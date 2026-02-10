Familiebedrijf Lekker Brabant uit Oisterwijk heeft meer chips met worstenbroodsmaak verkocht dan echte worstenbroodjes. Binnen een week gingen 125.000 zakken over de toonbank. Wat begon als grap, werd een internetsensatie en is nu een ongekend succes.

Vorig jaar deelde Lekker Brabant het idee van worstenbroodchips op sociale media als 1 aprilgrap. „We zagen positieve reacties en we wilden het uitbrengen”, zegt Jochem tegen het Brabants Dagblad. „Maar het kon niet sneller dan nu”, vult zijn broer Jurgen aan. De ontwikkeling van het nieuwe product was volgens hen lastiger dan verwacht.

Carnaval niet aanleiding worstenbroodchips

Met carnaval in aantocht ging de eerste levering de deur uit, het leek het perfecte moment te zijn. Maar het Brabantse feest bleek geen drijfveer om de hartige snack op de markt te brengen.

,,Carnaval is eigenlijk niet de reden waarom we deze worstenbroodchips nu verkopen”, vertelt Jochem Damen (37), vanuit het kantoor boven de bakkerij. ,,Het is een mooie bijkomstigheid, maar we willen dat de chips-hype het jaarrond doorgaat.”

Het moest een ‘door-etertje’ worden, waardoor je makkelijk een tweede zak zou kunnen openen Jurgen Damen

Van geheim familierecept tot chipskruiden

Het geheime worstenbrood recept moest vertaald worden tot een smaken-poeder dat zou blijven kleven aan de aardappelschijfjes. ,,We hebben het vijf keer moeten testen”, vertelt Jochem. ,,Vaak was het te zout.” Jurgen: ,,Het moest een ‘door-etertje’ worden, waardoor je makkelijk een tweede zak zou kunnen openen.”

De krokant gebakken aardappelschijfjes zijn geen Brabants streekproduct, maar ze worden volgens Jurgen Damen (34) wel ambachtelijk en authentiek geproduceerd: ongeschilde en dikke schijfjes aardappel. Een stijl die past bij Lekker Brabant, volgens de broers. Het wordt elders geproduceerd door een aardappelboer die chips maakt, op de grens van Brabant.

Dat door-etend vermogen, dat is er zeker. De chips zijn niet te zout en dik gesneden, dus stevig en krokant. Ook worden je vingers minder vettig dan bij gewone chips. Het schilletje wat nog om de aardappel zit, geeft de indruk dat de worstenbroodchips niet te veel bewerkt zijn.

De chips tipt niet aan écht worstenbrood

Maar smaakt het nou echt hetzelfde? Daar kunnen we kort over zijn: nee. Het is tenslotte ook geen worstenbroodje. De kruidige smaak uit de gehaktvulling, die proef je direct, gevolgd door een iets rokerige vleessmaak. En dat is wel echt lekker.

Maar het tipt niet aan de de eerste hap die je neemt van een vers afgebakken worstenbroodje. De geur van een vers afgebakken luchtig deeg met kruidig en mals gehakt zijn nu eenmaal niet in chipsvorm te imiteren.

Die beleving kan volgens de broers Damen niet één-op-één overgenomen worden in aardappelchips. Maar de kruidige smaak van de gehaktvulling zorgt er wel voor dat worstenbrood en chips dichter bij elkaar zijn gekomen.

Bij de chips hebben we meer op marketing ingezet dan ooit Jurgen Damen

Negatieve reacties online

Jochem wijst erop dat de naam van de chips en de smaak nooit precies hetzelfde zijn. ,,Paprika of bolognese chips smaken ook niet zoals een verse paprika of bolognese saus.”

Maar niet iedereen is overtuigd „Online hebben we ook negatieve reacties gekregen”, zegt Jurgen. „Sommigen vinden dat de smaak niet gelijk is aan ons worstenbrood.” Dat kan ook niet volgens de broers, het zijn tenslotte chips en géén worstenbroodjes.

Meer marketing dan ooit tevoren

Het assortiment van Lekker Brabant is een samenwerking met boeren en specialisten uit de provincie, maar de ambachtelijke worstenbroodjes worden wel in eigen huis gemaakt. ,,Bij de chips hebben we meer op marketing ingezet dan ooit”, zegt Jurgen Damen (34).

Er werd bijvoorbeeld een promotievideo gemaakt en samengewerkt met influencers: Snackspert en Eindhovense Maaike van Houten kregen een doos worstenbroodchips opgestuurd. Ze deelde hun mening aan hun 410.000 volgers bij elkaar.

Ook vlogger Gio Latooy werd verrast. Toen de chauffeur van Lekker Brabant een bestelling rond bracht, belden de broers hem op om onderweg een doos chips bij de vlogger in Sint-Willebrord af te leveren. Met de camera in de hand opende Latooy zijn voordeur en deelde het met zijn 1.4 miljoen volgers.

Als retailpartner waren wij de eerste die de crompouce grootschalig verkocht Jurgen Damen

Inzet winkeliers en social media

Inzet op sociale media wierp zijn vruchten af. Winkeliers plaatsten ook op eigen kanalen dat zij de virale snack van Lekker Brabant in huis hadden en het werd een groot succes: dagelijks gaan er 200 chipszakken als warme worstenbroodjes over de toonbank.

Het is overigens niet de eerste keer dat het familiebedrijf een kans ziet in sociale media. In oktober 2023 sprongen zij in op de crompouce, de kruising van een croissant met een tompouce. „Als retailpartner waren wij de eerste die het grootschalig verkocht”, vertelt Jurgen. Met de worstenbroodchips bewijzen de broers Damen dat ze weten hoe je viraal gaat en hoe je dat succes verzilvert.

