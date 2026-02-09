Tweesterrenrestaurant De Groene Lantaarn stopt er ineens mee: ‘Dit is ons levenswerk geweest’

Jarno Eggen en Cindy Borger stoppen met restaurant De Groene Lantaarn in Staphorst. Het restaurant heeft twee Michelinsterren en is één van de drie Nederlandse restaurants opgenomen in de prestigieuze club Les Grands Tables du Monde.

Chef-kok Jarno Eggen bouwde samen met gastvrouw Cindy Borger in 16 jaar een stevige culinaire reputatie op voor het restaurant. Eerst in Zuidwolde en sinds 2019 in Staphorst op de plek waar eerst De Molenmeester zat, schrijft De Stentor.



Het Giethoornse duo was al geruime tijd geen stel meer, maar runt nog wel gezamenlijk het horecabedrijf. Eggen is SVH Meesterkok en Borger werd twee keer Beste Gastvrouw van Nederland.



Kanshebber derde ster

Al een paar jaar werd De Groene Lantaarn genoemd als kanshebber voor een derde Michelinster. Het is één van de 20 zaken in Nederland met twee Michelinsterren en scoort hoog in de restaurantselectie van de gids Gault&Millau.



Het restaurant staat op de vierde plaats in de Lekker500 voor 2026, de lijst van de beste restaurants van Nederland van het eettijdschrift Lekker.



Nu hebben ze besloten te stoppen met met bedrijf. Het restaurant staat in de stille verkoop. Ook voor de omvangrijke collectie exclusieve wijnen wordt een nieuwe bestemming gezocht. De Groene Lantaarn is nog tot en met zondag 3 mei geopend.



Onderdeel van hun bedrijf is molen De Leijen vlak achter het restaurant. Daar werd het meel gemalen waarmee De Groene Lantaarn haar eigen brood en banket maakte.

Jarno Eggen in molen De Leijen. Foto: archief/Pedro Sluiter

Ieder een eigen weg

Over waarom ze stoppen van De Groene Lantaarn meldt het ondernemersduo in een persbericht dat ze los van elkaar een nieuw pad in willen slaan.



Ze willen iets gaan doen dat ‘dichter bij hun hart ligt en ruimte biedt om hun ambacht op een hernieuwde wijze vorm te geven’, aldus het persbericht.

Sinds de aankondiging staat de telefoon roodgloeiend. Iedereen wil nog een keer komen eten in het restaurant. Dat maakt het afscheid er niet makkelijker op, zegt Borger tegen RTV Oost. „Dit is toch ons levenswerk geweest.”



