Van toptennisser naar ondernemer: John van Lottum pakt zijn kans in populaire padelmarkt

De sportwereld staat niet stil, en als er één sport is die de laatste jaren explosief groeit, dan is dat padel wel. Met een innovatieve aanpak bouwt oud-tennisser en ondernemer John van Lottum, samen met Plaza Padel, aan een dominant merk in de Nederlandse padelmarkt. Maar hoe is hij van een passie voor sport naar een succesvolle business gekomen?

Het begon allemaal met een liefde voor Spanje. „Ik kom al dertig jaar in Spanje, vooral in Marbella”, vertelt John. „Daar zag ik dat padel onderdeel uitmaakt van de cultuur. Het is ontstaan in Mexico, heel groot in Zuid-Amerika, en daarna naar het zuiden van Spanje gekomen. Via Scandinaviërs die in Spanje wonen, is padel naar Noord-Europa uitgewaaierd, waarna het een commerciële vlucht nam, vooral indoor.”

Zijn nieuwsgierigheid en ondernemersgeest brachten John naar Stockholm, waar hij de vibe en dynamiek van de Scandinavische markt ging verkennen. „De cultuur en mentaliteit daar zijn vergelijkbaar met Nederland. Toen ik zag dat het daar zo’n succes was, wist ik zeker dat het ook in Nederland zou werken. Bijkomend voordeel is dat je in Nederland, in tegenstelling tot Scandinavië, wél alcohol mag verkopen rond sportlocaties.”

De weg naar een succesvolle sportbusiness

Het opzetten van een nieuwe sportbusiness is geen sinecure. John schetst de uitdagingen helder: „Het vinden van locaties, verbouwingen en het verzamelen van startkapitaal waren de eerste obstakels. Maar ik had een sterk netwerk en kreeg de juiste mensen om me heen. Investeerders geloven niet in liefdadigheid. Ze willen dat je levert, anders investeren ze niet. Daar komt mijn topsportmentaliteit om de hoek kijken: je moet je commitments nakomen, dat is altijd een centraal thema in mijn sportcarrière geweest.”

Personeelsproblemen vormden een terugkerend probleem John van Lottum

Een belangrijke volgende uitdaging was het uitbouwen en continu verbeteren van de formule. „Daar hebben we leergeld voor betaald. Sommige clubs waren niet goed ingericht en moesten opnieuw verbouwd worden. Ook personeelsproblemen vormden een terugkerend issue. Het was cruciaal om een goede ceo aan te stellen die onze visie kon uitdragen en groei kon realiseren. Die hebben we gevonden in Sietse Lintjens. Hij richt zich op de day-to-day business, zodat ik me op het concept kan richten.”

Creëren van een community

Vandaag de dag is Plaza Padel actief op elf locaties door het hele land. Opvallend: behalve dat je op de site kunt zien hoeveel padelbanen een locatie heeft, kun je ook zien hoeveel meetingrooms er zijn. Naast deze zakelijke insteek, richt John zich op op het bouwen van een community.

„We hebben WhatsApp-groepen met duizend tot 1500 leden per club. Mensen spelen niet meer met dezelfde vrienden, maar maken verbinding met grote groepen. Die community maakt het verschil en is onze drijvende kracht. Via partnerships gekoppeld aan ons merk kunnen we unieke lessen en evenementen organiseren die mensen verbinden. Het is pay-and-play, toegankelijk en laagdrempelig.”

Het draait om community, verbinden en een goede beleving. Dat is wat onze sport zo krachtig maakt John van Lottum

De internationale markt lonkt, maar voorlopig wil Plaza Padel vooral de focus houden op de Nederlandse markt. Ondanks dat John wereldwijd wordt benaderd voor samenwerkingen en uitbreidingen.

,,We zijn in Nederland koploper, maar Duitsland en andere landen bieden nog volop groeipotentie. We willen onze succesvolle data-gedreven community-aanpak in de toekomst wellicht ook elders uitrollen, maar voor nu ligt de focus op Nederland. Je kunt wel steeds maar snel willen groeien, maar dat gaat op den duur altijd ten koste van andere aspecten. Het is niet alleen een kwestie van een locatie vinden en openen. De kwaliteit en de merkbeleving moeten kloppen. Dat heb ik als ondernemer wel geleerd. Focus op datgene waar je goed in bent. Alles wat niet past bij onze kernstrategie, laten we voorlopig links liggen. Dat is de enige manier om duurzaam te groeien en het écht goed neer te zetten.”

Padel in consolidatiefase

Critici van de padelsport maken zich zorgen dat padel een bedreiging vormt voor tennis, nota bene de sport waar John als professioneel sporter jarenlang zo succesvol in was. En hoewel het klopt dat het aantal tennisbanen afneemt en dat er op sommige plaatsen vaak een padelbaan voor terugkeert, ziet de voormalig nummer 62 van de wereldranglijst de padelsport niet als een bedreiging voor tennis, maar juist als een aanvulling.

„Tennis heeft zichzelf in de voet geschoten door te veel all weather-banen te plaatsen, zodat de indoor tenniscentra leeg kwamen te staan en daardoor een overschot aan buiten tennisbanen. Padel is indoor, pay-and-play, laagdrempelig en trekt ook mensen uit het voetbal en hockey die anders niet snel de tennisbaan op zouden gaan. Mijn ideale club bevat tennis, padel, pickleball en andere racketsporten. Het is een cross-over markt met overlap, en dat brengt nieuwe doelgroepen aan het sporten.”

Op een gegeven moment kom je op het punt van verzadiging en is de markt voldoende bediend met wat er allemaal voorhanden is John van Lottum

John verwacht dat de sport de komende jaren zal blijven groeien, maar wel zal afvlakken. „Op een gegeven moment kom je op het punt van verzadiging en is de markt voldoende bediend met wat er allemaal voorhanden is. Daarna volgt een consolidatiefase, waarbij de sterke spelers overblijven en de cowboys afvallen. We moeten als Plaza Padel zorgen dat we sterk blijven door vast te houden aan onze formule. We zullen zien dat de groei langzamer wordt en dat er meer consolidatie plaatsvindt. En dat is helemaal niet erg. De markt wordt volwassen, en dat is goed voor de sport en voor ons bedrijf.”

Hij sluit af met een optimistische blik op de toekomst: ,,Padel is niet meer weg te denken uit Nederland. Het is een sport die mensen samenbrengt, verbindt en nieuwe doelgroepen aantrekt. En ik ben ervan overtuigd dat wij met Plaza Padel daar een belangrijke rol in blijven spelen.”

