Zussen Kim en Jet gaan viraal met kledingwinkel voor lange vrouwen: ‘Iemand zei: ik ga voor de deur liggen’

Een garderobe met te korte mouwen en pijpen is er niet meer bij dankzij de zussen Kim en Jet, de ondernemers achter modemerk The Wildflower Club. Vorige week openden ze hun eerste fysieke winkel. „Uiteindelijk zou het erg leuk zijn wanneer we in heel het land winkels hebben!’’

Nederlandse vrouwen (en ook mannen) zijn gemiddeld de langste mensen die rondwandelen op deze planeet. Dan is het extra vreemd dat nog steeds ontzettend veel modebewuste consumenten tegen te korte mouwen en te korte pijpen aanlopen wanneer ze gaan shoppen voor een nieuwe garderobe. Daar moet verandering in komen, menen de ondernemende zussen Kim (28) en Jet (26) Jimmink.



Afgelopen vrijdag openden de twee Noord-Hollandse twintigers naast een webshop een fysieke winkel van hun modemerk The Wildflower Club in Alkmaar. Met hun retailbedrijf willen ze vrouwen langer dan 1.80 meter helpen aan modieuze outfits die wel passen. En voor een aantrekkelijk bedrag. Geen jeans voor 100 tot 120 euro, maar een spijkerbroek - met langere pijpen - van rond de 50 euro. Dat is een succes, zo vertellen de twee in De Ondernemer Live. Een video van het Noordhollands Dagblad over de opening had dinsdagochtend zelfs bijna een miljoen views. Dan is de vraag al snel: hadden de zussen dit aan zien komen?



The Wildflower Club: kleding voor de lange vrouw

Jet: ,,Nee. Zo bizar. Het is ontzettend goed opgepakt door iedereen. Het is ontploft.’’ Kim: ,,Vooraf zei iemand al: ‘Ik ga voor jullie deur liggen’. Verder was er een klant in de winkel die ik hielp. Ik vroeg haar welke kleur broek ze wilde hebben. Toen zei ze: ‘Het maakt mij echt niet uit. Als die broek maar past. Ik wil gewoon met een broek die lang genoeg is de winkel uitlopen’.’’

Precies daarom zijn Jet en Kim met The Wildflower Club begonnen. De zussen, die zelf 1.83 en 1.80 meter meten, kregen maar al te vaak te horen dat vrouwen steeds weer met te korte mouwen en pijpen zaten. Jet: „Toen wij jonger waren, konden we heel af en toe de juiste maat broek vinden, maar vaak was het net niet de kleur of het model dat we zochten. Dat kon en moest anders.’’

Het team van The Wildflower Club met geheel op links Jet (blond) en Kim (donker haar) Jimmink. Eigen foto

Zussen startten in 2022 met online winkel

Dus pakten Kim en Jet in 2022 zelf de handschoen op. Te beginnen met een webshop. „We komen uit een ondernemersfamilie. Ondernemen is er met de paplepel ingegoten’’, vertelt Kim. „Als er een probleem is en er moet iets gebeuren, dan pakken we de uitdaging met beide handen aan. We zijn begonnen met sieraden en wilden er kleding bij verkopen. We kwamen er snel achter dat we geen kleding konden inkopen die ons paste, laat staan vrouwen die nog langer zijn dan wij. Vrouwen van 1 meter 85 tot 2 meter. We zijn op zoek gegaan naar iemand die ons kon helpen, want we hebben zelf geen achtergrond in de mode.’’



Op die manier kwamen de twintigers in contact met producenten - verspreid over Azië en Europa - die de kleding in opdracht van Kim en Jet op de juiste maat konden maken. „We zijn begonnen met een pantalon. We moesten direct tweehonderd stuks afnemen. Ik dacht bij mijzelf: Mijn God, hier gaan we nooit van af komen. Het was risky, maar we probeerden het gewoon omdat te korte kleding ook voor andere vrouwen een groot probleem is.’’ Het risico wierp zijn vruchten af. Binnen twee weken waren de zussen van de tweehonderd pantalons af.



Het lengteprobleem zit niet alleen bij de enkels

De webwinkel vormde een goede basis als leerschool en om op te schalen. Via een makelaar en een vriendin van de twee ondernemers kwam het winkelpand in Alkmaar op hun pad: de kans om naast digitaal ook in de winkelstraat verder aan hun bedrijf te bouwen. „Toen moesten we wel. Wat de charme van een fysieke winkel is? Als lange vrouw kun je niet in een gewone winkel shoppen. Bij ons wel. Dat is iets nieuws’’, meent Kim.



„Mensen kunnen de stoffen voelen, de kleding passen en alles uitproberen. Iets wat ze eerder niet konden vanwege hun lengte.’’ Jet vult aan: „Je ziet best wel winkels die zich focussen op alleen broeken. Bij ons kun je ook terecht voor blouses, winterjassen en blazers. Het lengteprobleem zit niet alleen bij de enkels, maar ook bij de polsen en het bovenlichaam.’’

Kijkend naar het afgelopen weekend kunnen we al wel zeggen dat het een groot succes is Jet Jimmink

Wanneer is hun modebedrijf echt een succes? Hoe hoog ligt de lat bij Kim en Jet? ,,Dat is best lastig te zeggen. We hebben nooit eerder een fysieke winkel gehad. Online heb je natuurlijk een oneindig bereik, dat gaan we met de fysieke winkel nooit inhalen’’, aldus Kim. Jet: ,,Maar kijkend naar het afgelopen weekend kunnen we al wel zeggen dat het een groot succes is. Veel klanten die bij ons kleding hebben gekocht, zeiden dat ze later terug zouden komen omdat het druk was.’’ Kim: ,,Een klant heeft op de vrijdag dat we opengingen op drie verschillende momenten iets gekocht. Die is waarschijnlijk gaan lunchen en kwam even later terug om nog iets aan te schaffen.’’

43.000 volgers op Instagram

Met onder meer 43.000 volgers op Instagram is The Wildflower Club online erg succesvol. Jonge vrouwen uit Limburg reizen af naar de Noord-Hollandse stad om er te shoppen. Doen de zussen iets anders op social media dan andere merken? Kim: ,,We doen iets bijzonders. Die langere kleding voor vrouwen verbindt mensen. Ze kunnen iets niet ergens anders kopen, wel bij ons. Daardoor hebben we heel veel loyale klanten. Ze komen voor het product, maar ook voor ons. Sommige mensen volgen ons al sinds de start. Dat is een mooi compliment.’’

Een blik in de winkel van The Wildflower Club te Alkmaar. Eigen foto

Concurrentie van Zara en H&M?

De zussen zeggen het al. Fysiek iets verkopen heeft grote voordelen. En ja, in aantallen wordt er simpelweg meer verkocht dan online. „Online verkopen we gemiddeld 1,9 product per bestelling. In de winkel was het afgelopen weekend 2,8 producten per keer’’, legt Kim uit. Bang voor concurrentie van andere retailers die ook willen inhaken op langere kleding? De Zara’s en de H&M’s van deze wereld? „Het gebeurt al. We zien dat andere merken ook met langere maten komen. Het enige wat ze doen is wat langere modellen bij hun gemiddelde collectie voegen. Leuk, dan kan hun klant een langere broek kopen, maar dan houdt het ook op voor ze. Bij ons kun je letterlijk alles kopen van een langer formaat.’’



Advies voor andere ondernemers? Kim: „Focus. Net zoals wij ons op die langere maten focussen. In reacties onder onze social media-posts zie ik vragen als: ‘waarom verkoop je geen kleding voor de kleinere mensen?’ voorbij komen. ‘Wat let je?’, zou ik tegen die mensen zeggen. Ook daar is een markt voor. Spring daar op in.’’



Op naar de 5 miljoen omzet

De webshop, de winkel in Alkmaar… Wat zijn de verdere concrete doelen van Kim en Jet voor 2026? Kim: ,,We zijn het assortiment aan het uitbreiden, onder andere met sportkleding. De omzet? Goede vraag. We richten ons op 5 miljoen. Dat klinkt als veel geld, maar het is geld dat in ons bedrijf zit. Waar we veel voor hebben moeten laten de afgelopen jaren.’’ Jet: ,,Online zien we dat er veel interesse is vanuit landen als België en Duitsland. Een tweede winkel in een ander deel van het land zou mooi zijn, maar we weten nog niet waar precies. Uiteindelijk zou het erg leuk zijn wanneer we in heel het land winkels hebben!’’