Het Boxtelse familiebedrijf Hexspoor E-fulfilment krijgt nieuwe bazen: de vierde generatie. Sjors (29) en Tijn Hexspoor (28) nemen het stokje over van hun vader. Vanuit Boxtel verzenden ze dagelijks pakketten voor grote merken als Ziggo en Amnesty International – en dromen van uitbreiding.

Vierde generatie aan roer bij dit familiebedrijf: ‘Vijfde generatie is een mooi idee, maar nog ver weg’

Broers Sjors en Tijn Hexspoor zijn er helemaal klaar voor. „We hebben hier al een aantal jaren naartoe gewerkt, dus dat geeft vertrouwen”, vertelt Tijn aan het Brabants Dagblad. Zijn broer Sjors is vanwege vakantie niet bij het interview aanwezig. „Het is zeker een grote verantwoordelijkheid, maar we doen het echt met z’n tweeën.”

Want in de wereld van de logistiek is Hexspoor E-fulfilment zeker geen onbekende naam in Boxtel – en ver daarbuiten. Vanuit het magazijn verzendt Hexspoor producten namens honderd webshopeigenaren naar klanten in binnen- en buitenland. Dat doen ze voor ‘premium’ merken zoals Visma Lease A Bike, Ziggo en Amnesty International.

Met de paplepel ingegoten

Werken in het familiebedrijf is Sjors en Tijn met de paplepel ingegoten. „Vanaf ons vijftiende hadden we al bijbaantjes in het magazijn. Daarna hebben we tijdens onze studies meegedraaid op kantoor, waar Sjors vooral meekeek op de afdeling logistiek en ik bij de sales.”

Uiteindelijk kwamen we tot de conclusie dat het ons wel heel gaaf zou lijken Tijn Hexspoor

Toch hadden de twee broers niet per se de droom om het bedrijf over te nemen. Dat kwam vier jaar geleden pas, herinnert Tijn zich. „We hadden het er weleens samen over gehad. Uiteindelijk kwamen we tot de conclusie dat het ons wel heel gaaf zou lijken.”

Eigen pad volgen

Dat was enigszins een verrassing voor vader Silvan (60) en zijn partner Susanne Bolck (50), die zelf al 33 jaar en 17 jaar in het bedrijf zitten. „Want we hebben ze altijd gestimuleerd om hun eigen pad te volgen”, zegt hij.

Dat zijn twee zoons zélf met het idee kwamen, mag dus best bijzonder genoemd worden, beseft hij zich goed. Zeker in een tijd waar menig familiebedrijf sneuvelt omdat de opvolging niet wil of er simpelweg niet is.

„Voor ons was het belangrijkste dat het bedrijf in goede handen terecht zou komen, maar we hebben het de kinderen nooit opgelegd. Des te fijner dat we het op deze manier goed kunnen doorgeven.”

Data en AI

Tijdens de overname hielp een coach Sjors en Tijn met het bepalen waar hun sterke punten liggen en hoe ze het beste met elkaar kunnen communiceren. „Zodat we weten wat we aan elkaar hebben. We dachten in eerste instantie dat we qua karakter best op elkaar leken, maar we zijn toch best verschillend. Dat is niet erg, want daardoor vullen we elkaar goed aan.”

Uiteindelijk willen we wel meer met data en kunstmatige intelligentie (AI) gaan doen Tijn Hexspoor

Met nieuwe bazen aan het roer zal er in de toekomst allicht een frisse wind waaien, maar Tijn en Sjors laten vooralsnog veel bij het oude. „Want we nemen een gezond en goed functionerend bedrijf over. Uiteindelijk willen we wel meer met data en kunstmatige intelligentie (AI) gaan doen.”

Een belangrijke uitdaging waar de broers in ieder geval mee te maken krijgen, is het ruimtegebrek op het industrieterrein in Boxtel. Ook bij Hexspoor snakken ze naar duidelijkheid rondom GreenTech Park Brabant.

Vijfde generatie?

„We zijn één van de snelst groeiende bedrijven van Nederland, dus we zijn hard op zoek naar een tweede locatie. Twee derde van onze werknemers komt uit Boxtel, dus we willen graag hier blijven, al is het om dat lokale gevoel te behouden; zij zijn het hart van ons bedrijf”, voegt Susanne toe.

En, zal Hexspoor in de toekomst ook een vijfde generatie aan het roer hebben staan? „Dat is nog ver weg, maar daar hebben we het al weleens over gehad”, bekent Tijn met een glimlach. „Het ligt er natuurlijk aan hoe de markt er tegen die tijd uitziet, maar als het zou kunnen, is het een mooi idee.”