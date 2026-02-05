Uit 85.000 stemmen is dít De Leukste Winkel van Nederland: ‘Plek die retail en beleving verbindt’

De Zwolse winkel Mens & Kinders is De Leukste Winkel van Nederland. De zaak van ondernemer Giulia van der Hulst werd door de jury bekroond tot overall winnaar van de twaalf categorieën, met in totaal 120 genomineerden. Mens & Kinders onderscheidt zich met een warm en laagdrempelig totaalconcept van winkel-, horeca-, spel-, advies- en consultactiviteiten, gericht op kinderen en ouders.

Giulia van der Hulst wist woensdagavond niet wat ze moest zeggen toen ze hoorde dat haar winkel de allerleukste van heel Nederland is. „Dat Giulia stilvalt, is uitzonderlijk”, grapten haar collega’s op het podium. Uit meer dan 85.000 stemmen kwam haar alles-in-een-winkel voor kinderen als meest opvallend naar voren. Volgens het juryrapport onderscheidt Mens & Kinders zich door een uniek en warm winkelconcept dat verder gaat dan retail alleen. „Mens & Kinders is meer dan een winkel”, vindt de jury. „Kinderen kunnen er spelen en bewegen, terwijl ouders ruimte krijgen om op adem te komen en gebruik te maken van consulten rond babyverzorging en voeding. Juist die doordachte combinatie van spelen, ontmoeten, consult en winkelen maakt deze winkel uniek en winnaar-waardig.”



Aanstaande dinsdag vertelt Giulia over haar winkel én haar geheim om de allerleukste te worden in De Ondernemer Live. Via de homepage van De Ondernemer kijk je tussen 11.00 en 12.00 uur live mee.



Vorig jaar: Jeroens interieurzaak Spektakel is de Leukste Winkel van Nederland

Onderscheidend vermogen

De jury typeert de winkel als „een complete gezinsplek die retail en beleving naadloos verbindt”. De kracht zit volgens de jury ook nadrukkelijk in de dagelijkse persoonlijke betrokkenheid van de eigenaresse en de warme, laagdrempelige sfeer die het team met zorg creëert. Zwolle heeft met Mens & Kinders een bijzondere speler in haar midden, met een sterke sociale en lokale functie in de gemeenschap.

Het is geweldig dat vele tienduizenden consumenten met hun stem waardering uitspreken voor de maatschappelijke rol die winkels hebben in ons land Jan Meerman

„Winkels zijn belangrijk in ons dagelijkse leven. Met deze verkiezing zetten we alle ondernemers centraal die hun hart en ziel in de zaak en hun klanten steken. Het is geweldig dat vele tienduizenden consumenten met hun stem waardering uitspreken voor de maatschappelijke rol die winkels hebben in ons land”, zegt Jan Meerman, algemeen directeur van INretail.



In totaal stemden zo’n 85.000 consumenten op een van de winkels binnen twaalf categorieën. Mens & Kinders won ook in de categorie Baby & Kinderen. Wie de winnaars zijn in de andere categorieën, lees je hieronder.

