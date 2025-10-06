Nieuwe strijd tegen regeldruk: ‘500 onnodige regels voor mkb moeten weg’

Ondernemers willen minder regeldruk, niet wéér nieuwe uitzonderingen. Stichting 155, de hulplijn voor ondernemers die vastlopen in regels en formulieren, ziet vooral kleine bedrijven struikelen over ingewikkelde verplichtingen en komt daarom met de dagelijkse ‘Regelindex’. Voorzitter Arko van Brakel: „Het wordt tijd dat beleid weer uitvoerbaar is voor gewone ondernemers.’’

Het kabinet wil vóór de zomer van 2026 vijfhonderd regels schrappen of versimpelen om ondernemers minder papierwerk te bezorgen. Het gaat om maatregelen die volgens het kabinet te veel tijd en geld kosten, zoals rapportageverplichtingen, regels rond zieke werknemers en administratieve lasten voor kleine bedrijven.

Demissionair minister van Economische Zaken Vincent Karremans zei eerder tegen De Ondernemer dat ondernemers al veel te lang wachten op merkbare verlichting van de regeldruk. „Elk uur en elke euro die een ondernemer aan regels besteedt, is er één minder voor zijn bedrijf. Daarom hebben we afgesproken om niet vrijblijvend, maar met harde doelstellingen per ministerie aan de slag te gaan.”

Die plannen sluiten aan bij wat Stichting 155 dagelijks hoort van ondernemers die even niet meer weten waar ze terechtkunnen. Arko van Brakel, zelf ondernemer, ziet vooral kleine bedrijven worstelen met verplichtingen die ze nauwelijks kunnen bijbenen.

Meer dan 5.000 regelingen

Een van de regels die volgens ondernemers het meeste pijn doen, is de verplichting om werknemers bij ziekte door te betalen, zegt Van Brakel in gesprek met De Ondernemer. „Voor kleine bedrijven is dat bijna niet te dragen. Grote bedrijven hebben HR en controllers; de slager op de hoek heeft dat niet. Die raakt bedolven onder administratie.’’

Volgens Van Brakel zit het structurele probleem dieper. „Elke regel levert uitzonderingen op, en dus meer regels. Die reflex moeten we doorbreken. Minder regels betekent ook dat er minder uitzonderingen nodig zijn.”

Arko van Brakel ondernemer en voorzitter van Stichting 155.

Hij pleit voor duidelijkheid en wat meer rust in het beleid. „Wat ondernemers óók nekt, is jojo-beleid. Bijvoorbeeld: wel of geen subsidie op elektrische auto’s, wel of geen bijtelling. Vandaag een nieuwe verplichting, volgende maand weer terugdraaien. Je kunt beter eenvoudiger regels wat langer in stand houden voor een meetbaar effect, in plaats van op emotie steeds nieuwe regels doorvoeren.”

Het plan van het kabinet moet volgens Van Brakel vooral het mkb lucht geven, met per ministerie concrete doelen om dat te bereiken. „Er zijn meer dan vijfduizend regelingen”, schetst Van Brakel het plaatje. „Als je samenvoegt, versimpelt en overbodige rapportages schrapt, kom je al een heel eind. Begin dan wel bij de regels die het meeste pijn doen in het kleinbedrijf, want dáár zit de echte druk.”

De 155 Regelindex

De 155 Regelindex - elke dag een regeling op LinkedIn met een simpele conclusie - moet dat concreet maken. „We gaan die oogst aanbieden aan minister Karremans en de ministerraad”, zegt Van Brakel. En het liefst voor de verkiezingen eind deze maand. „Wij zien in data van IMK (Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf, red.) wat er bij kleine ondernemers speelt. Niet álle regels zijn slecht. Een simpele, voorspelbare regeling kan juist werken, mits de uitvoering klopt.”

Volgens Van Brakel is het hoog tijd dat ondernemerschap structureel aandacht krijgt in Den Haag. „Wat je eigenlijk nodig hebt, is een minister voor ondernemers, en dan vooral voor het kleinbedrijf. Economische Zaken is te breed; het mkb raakt daar vaak ondergesneeuwd.”

Zo werkt de 155 Regelindex Werkkostenregeling (WKR)

Bepaalt hoeveel werkgevers onbelast aan medewerkers mogen vergoeden (zoals kerstpakket of thuiswerkvergoeding). IMK-commentaar

Voor kleine werkgevers te complex: percentages, bijtellingen, vrije ruimte. Ondernemers willen gewoon iets extra’s doen zonder fiscale puzzel. Conclusie (155 Regelindex)

Herzien en vereenvoudigen. Voer een standaard vast, vooraf bepaald, bedrag in voor kleine werkgevers. Op LinkedIn vind je alle regels uit de index van Stichting 155.

Ruimte en duidelijke spelregels voor kleinbedrijf

Waar ligt dé kans om het ondernemersklimaat snel te verbeteren? „Kijk eerst naar de uitvoerbaarheid voor kleine ondernemers. Reken vooraf eerlijk door hoeveel tijd iets kost. Als de administratieve last ondernemen verdringt, mis je je doel. En geef vertrouwen: de meeste ondernemers willen gewoon netjes zaken doen.”

Ondernemers houden Nederland draaiend, zegt hij tot slot. „Het kleinbedrijf is de kurk waar onze economie op drijft. Dat zorgt voor meer dan 60 procent van alle banen en houdt winkelstraten leefbaar. Als we het kleinbedrijf te veel regels geven, verdwijnt niet alleen ondernemerschap, maar ook de ziel van onze economie. Geef ze ruimte, duidelijke spelregels en rust. Dan komt de rest vanzelf mee.”

