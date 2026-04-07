De politieke discussie over zzp-wetgeving zorgt voor onrust op de arbeidsmarkt. Zo registreerde het CBS in 2025 een daling van 62.000 zzp’ers. Toch blijkt uit meer dan 1.600 ingevulde zelfstandigentoetsen van SharePeople dat de grote meerderheid gewoon goed zit.

Lees verder onder de advertentie

Meer dan 90 procent van de deelnemers draagt structureel ondernemersrisico, investeert in de eigen onderneming en voert een sluitende administratie, zo blijkt uit het SharePeople-onderzoek.

Voor veel zelfstandigen is de onrust daarmee onterecht. Zonder toets weten zij dat zelf vaak niet. Tegelijk heeft 34 procent nog geen voorziening voor arbeidsongeschiktheid. Met de naderende verplichte AOV wordt dat risico steeds urgenter.

Wanneer 94 procent zzp’ers financieel risico loopt

De toetsdata van SharePeople laten een consistent beeld zien van actief ondernemerschap:

Lees verder onder de advertentie

99,5 procent staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;

99,7 procent beschikt over een actief btw-identificatienummer;

92,7 procent haalt het inkomen uit bedrijfswinst;

93,9 procent loopt financieel risico als opdrachtgevers niet betalen;

94,6 procent ontvangt geen loondoorbetaling bij ziekte;

94,9 procent investeert zelf in materialen, apparatuur of opleiding;

99 procent voert een actuele financiële administratie;

78,7 procent werkt voor meerdere opdrachtgevers binnen een jaar.

‘Vlucht naar loondienst niet nodig’

Volgens SharePeople bevestigen deze cijfers dat de vlucht naar loondienst voor een groot deel van de zzp’ers niet nodig is. Het CBS registreerde weliswaar een daling van het aantal zelfstandigen, maar een deel van die uitstroom betreft echte schijnzelfstandigen.

Lees verder onder de advertentie

De wetgevingsonrust van de afgelopen jaren heeft z’n tol geëist. Opdrachtgevers durven minder, zelfstandigen twijfelen aan hun eigen positie Cosmas Blaauw SharePeople

Het Centraal Planbureau schat dat circa 260.000 zzp’ers juridisch als werknemer beschouwd zouden moeten worden. Voor de echte ondernemer, die structureel risico draagt en investeert, is de onrust grotendeels onterecht. De zelfstandigentoets maakt dat aantoonbaar, voor henzelf én voor hun opdrachtgevers, aldus SharePeople.

Erkenning, geen extra onzekerheid

Cosmas Blaauw, initiatiefnemer van SharePeople: „De wetgevingsonrust van de afgelopen jaren heeft z’n tol geëist. Opdrachtgevers durven minder, zelfstandigen twijfelen aan hun eigen positie, terwijl de cijfers laten zien dat de meeste gewoon goed ondernemen. Dat verdient erkenning, geen extra onzekerheid. Aan iedere zzp’er die twijfelt: doe de toets. Die geeft jou en je opdrachtgever zwart op wit waar je staat. Dat is rust die de politiek je op dit moment niet kan geven.”

Lees verder onder de advertentie

Toets als anker in onzekere tijden

Zolang de Zelfstandigenwet nog in uitwerking is, biedt een gedocumenteerde toets volgens SharePeople concreet houvast voor zowel zelfstandigen als opdrachtgevers. De uitkomsten van de zelfstandigentoets tonen volgens het zzp-platform aan dat veel ondernemers in de praktijk al voldoen aan de criteria voor zelfstandig ondernemerschap. De toets biedt daarmee een instrument waarmee zowel zzp’er als opdrachtgever nu al kunnen aantonen dat de samenwerking aan de regels voldoet.

Naderende verplichte AOV

Eén aandachtspunt springt er daarbij uit: 34 procent van de deelnemers heeft nog geen voorziening voor arbeidsongeschiktheid. Met de naderende verplichte AOV wordt dat risico dat steeds urgenter. Zowel de juridische als de financiële kant van zelfstandig werken vragen dus aandacht, en beide zijn te organiseren zonder de vrijheid van ondernemerschap op te geven.

Lees ook: Zzp'er loopt vast in systeem verzekeraars en vormt te groot risico voor AOV: 'Je betaalt voor iets wat je niet krijgt'