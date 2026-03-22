Hoe broer en zus Martijn en Floor samen Parfumado runnen: ‘We zouden elkaar nooit een oor aannaaien’

Nooit in zaken gaan met familie of vrienden, zo luidt het aloude credo. Een advies dat Martijn en Floor van Rooy zonder aarzelen naast zich neer hebben gelegd. De broer en zus sprongen samen in het diepe toen ze een abonnementenservice voor parfums begonnen, met een florerend bedrijf als resultaat. „Onze band gaat vóór zakelijk succes.”

Toen Martijn een abonnementenservice voor parfums begon, vond zijn zus Floor dat meteen een slim plan. ,,Het was enorm leuk om hem te zien starten. Ik volgde het op de voet”, vertelt ze. ,,Op het moment dat Parfumado echt van de grond kwam, wilde Martijn het bedrijf professionaliseren, onder meer op het juridische vlak. Ik heb als advocaat en consultant gewerkt, dus met mijn achtergrond kon ik daarbij helpen.”

Dat beviel zo goed dat Martijn en Floor na een half jaar besloten samen door te gaan. Floor kocht zich in en nu leiden ze het bedrijf alweer acht jaar samen. Martijn: ,,In totaal heb ik drie oudere zussen. Mijn idee voor een parfumplatform heb ik altijd bij hen getoetst. Floor is dus vanaf het allereerste moment betrokken.”

Lees ook: Dragons’ Den-hit Parfumado haalt 3,2 miljoen euro aan groeigeld op

Nieuwe manier van parfum kopen

Parfumado is een eigentijds antwoord op de traditionele parfumindustrie. ,,Consumenten zijn steeds minder merktrouw”, legt Martijn uit. ,,Ze hebben niet meer één geur die ze de rest van hun leven dragen, zoals onze ouders en grootouders dat deden. Dat vraagt om nieuwe manieren om in aanraking te komen met mooie en nieuwe parfummerken.”

Tegelijkertijd zag hij een hoop gebeuren bij abonnementsmodellen, zoals Spotify en HelloFresh. ,,Parfumado is ontstaan vanuit de wens om het ontdekken van parfums laagdrempeliger te maken en een rijkere sample-ervaring te bieden dan de random mini-samples die je bij winkels krijgt”, vertelt Martijn.

Vaak op één lijn

Het concept blijkt succesvol. Parfumado telt inmiddels zo’n 50 werknemers, werkt samen met diverse influencers en levert meer dan 550 merkparfums op abonnementsbasis in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Denemarken.

En dat alles met broer en zus aan het roer. ,,Brand, marketing en het platform zijn meer mijn natuurlijke domeinen”, aldus Martijn. ,,Floor houdt zich meer dan ik bezig met finance, partnerships en andere corporate zaken. De dagelijkse werkzaamheden hebben we onderverdeeld, maar we zoeken elkaar altijd op als iets groot aanvoelt of een strategische waarde heeft.”

Dezelfde normen en waarde

Ze liggen volgens Floor vaker wel dan niet op één lijn. ,,Bijvoorbeeld als het om mensen gaat. We hebben vaak hetzelfde gevoel bij collega’s, zakenpartners en investeerders. Dat heeft denk ik te maken met het feit dat we door dezelfde ouders zijn opgevoed. We hebben dezelfde normen en waarden meegekregen”

Ook over zakelijke beslissingen zijn de twee het vaak eens. Floor: ,,We lijken best op elkaar. We zijn allebei positief en commercieel ingesteld. We zien veel kansen. Natuurlijk is er ook wel eens discussie. Als je het hebt over het financieren van groei, dan neemt Martijn het meeste risico van ons tweeën. Ik ben wat terughoudender. Daar hebben we dan gesprekken over.”

Begeleiding van een coach

Soms gebeuren er ook minder leuke dingen in het bedrijf, bijvoorbeeld wanneer een investering niet doorgaat of een belangrijke collega zijn baan opzegt. Die tegenslagen moeten Martijn en Floor apart van elkaar, maar ook samen verwerken. En dat is soms lastig, vertellen ze. Martijn: „Ik weet van mezelf dat ik me best kan afsluiten als er iets moeilijks gebeurt. Die houding aannemen in zo’n situatie is niet per se handig als je samen een bedrijf hebt.”

Floor: ,,Ik heb hetzelfde en kan in moeilijke situaties ook wat geslotener zijn. In de beginfase hadden we een fijne coach met wie we eens in de twee maanden een gesprek hadden. Daardoor begrijpen we elkaar beter, zeker als het minder gaat. Nu doen we het alweer drie jaar zonder coach, maar we hebben er veel aan gehad.”

Lees ook: Parfumado gaat hard: ‘Eigenlijk geen tijd stil te staan bij succes’

Familieband gaat voor zakelijk succes

De onderlinge familieband zorgt voor vertrouwen, meent Martijn. „Je kent elkaar door en door. Soms hebben we niet eens een blik nodig om te weten hoe de ander ergens over denkt. Bovendien zouden we elkaar nooit een oor aannaaien. Onze band gaat vóór zakelijk succes. We zijn beiden heel gepassioneerd en ambitieus, maar dat is het absoluut niet waard. We hebben dezelfde ouders, dezelfde zussen en onze levens zijn enorm met elkaar verweven. Daar ga je zuinig mee om.”

„Doordat we familie zijn, is er ook veel begrip als er thuis een keer iets speelt”, zegt Floor. „Een dochter van de een is meteen het nichtje van de ander. Ook op kantoor heerst een familiaire sfeer. Daar ben ik trots op. We hebben een fijne, open cultuur neergezet.”

Balans tussen werk en privé

De ondernemers geven toe dat het soms ook lastig is wanneer werk en privé door elkaar lopen. ,,Maar na acht jaar hebben we een modus gevonden om daarmee om te gaan”, aldus Floor. ,,Onlangs waren we skiën met de hele familie. Gelijktijdig speelde er ook iets zakelijks dat we samen moesten oplossen.”

Zo’n ingewikkelde situatie proberen ze samen zo efficiënt mogelijk te tackelen, zonder dat het al te veel headspace kost. Floor: ,,Voor ons is het ook vakantie, dus we willen er niet al te veel tijd, energie en aandacht aan besteden.”

Even een stapje terugdoen

Martijn en Floor zijn samen een goed team, vinden ze zelf. „We vullen elkaar goed aan, denk ik”, zegt Martijn. „Zo is Floor proactief en pragmatisch. Ze kan heel snel schakelen. Moet er iets met spoed gebeuren, dan pakt ze het meteen op. Ik ben wat trager, waardoor we elkaar in balans houden.”

Waar Martijn vaak een dag nodig heeft om een knoop door te hakken, neemt Floor juist snel beslissingen. ,,Als ik wil dat Martijn een keuze maakt, is het effectiever om hem vooraf voor te bereiden en alvast wat dingen op te sturen dan het on the spot in een meeting vragen. Dat is overigens niet slecht. Soms is het zelfs beter om een stap terug te doen en langer de tijd te nemen voor een beslissing. ”

Eén grote Parfumado-familie

,,Ons team is natuurlijk groter dan alleen wij tweeën”, stipt Martijn aan. ,,Op kantoor hebben we fijne en deskundige collega’s. Ze helpen ons met van alles en bouwen samen met ons aan het bedrijf.”

Floor knikt instemmend. ,,Zeker. Als bedrijf gaan we door verschillende fases. We moeten kritisch blijven kijken met wie en hoe we samenwerken. Dat is een leerschool, maar ik ben erg trots op ons team. Iedereen is gedreven en loyaal. We zijn eigenlijk één grote Parfumado-familie.”