Op voorstel van demissionair EZ-minister Karremans is de ministerraad akkoord gegaan met een aanpak die al voor de zomer van 2026 moet zorgen voor het schrappen of verminderen van de regeldruk van 500 regels.

„Ondernemers wachten al veel te lang op minder regels, met tot nu toe veel te weinig resultaat. Want elk uur en elke euro die een ondernemer aan regels besteedt, is er een die zij niet in hun onderneming kunnen steken. Daarom heb ik in de ministerraad het politieke commitment gekregen voor een nieuwe aanpak, die minder vrijblijvend is, met een stevige doelstelling voor het gehele kabinet. Zo gaan we de regeldruk voor ondernemers zo snel mogelijk verlagen.”

Jonathan van Noord (De Ondernemer) sprak eerder met demissionair EZ-minister Karremans, onder meer over regeldruk. Zie de video hieronder, voor een deel van dat gesprek:

‘500 regels die nog voor de zomer 2026 worden geschrapt’

De aanpak betreft 500 regels die nog voor de zomer van 2026 worden geschrapt of verminderd. Voorbeelden van aangepakte regels zijn de rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM, maatregelen rondom werkreizen), de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), regels over re-integratie van zieke werknemers, de uitvragen door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de bijschrijfplicht in de horeca.

Daarnaast wordt er een taskforce opgericht met ondernemers, vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en beleidsmakers die aan de slag gaan met het schrappen en vereenvoudigen van regels. Voorbeelden hiervan zijn het slim gebruik van data, afspraken met sectoren en uitzonderingen voor het mkb.

We moeten veel meer toe naar een aanpak die uitgaat van vertrouwen in ondernemers, maar tegelijkertijd harder optreedt als dat vertrouwen wordt misbruikt Demissionair EZ-minister Karremans

Ook oorzaken aanpakken die leiden tot regeldruk

Ook wil het kabinet de oorzaken van regeldruk aanpakken. Bijvoorbeeld de gedachte dat nieuwe regels altijd de beste oplossing zijn, het wantrouwen richting ondernemers door de overheid, en de neiging om elk risico met regels te willen afdekken.

Minister Karremans: „We moeten af van de reflex dat elk probleem een nieuwe regel nodig heeft. Achter iedere regel zit vaak een terechte zorg, maar we moeten die zorg niet dichttimmeren met een woud aan regels, die ook niet altijd even effectief zijn. We moeten veel meer toe naar een aanpak die uitgaat van vertrouwen in ondernemers, maar tegelijkertijd harder optreedt als dat vertrouwen wordt misbruikt. Met deze nieuwe aanpak doen we wat nodig is voor een sterk Nederlands ondernemingsklimaat, nu en in de toekomst.”

MKB-Nederland doet aanbod concrete regels en verplichtingen aan te leveren

‘Ambitie is ook hard nodig om dit veelkoppige monster eindelijk eens echt en voor ondernemers merkbaar aan te pakken’, zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in reactie op de Kamerbrief die vandaag is verstuurd. De ondernemersorganisaties zijn blij dat er voor het eerst in jaren weer eens harde reductiedoelstellingen per departement op tafel liggen. Ze doen de demissionair minister het aanbod om concrete regels en verplichtingen aan te leveren die gemakkelijk kunnen worden geschrapt of vereenvoudigd.