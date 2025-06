De parfumindustrie staat bekend om luxe flacons en premium prijzen, maar volgens de drie Rotterdamse vrienden achter Ascent kan dat anders. Boris van ‘t Wout, Max Vuijk en Bernhard Nederlof slaan met hun startup een nieuwe weg in: betaalbare nichegeuren verpakt in een duurzame, hervulbare case. Hun missie? De parfumwereld moderniseren.

Lees verder onder de advertentie

„Het idee begon jaren geleden toen ik ontdekte hoe absurd duur nichegeuren konden zijn”, vertelt Max. „Een flesje van 100 milliliter kan zomaar 200 tot 400 euro kosten, terwijl hooguit 1 procent van de retailprijs in de ingrediënten wordt geïnvesteerd. Het grootste deel gaat naar de verpakking en marketing.”

Dit zette hen aan het denken: is het echt zo noodzakelijk dat luxe parfum zoveel kost? En waar zitten die kosten? Maar ook: kan het duurzamer worden aangepakt? Samen met Boris en hun vriend Bernhard gingen ze op onderzoek uit. Max: „We zijn de markt gaan analyseren en kwamen erachter dat we niet alleen met kwaliteit konden verrassen, maar ook met een innovatieve duurzame verpakking en een sterk verhaal.”

Ascent: een aluminium hervulbare case voor parfum

Ascent pakt het anders aan dan traditionele parfummerken. Hun geuren worden geleverd in een compacte, glazen tube verpakt in een aluminium case ‘van aerospace-grade kwaliteit’, verzekeren de heren. Boris legt uit: „Deze case is hervulbaar, zodat de gebruiker flesjes eenvoudig kan vervangen zonder steeds nieuwe verpakkingen te kopen. Dit bespaart niet alleen afval, maar het maakt het product ook veel praktischer voor drukke klanten.”

Lees verder onder de advertentie

Ascent-parfum met rechts de case Foto: Ascent

Voor de samenstelling van de geuren ging het trio door een intensief proces. „We haalden parfumolie uit Grasse, de parfumhoofdstad van Frankrijk, en mengden dit met organische ethanol uit Europa. Dat betekende talloze tests en feedbacksessies met vrienden, familie en kennissen. Uiteindelijk kwamen we tot onze eerste perfect uitgebalanceerde samenstellingen”, zegt Max. Ascent-geuren zijn unisex, met krachtige concentraties parfumolie van 25 tot 40 procent, waardoor ze langer meegaan dan traditionele eau de toilette.

Uitdagingen van nieuwkomers in de parfumindustrie

De parfumindustrie is geen makkelijke markt om door te breken. Boris licht toe: „Je hebt een aantal machtige merken die de toon zetten en een traditionele manier van marketing hanteren—grote advertenties in bushokjes, prachtige flacons en celebritycampagnes. Wij willen dat anders aanpakken, met een focus op duurzaamheid, convenience en transparantie.”

Lees verder onder de advertentie

Hoewel de start niet eenvoudig was, lijkt Ascent langzaam maar zeker voet aan de grond te krijgen. Boris: „Laatst stond ik in een winkel en zag ik een klant direct onze refill pakken en afrekenen. Dat was echt een mooi moment. Het idee dat aan onze keukentafel is ontstaan, was opeens werkelijkheid geworden.”

Op dit moment heeft Ascent ruim tien verkooppunten, en de ambitieuze ondernemers hopen dit jaar uit te breiden naar dertig tot veertig winkels. Ook internationaal zijn er al stappen gezet; hun producten zijn bijvoorbeeld te koop in Parijs.

Deodorant en crèmes van Ascent

Ascent stopt niet bij parfum. Max deelt hun plannen: „We willen dat onze producten standaard duurzaam en praktisch zijn. We kijken nu ook naar andere personal care- en cosmeticaproducten zoals deodorant en crèmes. Alles wat we ontwikkelen, moet hervulbaar zijn en zoveel mogelijk investeren in kwalitatieve ingrediënten.”

Lees verder onder de advertentie

Tot nu toe kan een deel van de vrienden al leven van de opbrengsten van Ascent. Max: „Boris werkt inmiddels fulltime aan Ascent, maar ik werk er twee dagen per week naast mijn baan. Het gaat goed, maar we nemen stap voor stap om op het juiste moment volledig over te stappen.”

Lees ook: Dit jaar nog van 5 naar 15 chocoladewinkels: Madaq groeit mede door lange TikTok-rijen