Winkel open op zondag? Deze ondernemers weigeren dat: ‘Extra uren en kosten, terwijl het commercieel weinig oplevert’

Niet overal is even winkelen op zondag inmiddels de gewoonste zaak van de wereld. De zondagsrust is een belangrijk thema bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in het Zuid-Hollandse Waddinxveen. Hoe denken de winkeliers daar zelf eigenlijk over?

Op zondagochtend kun je een kanon afschieten in winkelcentrum Gouweplein in Waddinxveen. Pas om twaalf uur mogen alle winkels officieel open, maar er is slechts een handjevol dat dat ook doet. Alleen enkele filialen van grote winkelketens, zoals Albert Heijn en Kruidvat, kiezen ervoor hun rolluiken omhoog te doen van twaalf tot vijf, schrijft het AD.

Het zondagsrustbeleid is een terugkerend punt van discussie, zowel onder bewoners als in de gemeenteraad. Met de gemeenteraadsverkiezingen in zicht spreken verschillende partijen, waaronder Weerbaar Waddinxveen en D66, zich in hun programma positief uit over een verdere verruiming van de openingstijden op zondag.

Extra personeels- en energiekosten voor ondernemers

Maar zitten de ondernemers hier zelf eigenlijk wel op te wachten? Volgens de voorzitter van de Ondernemersvereniging Gouweplein, Henk de Bas, is dat niet zo vanzelfsprekend als het misschien lijkt. „Het klinkt logisch om te zeggen: ‘Hoe langer je open bent, hoe meer je kunt verdienen.’ Maar voor kleinere ondernemers is het helemaal niet efficiënt om op zondag te openen”, zegt De Bas.

Wat ik in zes dagen niet verdien, haal ik op die zevende dag toch ook niet meer in

Het kost toch een extra dag aan energie- en personeelskosten, waarbij die laatste ook nog eens hoger zijn op zondag. „Daarnaast denken de meeste winkeliers: ‘Wat ik in zes dagen niet verdien, haal ik op die zevende dag toch ook niet meer in’”, legt De Bas uit. Volgens hem kiezen de meesten er bewust voor om dicht te blijven, ook al zou de gemeenteraad de regels versoepelen.

Enige dag vrij voor kaasboer

Dat geldt ook voor Steven van Dam van de Kaashakker aan het Gouweplein. Uit principe werkt hij liever niet op zondag. „Maar daarnaast is het fijn om in ieder geval een dag in de week echt vrij te zijn. Want al werk je niet: als de winkel open is en er gebeurt iets, ben je als ondernemer toch verantwoordelijk”, zegt Steven.

Om nog maar niet te spreken over het vinden van personeel dat op zondag wil werken. „Grote ketens hebben een groot team, maar wij werken met een veel kleinere bezetting. Zeker in de huidige arbeidsmarkt, waar het personeel niet voor het oprapen ligt, is het best lastig om dat rond te krijgen.”

Ook Martin Markus van stroopwafelbedrijf Markus & Markus wil niet open op zondag. Zelfs zijn automatische stroopwafelmuur is dan dicht. „Dat doe ik uit geloofsovertuiging, maar ook om gewoon een dag rust te hebben. Er is altijd kans op storingen als hij open is en dan moet je er toch heen.”

Weinig animo onder winkeliers

Wat uiteraard ook een belangrijke rol speelt, is het van oudsher christelijke karakter van Waddinxveen. Hoewel de discussie geregeld oplaait nu het dorp groeit, denken veel winkeliers dat er onder klanten nog te weinig animo is voor zondagsopenstelling.

Je kunt dan wel dicht blijven, maar als de buurman wel opengaat, gaan de mensen daarheen

Sterker nog: sommigen vrezen klanten te verliezen als ze wel opengaan. Tom Groeneveld van kledingzaak Greenfield legt uit: „Wij hebben veel klanten die naar de kerk gaan. We zijn bang dat zij dan uit principe denken: bij Greenfield gaan we niet meer shoppen, want die zijn open op zondag.”

Regels blijven nodig op zondag

Maar wat als elke winkel gewoon zijn eigen openingstijden mag bepalen, zoals oppositiepartij WeWa voorstelt? Volgens Markus werkt dat vooral in het nadeel van kleine ondernemers. „Je kunt dan wel dicht blijven, maar als de buurman wel opengaat, gaan de mensen daarheen. Dan moet je uiteindelijk toch mee.”

„Je maakt dan extra uren en kosten, terwijl het commercieel vaak weinig oplevert. Grote ketens kunnen dat veel makkelijker opvangen en halen zo omzet weg bij de kleintjes. Hoe meer ruimte zij krijgen, hoe meer dat ten koste gaat van de ondernemers die het centrum juist gezellig maken.”