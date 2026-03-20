Broers drijvende kracht achter miljoenimperium snacks: ‘Ondernemerschap kun je niet afdwingen’

Nederland lijkt bamischijven en andere snacks en sauzen van Elite uit het Gelderse Neede te verzwelgen. De omzet steeg sinds 2020 met liefst 83 procent. De ene investering - 11 miljoen euro om de vriescapaciteit te verdrievoudigen - is amper achter de rug, of de volgende dient zich alweer aan. Maar de beide eigenaren blijven gewoon Harry en Robert, zeggen ze ter geruststelling.

Lees verder onder de advertentie

Die volgende miljoeneninvestering van Elite Snacks moet een nieuw 3000 vierkante meter beslaand distributiecentrum op bedrijventerrein De Russchemors in Neede worden.

Volgens Harry Niemeijer (59) zouden ze op de huidige locatie - 14.000 vierkante meter bebouwd - in de toekomst niet nog meer vriescellen en productielijnen kunnen bijbouwen als de logistiek te veel ruimtebeslag legt, vertelt hij aan de Gelderlander. „Daarom kiezen we voor een logistiek centrum op een andere plek in Neede. We hopen in de loop van volgend jaar te gaan bouwen.”

Lees verder onder de advertentie

Lage drempel naar het directiekantoor

Geen colberts, gesteven overhemden en glimmende manchetknopen voor Harry en Robert Niemeijer. De broers gaan casual gekleed bij de ontvangst van ‘de krant’, zoals ze bijna elke dag in vrijetijdskleding naar het werk gaan.

Voor de 230 medewerkers van Elite moet de drempel naar het directiekantoor laag zijn, zegt Harry. „Wij proberen goed te doen voor onze medewerkers en de Needse gemeenschap.”

Zorgplicht wil ik het niet noemen, maar ik vind wel dat wij als grote werkgever een bepaalde verantwoordelijkheid hebben naar de gemeenschap Robert Niemeijer

Sponsoring: ‘Joppie’ op de voetbalshirts

‘Joppie’ staat er dan ook op de shirts bij de voetballers van Sportclub Neede. Zoals de broers met hun bedrijf bijna alle plaatselijke verenigingen sponsoren, van de carnavals- en volleybalclub tot de Historische Kring.

Lees verder onder de advertentie

Ze proberen ook personeelsleden met privé-sores te helpen. „Zorgplicht wil ik het niet noemen, maar ik vind wel dat wij als grote werkgever in Neede een bepaalde verantwoordelijkheid hebben naar de gemeenschap”, zegt Robert Niemeijer (62).

Melkboer ging snacks maken

Zelf streken de broers in 1978 in het kielzog van hun ouders neer in Neede. Harry Niemeijer senior was in 1957 in Hengelo begonnen met het maken van snacks.

Niemeijer sr., melkbezorger van origine, had een bijverdienste in de verkoop van eieren. Dat bracht hem ook in de keuken van de militaire luchtbasis Twenthe. Daar stelde hij de kok voor nasiballetjes als snack te serveren op een feest.

Lees verder onder de advertentie

700 nasiballen basis van Elite Snacks

„Tot mijn vaders schrik bestelde die kok er 700”, zegt zoon Harry. De rest is geschiedenis.

Niemeijer sr. gaf zijn baan bij de melkfabriek op en werd snackproducent. Eerst in de keuken van de lunchroom van zijn moeder, daarna in Hengelo en vanaf 1978 in Neede, waar de textielfabriek van Koala werd gekocht.

Lees verder onder de advertentie

Gedwongen verkoop en nieuwe start

Die fabriek bleek vier jaar later, toen de variabele rente steeg tot 14 procent, een blok aan het been. Niemeijer kon de aflossingstermijnen niet meer voldoen en werd door de bank gedwongen zijn bedrijf te verkopen.

In augustus 1982, drie maanden later, begon hij in een klein pandje in Mariënvelde opnieuw: Elite was geboren. Zijn beide zoons hielpen hun vader bij diens come-back. „In 1985 waren we terug op de oude locatie in Neede, maar dan als huurder”, zegt Harry jr.

Na het overlijden van hun vader in 2000 zetten Harry en Robert Niemeijer het familiebedrijf voort en begon een periode van gestage uitbreiding en groei. Toch willen de broers niet meedoen aan de wedloop om de grootste te worden.

Lees verder onder de advertentie

Ondertussen blijven wij gewoon Harry en Robert. Zo kennen de mensen ons hier ook Robert Niemeijer

Grote concurrent snackmarkt

De Nederlandse snackmarkt wordt gedomineerd door het veel grotere concern van Ad van Geloven, met elf merken waaronder Mora en Van Dobben. Harry Niemeijer. „In omzet zijn wij absoluut geen marktleider en dat willen we ook niet worden. Wij proberen ons te onderscheiden met kwaliteit en ambacht.”

De bamischijf is nog altijd het belangrijkste product van Elite, gevolgd door de nasischijf, de kroket en andere snacks.

De shoarmarol van Elite is een relatief jonge loot aan de stam. Beeld: Elite

Lees verder onder de advertentie

Een tweede pijler is de sausproductie. In 2021 kocht Elite een fabriek in Holten waar inmiddels achttien mensen werken. Daar worden onder meer Joppie en en Jamballa geproduceerd.

Joppie- en Jamballasaus

Die sauzen hebben een eigen geschiedenis. Joppie werd ooit ontwikkeld door Annie’s Snackbar in Glanerbrug en groeide uit tot een landelijke hit nadat Elite de rechten overnam.

Jamballa kwam via een ondernemer uit de Achterhoek bij het bedrijf terecht. Het succes is onlosmakelijk verbonden met het vissersdorp Urk, waar de saus de cultstatus bereikte en van waaruit Jamballa zich als inktvlek over het land verspreidde.

Lees verder onder de advertentie

Ovenamekandidaten

Terwijl Elite blijft groeien, kijken de broers ook naar de toekomst van het familiebedrijf. Bijna maandelijks krijgen ze wel een telefoontje of e-mail van partijen die interesse hebben in een overname.

Ze gaan er niet op in, want de derde generatie loopt zich warm. Roberts zoon Leon (28) heeft de leiding in de sauzenfabriek in Holten en Harry’s dochter Kelly (25) is actief op de kwaliteitsafdeling in Neede.

Lees verder onder de advertentie

Of zij het bedrijf later daadwerkelijk overnemen, moet nog blijken. „Dat moeten ze zelf willen en kunnen”, zegt Harry Niemeijer. „Ondernemerschap kun je niet afdwingen.”

„Ondertussen blijven wij gewoon Harry en Robert”, zegt Robert. „Zo kennen de mensen ons hier ook.”