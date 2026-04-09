Van asbest tot dierenpensions: kabinet schrapt nog eens 97 regels vóór de zomer

Het kabinet zet opnieuw stappen om ondernemers te ontlasten. Met 97 extra regels die worden geschrapt of vereenvoudigd, komt de ambitie om vóór de zomer 500 knellende regels aan te pakken dichterbij. Onder andere regels rondom het werken met asbest worden aangepakt.

Lees verder onder de advertentie

Het kabinet heeft 97 nieuwe regels geïdentificeerd die ondernemers onnodig belasten en daarom kunnen worden geschrapt of vereenvoudigd. Daarmee komt het totaal aantal aangepakte regels op 315. Eerder publiceerde het kabinet al een lijst van 218 regels. Het initiatief om vóór de zomer 500 regels aan te pakken kwam van staatssecretaris Vincent Karremans.



„Minister Heleen Herbert van Economische Zaken en Klimaat onderschrijft die ambitie. „Want zo’n gezamenlijk doel stimuleert de noodzakelijke actie. De teller laat zien dat we weer een stap richting dat doel hebben gezet.” Volgens Herbert gaat het daarbij nadrukkelijk niet om een eenmalige opschoning, maar om een structurele aanpak die elk jaar moet terugkeren. Op de website Regeldrukmonitor.nl wordt inzichtelijk gemaakt welke regels worden aangepakt en wat de voortgang is.



Minder administratie, meer ondernemen

De nieuwe lijst met regels is tot stand gekomen op basis van input van ondernemers en brancheorganisaties, aangevuld met onderzoeken en evaluaties van bestaande wet- en regelgeving. Volgens Herbert is dat essentieel om daadwerkelijk verschil te maken in de praktijk.

Ik vind het belangrijk dat ondernemers hier minder tijd en geld aan kwijt zijn Heleen Herbert Minister van Economische Zaken en Klimaat

„Alhoewel de bedoeling achter regels meestal goed is, krijgen ondernemers nog altijd te maken met complexe administratie die onnodig belastend is”, zegt de minister. „Ik vind het belangrijk dat ondernemers hier minder tijd en geld aan kwijt zijn en meer ruimte krijgen om te doen waar zij goed in zijn, namelijk: ondernemen.”

Lees verder onder de advertentie

Stoppen met onnodige herhaling

Een belangrijk onderdeel van de aanpak is het schrappen van regels die vooral leiden tot herhaling zonder extra maatschappelijke waarde. Dat geldt bijvoorbeeld voor regels rond veilig werken met asbest. Zo hoeft in situaties waarin niets is veranderd niet langer een nieuw asbestinventarisatierapport te worden opgesteld. De veiligheid blijft daarbij onverminderd het uitgangspunt. Daarnaast wordt het systeem van periodieke certificering vervangen door een systeem van erkende opleidingen. Werknemers die met asbest werken hoeven daardoor niet meer elke drie jaar opnieuw een bewijs te halen dat zij veilig met asbest kunnen werken.



Volgens het kabinet zorgen deze aanpassingen voor minder administratieve lasten, terwijl de bescherming van werknemers intact blijft.

Structurele regelvermindering

Naast het schrappen van herhaling kijkt het kabinet naar regels die slecht aansluiten bij de dagelijkse praktijk van ondernemers. Een concreet voorbeeld komt uit de sector dierenpensions. Ondernemers daar ervaren al langere tijd frustratie over de verplichting om vaccinatiebewijzen van dieren twee jaar te bewaren, ook nadat het dier al lang vertrokken is.



Het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) heeft dit signaal opgepakt. De regel wordt aangepast, zodat dierenpensions geen vaccinatiebewijzen meer hoeven te bewaren nadat het dier is vertrokken. De controle op vaccinaties bij binnenkomst en tijdens het verblijf blijft wel bestaan.



Het kabinet wil de komende jaren jaarlijks blijven kijken welke regels kunnen worden geschrapt of vereenvoudigd. Daarbij moet steeds opnieuw worden getoetst of regelgeving nog proportioneel is en aansluit bij de praktijk van ondernemers.



