds vaker te veel en nemen de overgebleven sushi zonder overleg mee in tassen, bakjes of zelfs handdoeken. Voor Liang is nu de maat vol.

Liang is klaar met gasten die sushi uit zijn Japans restaurant jatten: ‘Waar is het fatsoen?’

Lees verder onder de advertentie

Een van de voorbeelden die Liang Dong bijbleef, speelde zich af aan een tafel met een kinderwagen, vertelt hij aan het AD. „Ze hadden een baby bij zich en toevallig ook een handdoek”, vertelt hij. „Daar stopten ze een voor een de sushi in.”

Toen de gasten doorhadden dat er bewakingscamera’s hingen, zwaaiden ze nog even en gingen ze door. De ondernemer laat de beelden zien. Op de video is te zien hoe met eetstokjes een vol bord sushi zorgvuldig in rijtjes in de handdoek wordt gelegd.

Extra lange wachttijden sushirestaurant

Liang is eigenaar van restaurant Hana in Ridderkerk, een familiebedrijf dat hij tien jaar geleden opzette met zijn schoonouders. De zaak staat bekend om sushi die volledig op bestelling wordt bereid. En juist dat maakt het gedrag van sommige gasten volgens hem extra wrang.

Lees verder onder de advertentie

Het is niet leuk als dat door dit soort acties nóg langer duurt Liang Dong

„Omdat alles bij ons op bestelling wordt gemaakt, kan het soms langer duren. Sommige mensen vinden dat te lang en blijven dan maar bijbestellen”, legt hij uit. „En als al dat eten uiteindelijk tegelijk op tafel komt, merken ze: dit krijgen we niet meer op, en besluiten ze het in te pakken en mee te nemen. Of ze doen het expres. Omdat ze de dag erna nog eens willen genieten van onze sushi, maar dan kan ik de kwaliteit niet meer waarborgen.”

Het interieur van het restaurant. Foto: Jeffrey Groeneweg

Andere gasten dupe van dieven

Bovendien is het gewoon stelen wat de gasten doen, maar wat Liang vooral vervelend vindt, is dat andere gasten de dupe worden. Door het extra bijbestellen moeten zij nog langer wachten op hun eten. „Je weet dat je hier soms even moet wachten, omdat alles vers wordt bereid”, zegt hij. „Maar het is niet leuk als dat door dit soort acties nóg langer duurt.”

Lees verder onder de advertentie

Het ontbreekt gewoon aan fatsoen Liang Dong

Ook voor zijn personeel vindt hij het vervelend. „Zij krijgen de vragen aan tafel: waarom duurt het zo lang?” zegt hij. „Terwijl we niet ineens twee uur van tevoren sushi gaan rollen. We doen dit bewust zo, om de kwaliteit hoog te houden.”

Voor Liang gaat het inmiddels verder dan ergernis. „Ik ben bang dat het de norm wordt en dit wil ik niet”, zegt hij. „Mensen doen alsof het normaal is. Alsof het een spelletje is. Maar blijf gewoon fatsoenlijk, mensen.”

Lees ook: Et CLAIRE combineert croissants, kaviaar en champagne: ‘We draaien drie keer meer omzet dan voorspeld’

Lees verder onder de advertentie

‘Pijnlijk om te zien’

„Ik werk hier zes dagen per week, van tien uur ’s ochtends tot middernacht”, zegt hij. „Dit is een familiebedrijf. We besparen niet op vis of vlees, we doen alles vers. Dan vind ik het echt pijnlijk om te zien dat mensen hier misbruik van maken.”

Al een aantal keer betrapten de horecaondernemer of zijn personeel sushipikkers op heterdaad. „Punt is dat je natuurlijk niet in hun zakken gaat lopen kijken dan”, zegt Liang. „Dus toen ontkenden zij het gewoon. Heel jammer.”

Een deurbeleid of tassencontrole ziet hij niet zitten en is ook eigenlijk niet haalbaar. Hij hoopt vooral op eigen verantwoordelijkheid van zijn gasten.

Lees verder onder de advertentie

Het is echt niet zo dat je ineens tientallen euro’s extra moet gaan betalen Liang Dong

Dat het ook anders kan, ziet hij regelmatig. Zo herinnert hij zich een ander stel, ook met een baby, dat onlangs in het restaurant zat. „Het was druk en ze merkten dat het voor hun pasgeboren kindje te veel werd. Ze wilden eigenlijk naar huis”, vertelt hij. „Toen hebben wij gezegd: bestel nog wat je eigenlijk had willen bestellen, dan pakken we dat netjes voor je in. Dat mag dan gewoon mee.”

Lees ook: Michelinster blijkt drempel, De Woage gooit roer om: ‘We willen dat mensen gewoon naar binnen lopen’

Ondernemer bang voor een boete

Volgens Liang Dong zijn veel mensen bang dat ze een boete krijgen per niet opgegeten stuk sushi. „Maar het is echt niet zo dat je ineens tientallen euro’s extra moet gaan betalen. Meld het gewoon bij het personeel. En meld het ook aan het personeel als je het ziet gebeuren, dan kunnen wij die mensen aanspreken.”

Lees verder onder de advertentie

Waar het hem vooral om gaat, is bewust bestellen. „Bestel wat je op kunt, want meer bestellen en meenemen, is gewoon stelen.”