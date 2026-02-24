Deze Nederlandse ondernemers gaan pickleball in Europa groot maken

Effectus Capital, het investeringsfonds van onder andere Ewout Genemans, Sander Schimmelpenninck en Jaap Reesema, zet groots in op de Europese opmars van pickleball.

Met de oprichting van Pickleball Europe B.V. slaat het fonds de handen ineen met experts om de snelst groeiende racketsport ter wereld ook in Europa op de kaart te zetten. De focus ligt daarbij op een duurzame infrastructuur, hoogwaardige toernooien en een nauwe samenwerking met de KNLTB.

Explosieve internationale groei pickleball

In de Verenigde Staten is pickleball – een dynamische mix van tennis, badminton en tafeltennis – al een fenomeen met meer dan 50 miljoen spelers. Ook in Azië is de sport met 178 miljoen actieve beoefenaars ongekend populair. Pickleball Europe B.V. wil dit succes vertalen naar het Europese continent door te bouwen aan een solide infrastructuur: van professionele wedstrijdbanen tot een communitygedreven platform.

Samenwerking met de KNLTB

Om de sport in Nederland zowel breed toegankelijk te maken als op topniveau te ontwikkelen, werkt Pickleball Europe intensief samen met de KNLTB. Geert Jan Dijke, bondscoach pickleball, ziet grote kansen: „Pickleball is uniek omdat de instapdrempel laag is, terwijl het plafond voor gevorderden erg hoog ligt. De inzet van Pickleball Europe B.V. is van enorme waarde voor de toekomst van de sport in Nederland en de rest van Europa.”

In Europa staat deze markt nog in de kinderschoenen; dit is het perfecte moment om in te stappen en de sport te laten uitgroeien tot een vaste waarde in het leisurelandschap Crijn Janssen Effectus Capital B.V.

Duurzaamheid als kernwaarde

Effectus Capital kiest bewust voor een duurzame koers binnen deze nieuwe markt. Alle materialen voor de sportfaciliteiten worden in Europa geproduceerd uit gerecycled materiaal. Om de ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden, wordt het transport volledig verzorgd door elektrische vrachtwagens.

Crijn Janssen, partner bij Effectus Capital B.V., licht de keuze toe: „Pickleball is laagdrempelig, sociaal en ongelooflijk verslavend. In Europa staat deze markt nog in de kinderschoenen; dit is het perfecte moment om in te stappen en de sport te laten uitgroeien tot een vaste waarde in het leisurelandschap.”

Dit is het spelmateriaal voor pickleball. Foto: Shutterstock.

Ambitie voor de Europese sportmarkt

De krachtenbundeling tussen het kapitaal en netwerk van Effectus Capital en de expertise van Pickleball Europe moet leiden tot een versnelling van de groei. Lucas van Zandvoort, medeoprichter van PickleballEurope.nl, vult aan: „Met Effectus Capital hebben we een partner die onze ambitie deelt: pickleball in heel Europa groot maken. Dit is het begin van een nieuwe fase.” Met deze strategische samenwerking positioneren beide partijen zich direct als marktleider in de snel veranderende Europese sport- en vrijetijdsmarkt.