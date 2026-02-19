Waarom Dirk (29) juist nu als vierde generatie het familiebedrijf overneemt: ‘Een kantoorbaan is niks voor mij’

De zelfrijdende auto die nooit brokken maakt? Die rijdt nog lang niet rond, zegt Dirk Bons (29). Daarom stapt hij vol vertrouwen in de voetsporen van drie generaties voor hem. Over te weinig werk maakt hij zich geen zorgen. Hoe slimmer auto’s worden, hoe complexer het herstel. „Het aantal schadeauto’s neemt misschien af, maar ons werk wordt alleen maar intensiever.”

Van de auto van de toekomst is Dirk Bons niet bang. Natuurlijk leest ook hij over zelfrijdende wagens die dankzij technische snufjes altijd keurig afstand houden van andere voertuigen. „Maar ik heb er nog geen enkele gezien die het allemaal doet zoals je zou wensen. En áls zulke auto’s er al komen, dan zal het nog lang duren voordat iedereen er eentje heeft”, vertelt hij tegen Brabants Dagblad.



We houden dus nog wel even aanrijdingen, met als gevolg krassen en deukjes. Schadebedrijven blijven nodig. Precies dit was de conclusie van het onderzoek dat Dirk zelf als student Sport en Economie bijna tien jaar geleden mocht verrichten op het landelijke hoofdkantoor van franchiseorganisatie ASN Autoschade.

Het werd me duidelijk dat een kantoorbaan van vijf dagen niks voor mij is Dirk Bons

„Die stage was natuurlijk al gekozen met in het achterhoofd de kans om het bedrijf hier ooit over te nemen”, zegt Dirk. In garagekringen vreesde menigeen destijds een afname van het schadewerk. Maar Dirk voorzag juist meer schade door afleiding, zoals telefoontjes en appjes achter het stuur.

Bumper vol sensoren

Ook zorgde moderne techniek voor nieuwe uitdagingen, denk aan een ingedeukte bumper vol sensoren. Dirk Bons: „Dan kan het aantal schadeauto’s misschien minder worden, maar het aantal uren per auto wordt meer.”



Dirk had in 2018 zijn jongerenbaantje op het distributiecentrum van Jumbo al ingeruild voor de werkplaats van zijn pa. Langzaam maar zeker werd koers gezet richting overname: „Het werd me duidelijk dat een kantoorbaan van vijf dagen niks voor mij is. De afwisseling van het werken met de jongens in de werkplaats, het contact met klanten, de calculatie én het werk op kantoor is veel meer mijn ding.”



Tijd voor overname

Onlangs vonden Dirk en zijn vader Marco Bons (61) het tijd voor overname. Dirk is nu eigenaar in Veghel. Pa helpt nog enkele uren op kantoor. Daarnaast blijft Marco Bons leiding geven aan de ASN-vestiging in Eindhoven, die hij elf jaar geleden samen met collega’s uit Veldhoven begon: „Het is de bedoeling dat die over een aantal jaren ook naar Dirk gaat.”



Zo lonkt er volop toekomst voor het Veghels familiebedrijf, waarin Dirk de vierde generatie vormt. Zijn overgrootvader Jan begon in 1957 als zelfstandig schadehersteller, overigens in Helmond. Dirks opa Henk haalde de zaak in 1960 naar Veghel. Daar volgde in 1975 een verhuizing. Een nieuwe werkplaats verrees op een weiland tussen het Duits Lijntje en een inmiddels verdwenen fabrieksspoor.



Hier bleef en ontwikkelde ASN Autoschade Bons Veghel zich sindsdien. Toen Marco Bons er in 1981 begon, bestond 80 procent van het werk uit het behandelen van roest: „Dat is nu nog maar 1 of 2 procent van wat wij doen, roest speelt nauwelijks meer bij de auto’s van nu.”

Voldoende goed personeel

De grootste uitdaging van nu is het hebben en houden van voldoende goed personeel. De jeugd komt amper meer, weet Marco: „Toen ik jong was, had je in Den Bosch een school met elk jaar twee klassen vol en in Eindhoven óók zo. Nu zit er in Boxtel één opleiding voor heel Brabant en daar kunnen ze met moeite een klas vullen.”



Marco Bons is er trots op dat hij aan een zoon een gezond bedrijf met dertien trouwe werknemers kan overdragen: „Twee van hen hebben nog voor opa gewerkt! En negen zijn hier als leerling begonnen en daarna gebleven. Hoe dat komt? Ik denk dat de Brabants gezelligheid belangrijk is. We kennen elkaar hier en hebben iets voor elkaar over.”

Dirk en vader Marco Bons in de werkplaats in Veghel. Foto: Jeroen Appels / Van Assendelft Fotografie