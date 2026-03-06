Op steeds meer bouwplaatsen is diesel niet meer welkom, maar elektrische alternatieven zijn schaars. René van Rijs besloot daarom niet langer te wachten en bouwde zelf een oplossing. Met zijn kenmerkende gele betonpompen klaart hij nu klussen waar andere betonpompbedrijven vastlopen, van het Binnenhof in Den Haag tot beschermde natuurgebieden.

Familiebedrijf pompt van Binnenhof tot in de natuur beton zonder uitstoot: ‘Het is niet per se een sexy product’

„Tussen een kruiwagen en een grote betonpomp zat eigenlijk niets”, vertelt René van Rijs aan het AD. Hij herinnert zich nog goed hoe het idee voor een kleine betonpomp ontstond. Tijdens zijn werk als kraanmachinist zag hij dat beton op kleine, lastig bereikbare plekken vaak met veel handwerk werd verwerkt. Dat moest handiger kunnen, dacht René.

Knutselen, proberen, vastlopen

Het inzicht ontstond twintig jaar geleden in de kraancabine. Op internet zag de ondernemer dat er in Duitsland een kleine mortelpomp bestond. Hij vroeg zich af of dat principe ook voor beton zou kunnen werken. Met leningen en zijn huis als onderpand wist hij zo’n mortelpomp te importeren, zonder te weten of de techniek überhaupt zou werken voor beton in plaats van voor dunne mortel. Met een oud busje en een kleine pomp begon hij te experimenteren.

In de beginjaren was het een kwestie van eindeloos testen en pionieren, maar uiteindelijk lukte het René. De kleine betonpomp bleek vooral handig op plekken waar groot materieel niet mag komen, zoals smalle straatjes, vakantieparken, hoogbouw en plassengebieden. Voortaan hoefde er ook daar niet meer met kruiwagens te worden gereden om beton te storten.

Van één kleine betonpomp groeide het bedrijf van René uit tot meer dan 35 betonpompen en mixers, met zo’n zeventig medewerkers.

Waarom wachten tot elektrisch bouwen verplicht wordt? René van Rijs

Geen ronkende diesels meer

De grootste verandering van de laatste jaren is de overstap naar elektriciteit. Waar een standaardbetonpomp zo’n 30 liter diesel per dag verbruikt, draaien de drie nieuwste betonpompen van het bedrijf volledig op een accupakket. „Waarom wachten tot elektrisch bouwen verplicht wordt?” aldus René.

Hij wilde op die vraag vooruitlopen en de overstap maken naar elektrisch bouwmaterieel. Dat deed hij op zijn eigen manier: gewoon door te doen. Een bestaande betonpomp werd volledig omgebouwd: de dieselmotor eruit, een elektromotor erin en een accupakket in de bus.

De geoptimaliseerde accubetonpomp kan nu zowel een hele dag op zijn eigen accu als op netstroom draaien. Beton kent immers tijdsdruk: „Je wilt niet dat de bouw stilvalt, want dan hardt het beton uit.” De accu’s worden ‘s nachts simpelweg aan de stekker opgeladen.

Stilte én het emissieloze verbruik

Een bijkomend voordeel is de stilte. De machines zijn een stuk stiller dan machines die op diesel draaien. „Zo stil dat je ze in een drukke woonwijk of bij een vroege klus nauwelijks hoort”, aldus René. Die stilte én het emissieloze verbruik leveren het bedrijf bijzondere projecten op. Zo stonden de gele accubetonpompen al op het Binnenhof in Den Haag en werken ze mee aan projecten op Schiphol.

Maar hoeveel CO 2 het precies scheelt om elektrisch in plaats van op diesel beton te storten? Dat heeft de ondernemer nooit uitgerekend.

De verhalen die de jongens meemaken, spreken mensen wel aan. Die probeer ik online te delen Denise van Rijs

Blik op de toekomst

Ondanks de groei naar grote projecten blijft het hart van de zaak in Montfoort liggen. Het is een echt familiebedrijf: zoon Wesley werkt als betonpompmachinist, echtgenote Mariëtte regelt de personeelszaken en dochter Denise verzorgt de marketing.

„Beton is niet per se een sexy product”, lacht Denise. „Maar de verhalen die de jongens meemaken, spreken mensen wel aan. Die probeer ik online te delen.”

Verduurzamen betonpomp

Het bedrijf is nog lang niet klaar met verduurzamen. RvR Betonpomp Verhuur wil de komende jaren het elektrische materieel verder uitbreiden. Zo heeft de onderneming inmiddels ook kleine accubetonmixers. Nu neemt het bedrijf nog stroom af om de accu’s op te laden, maar er zijn ook plannen voor meer zonnepanelen op het dak, zodat de accu’s volledig op eigen stroom kunnen worden opgeladen.

Want zoals René zelf zegt: hij loopt liever vooruit dan te wachten tot het verplicht wordt.