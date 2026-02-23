Johan verovert Europa met luxe zelfreinigende kattenbak: ‘Kunnen van 250 naar 2500 winkels gaan’

Een gebrek aan luxe kattenbakken leidde vijf jaar geleden tot de oprichting van Petlux door Johan Nap. Hij begon met het verkopen van bijzondere luxe kattenproducten, eerst alleen in Nederland en België – en binnenkort ook in Duitsland en Scandinavië. „We kunnen eind dit jaar van 250 naar 2500 winkels gaan.”

Lees verder onder de advertentie

Petlux-eigenaar Johan Nap heeft een voorliefde voor katten. Die begon al in zijn jonge jaren, toen hij opgroeide op een boerderij in Woerden. „Ik hield van al onze dieren, maar vooral van de katten”, zegt hij tegen AD. „Zij hebben echt iets speciaals.”



Zijn Bengaalse raskatten Max en Lux worden dan ook flink verwend door hun baasje. Zo werd in Huize Nap onlangs nog de verjaardag van de harige beestjes gevierd. „Zij zijn de modelletjes van ons bedrijf en verdienen het om in de watten gelegd te worden”, lacht Johan.

Zelfreinigende kattenbak met app

Niet alleen zijn katjes waren jarig. Op 11 februari vierde hij het vijfjarig bestaan van zijn bedrijf Petlux. Dat is geen toeval: de katten waren namelijk de inspiratiebron voor zijn onderneming, vertelde hij vorig jaar.



„Wanneer ik het kattenassortiment bekeek, viel mij op dat er vooral kattenbakken waren die er niet uitzagen. Dat verbaasde mij, want net als voor rashonden betalen mensen ook veel geld voor raskatten. Er moeten dan toch ook katteneigenaren zijn die graag wat luxere artikelen willen, net als veel hondeneigenaren?”



Vanuit die gedachte is Petlux ontstaan, een bedrijf dat luxe kattenproducten verkoopt, zoals automatische borstels, drinkfonteinen en het paradepaardje: de luxe kattenbak, oftewel de Petlux V3. Deze kattenbak is te besturen met een app, reinigt zichzelf automatisch en heeft een prijskaartje van 649,95 euro.

Petlux groeit naar 2500 winkels

De hoge prijs houdt kattenliefhebbers echter niet tegen. Zo is de luxe kattenbak op de website van de winkel uitverkocht en is het bedrijf van Johan het afgelopen jaar flink gegroeid.



De luxe kattenproducten worden verkocht in 250 winkels in Nederland en België, waaronder Pets Place en Intratuin. Daar komen naar verwachting van de eigenaar nog eens tien keer zoveel winkels bij. „We kunnen eind dit jaar van 250 naar 2500 winkels gaan”, vertelt hij trots.

Lees verder onder de advertentie

Ik was al blij dat mijn producten in Nederland werden verkocht, maar nu besef ik dat er nog veel meer mogelijk is Johan Nap Petlux

Zo zullen de Woerdense producten binnenkort ook worden verkocht bij SuperZoo. „Dat is een enorme keten met meer dan vierhonderd winkels in Scandinavië en ruim driehonderd in Duitsland.”



Hij laat weten versteld te staan van de groei van zijn bedrijf. „Die sprong is echt bizar. Ik was al blij dat mijn producten in Nederland werden verkocht, maar nu besef ik dat er nog veel meer mogelijk is. Echt gaaf!” Waar de producten verder gaan verschijnen, kan hij nog niet zeggen.

In zee met beursgenoot

Volgens hem is de Petlux V3 zo populair omdat de kattenbak uniek en milieuvriendelijk is. „Op dat laatste sloegen vooral de Scandinaviërs ontzettend aan”, zegt hij. De koninklijke katten-wc is modulair. „Dat betekent dat als er iets stuk is, je alleen het kapotte onderdeel hoeft te vervangen. Hierdoor gaat de kattenbak een stuk langer mee.”



Niet alleen het winkelbereik van Petlux is het afgelopen jaar gegroeid, ook het kantoor zelf. „We zijn verhuisd naar een mooier pand in Woerden”, vertelt de eigenaar trots. „Helemaal in het begin deed ik alles zelf, van marketing tot de foto’s. Nu heb ik een aantal medewerkers vast in dienst en kan ik bedrijfsfeestjes geven.”



Bovendien is Johan een klein halfjaar geleden in zee gegaan met Petservice Holding NV. Dankzij veel media-aandacht vielen de bijzondere kattenbakken op bij het beursgenoteerde bedrijf. „Er was meteen een goede klik, het is fijn om een beursgenoot te hebben en vet dat mensen nu kunnen traden op Petlux”, zegt hij.

60 uur werken in eigen bedrijf

Al was de overname niet makkelijk voor de ondernemer. „Ja, het is toch echt wel je kindje”, geeft hij toe. Daarom verkocht Johan slechts een deel aan Petservice Holding en blijft hij eigenaar. „Samen kunnen we meer doen en harder groeien”, legt hij uit. „De bedoeling is dat we Petlux naar een hoger niveau brengen.”



Of er nieuwe luxe kattenproducten in het verschiet liggen? „Jazeker, maar daar kan ik nog niet zoveel over zeggen. Alleen dat we verder willen gaan met de Petlux V3.”



Het vijfjarig bestaan van Petlux is dan ook een goed moment om terug te kijken op hoe het allemaal begon, vindt de ondernemer. „Ik werkte soms wel 50 à 60 uur per week om mijn bedrijf op te bouwen, niet wetende of het een succes zou worden. Dat was privé weleens lastig, maar het is het nu allemaal waard.”