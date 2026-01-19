Waar veel bedrijven sturen op winstmaximalisatie, slaat Boot Koffie bewust een andere weg in. Het Baarnse bedrijf, een begrip in Nederland en ver over de grenzen, stond altijd al voor missiegedreven ondernemen, maar maakt het nu tot ultiem doel. „Ik geloof in een organisatie waarin de missie belangrijker is dan mijn naam op het bord”, zegt Barend Boot, jarenlang het gezicht van Boot Koffie.

Barend stopt als eigenaar van familiebedrijf en is nu een van de collega’s: ‘Ik was lang op zoek naar roem’

Lees verder onder de advertentie

Voor Barend Boot, zoon van oprichters en pioniers in de koffiewereld Jacob en Marianne Boot, betekende die koerswijziging ook persoonlijk een grote stap. Eind 2024 droeg hij zijn eigenaarschap over door zijn economische aandelen onder te brengen in een onafhankelijke stichting: Stichting DIIF, een zogeheten ANBI (algemeen nut beogende instelling).



Barend blijft betrokken, maar nu als collega onder de collega’s, niet langer als eindverantwoordelijke. „En dat voelt goed. Heel goed”, zegt hij stralend tegen AD.



Lees ook: Bjorn van Dijl werd ‘voor gek verklaard’ maar is nu ondernemer van 2025: ‘Dat gaf wel kippenvel’

Geen aandeelhouders, maar waarden zijn leidend

Boot Koffie is volop in transitie naar een volledig sociale onderneming. Dit doet het bedrijf samen met Economy Transformers, een netwerk van gelijkgestemden die de economie willen veranderen. Dat betekent voor Boot Koffie geen aandeelhouders meer, maar waarden die leidend zijn. De koers wordt samen bepaald, met collega’s, klanten, koffieboeren, partners en liefhebbers. Wat hen bindt? Liefde voor de koffie en een transparant verhaal.

Het is nooit genoeg. Op een gegeven moment kwam de vraag: wanneer is het wél genoeg? Barend Boot

Het afgelopen jaar was intens voor Barend Boot. Zijn moeder Marianne Boot overleed op 96-jarige leeftijd. Zij was een vaste baken in zijn leven. „Zij leerde me, samen met mijn vader Jacob - vijftien jaar geleden overleden - koffie proeven. Daar ben ik ze enorm dankbaar voor.”



Tegelijkertijd moest Barend zijn plek opnieuw bepalen in het bedrijf dat met hem groot werd. „Als familiebedrijf onderneemt Boot Koffie al sinds 1973 vanuit motieven die gericht zijn op kwaliteit, eerlijke samenwerking en sociale prijzen voor koffieboeren. Maar ik was lang op zoek naar roem. Mijn ouders waren bekend, en ik wilde nog groter. Dat maakt hongerig. Het is nooit genoeg. Op een gegeven moment kwam de vraag: wanneer is het wél genoeg?”

Lees verder onder de advertentie

De zaak is gevestigd in de Laanstraat in het centrum van Baarn. Foto: Caspar Huurdeman

Een intern proces, dat nu even zichtbaar wordt terwijl hij vertelt. Zijn ogen vullen zich. „Ik wilde ‘heel’ zijn. De oude idealen van vrijheid, gelijkheid en broederschap hebben we als familie altijd wat mee gehad. Die willen we weer invoeren”, zegt Barend. „Ze lijken langzaam weg te glijden uit onze samenleving, maar wij hebben die idealen, en de levendigheid die ze brengen, juist nodig als Boot Koffie.”

Talenten herkennen

De kern? Samen. „Ik vond het vroeger lastig om medewerkers echt te zien en te verbinden. Terwijl dát is waar het om draait: elkaar zien, elkaars talenten herkennen en die op de juiste plek inzetten. Open, transparant. Met elkaar. We doen dat nu anders.”



Samen met medewerkers Darja Koster, Stefan Heuvelmans en Rick Maas is een dragersteam gevormd en zijn dragende uitgangspunten opgesteld. Zoals dat winst op zich geen doel is, maar een middel om waarde te creëren voor de hele gemeenschap. En dat ontmoeting en verbinding geen middelen zijn, maar juist doelen op zich.



En dat alle medewerkers binnen Boot Koffie worden uitgenodigd om vanuit eigen passie en kracht te werken en initiatief te nemen. Darja Koster: „We zijn nu bezig de uitgangspunten uit te werken naar concrete werkvormen. Een jaar geleden maakte ik kennis met deze vernieuwende manier van ondernemen. Het is een jaar geweest vol inzichten, confronterend én inspirerend. In alle opzichten enorm leerzaam. Ik ben zelf ook heel benieuwd hoe Boot Koffie komende jaren verder tot bloei zal komen.”

Lees verder onder de advertentie

Het is een jaar geweest vol inzichten, confronterend én inspirerend. Darja Koster

Barend Boot knikt geestdriftig. „Het bruist. Ons bedrijf is in beweging. We brengen al meer dan vijftig jaar een prachtig product: koffie. Het brengt mensen letterlijk samen. Dat past bij wie we willen zijn. Een organisatie waarin mensen zich thuis voelen bij de uitgangspunten van Boot Koffie, en waarin we samen verantwoordelijkheid nemen voor wat belangrijk is: de aarde, de relaties die onze organisatie heeft en natuurlijk de fantastische geuren en smaken van de hoge kwaliteitskoffiesoorten. Dat brengt toekomst.”



Lees ook: Van technisch failliet naar winstgevend: de negen levens van bajesmerk Zuivere Koffie

Directe relaties met koffieboeren

Die toekomst wortelt diep in het verleden. Van vice-admiraal Justus Boot, die in de 18de eeuw producten vervoerde en in een doosje koffie meebracht uit een VOC-missie, tot Jacob Boot, die in de jaren zestig droomde van vers gebrande single origin koffie en in Baarn samen met zijn vrouw The Golden Coffee Box opende, later werd dat Boot Koffie.



Zonen Barend en Willem bouwden voort en introduceerden in de jaren 90 de espressocultuur in Nederland. Willem vertrok later naar de Verenigde Staten en groeide uit tot internationaal koffie-expert, maar bleef altijd verbonden aan Boot Koffie. Barend bouwde voort, en maakte nieuwe keuzes.



Vandaag staat Boot Koffie voor ambacht, directe relaties met koffieboeren en kwaliteit van boon tot kop, precies zoals het ooit begon, en nu nog bewuster wordt voortgezet.

Internationale prijzen Boot Koffie is een bekende specialty koffiebranderij, winkel en café in Baarn met circa 24 medewerkers. Voor de beste koffie selecteert Boot wereldwijd de beste Arabica-bonen, die ambachtelijk en langzaam in kleine porties worden gebrand. Bijna alle koffiesoorten zijn biologisch gecertificeerd, ook ontving Boot Koffie diverse prijzen. Het uitgebreide assortiment is verkrijgbaar via webshop, koffiebar, verkooppunten en horeca. In de winkel (en café) aan de Laanstraat in Baarn vertellen barista’s graag over de herkomst van koffiebonen en welke zeker moeten worden geprobeerd. De kennis wordt verder overgebracht met workshops, proeverijen en live roastings.