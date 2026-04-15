Goedkoop tanken in Duitsland trekt Nederlandse winkelaars weg: ‘Het ritje hebben ze er al uit’

Terwijl de prijzen in Nederland oplopen tot 2,29 euro voor een liter Euro 95, wordt de prijs in Duitsland lager, schrijf het AD. Het plan van de Duitse regering om de accijnzen gedurende twee maanden te verlagen kost ongeveer 1,6 miljard euro.



Volgens Erik de Vries, directeur van de Nederlandse Organisatie voor de Energiebranche (Nove), moeten pomphouders alle zeilen bijzetten om het hoofd boven water te houden: „Dit is absoluut geen goed nieuws voor onze sector.”

Meer mensen over de grens

Brancheorganisatie Bovag maakt zich grote zorgen over die accijnsverlaging. „Hoe groter het prijsverschil, hoe groter het aanzuigeffect. Dus we verwachten dat nóg meer mensen over de grens zullen tanken’’, aldus Bovag.



Dicht bij de grens hebben tankstationhouders de particuliere klant volgens De Vries eigenlijk al opgegeven. „Het accijnsverschil is zo groot dat mensen uit grensplaatsen als Breda al jaren niet meer in Nederland tanken. Dat dreigt nu ook op grote schaal aan de Duitse grens te gebeuren. We staan met de rug tegen de muur.’’



Ook voor internationale bedrijven is het voordelig om in buurlanden te tanken, ziet Transport en Logistiek Nederland: „Brandstof is goed voor gemiddeld 20 tot 25 procent van de totale kosten van transportbedrijven. Sinds begin dit jaar is de dieselprijs met ruim 70 cent per liter gestegen, terwijl de marges in de sector al jaren flinterdun zijn.” Dit heeft nadelige gevolgen voor Nederland.



Groter dan alleen de brandstofbranche

Directeur De Vries van Nove benadrukt dat de gevolgen verder reiken dan alleen de brandstofbranche. Nederlanders die naar Duitsland rijden om te tanken, doen daar vaak andere aankopen. „Mensen kopen daar ook tabak en drogisterijartikelen. Ze maken er een dagje uit van. Het goedkope tanken is de aanjager. Daarmee hebben ze het ritje er al uit. Ondertussen geven ze daar ook geld uit aan andere producten. Dat heeft een diepe impact op de bredere retailsector in Nederland.’’



De spanning in de sector is groot, zegt De Vries. „Iedereen is hyperalert en het is buitengewoon onrustig. Wij slaken echt een noodkreet: we prijzen onszelf in Nederland volledig uit de markt.’’ Bovag wil dat er ook in Nederland crisismaatregelen komen om verlichting te bieden aan mensen en bedrijven die het hardst worden getroffen, want ‘mobiliteit dreigt voor een groep Nederlanders onbetaalbaar te worden’.

Oproep aan kabinet

De Vries roept het kabinet op snel in te grijpen. „Als nog meer mensen over de grens gaan tanken, dragen we massaal accijnzen en btw af aan Duitsland en verliest de Nederlandse staat enorme inkomsten. Onze dringende boodschap aan Den Haag is: kijk zo snel mogelijk of een tijdelijke accijnsverlaging mogelijk is. Alleen zo houd je deze bestedingen en overheidsinkomsten binnen de landsgrenzen.’’



Vrijdag komt het kabinet met een brief waarin het de brancheorganisaties informeert over de plannen en meldt hoe de crisismaatregelen eruitzien.



Dit artikel is geschreven door Sebastiaan Quekel en Vera Warmenhoven voor AD.



