De concurrentie is moordend in de wereld van elektronische apparaten. Toch is Electro World de Rouw in het Gelderse Kerkdriel al 25 jaar een vaste waarde. Hoe doen deze retailondernemers dat toch?

Opboksen tegen Coolblue en Bol? Deze elektronicazaak doet het al 25 jaar: ‘Winkel moet warm bad zijn’

Hoe boks je op tegen de grote ketens en webshops? Service: dát is de kurk waarop familiebedrijf Electro World de Rouw drijft. „Het is dé reden dat klanten voor ons kiezen en terug blijven komen”, vertelt oprichter William de Rouw (64) tegen het Brabants Dagblad.

De elektronicawinkel heeft in 25 jaar een dusdanige reputatie opgebouwd dat klanten soms zelfs hun eigen huissleutel komen afgeven. Ze hebben een blindelings vertrouwen in De Rouw. „Dan hoeven ze niet thuis te blijven als wij in hun woning bijvoorbeeld een wasmachine of tv komen afleveren en installeren”, vertelt William de Rouw.

Advies op maat in winkel

Op internet een artikel bestellen tegen de laagst mogelijke prijs, dat is niet zaligmakend, hoort De Rouw van klanten terug. „Als er iets mankeert of niet aankomt, is het moeilijk om een aanspreekpunt te vinden. Wij kennen veel van onze klanten persoonlijk. Zorgen voor advies op maat. De winkel moet een warm bad zijn”, vertelt de oprichter.

Je kunt bij ons terecht voor een klein artikel, zoals een batterijtje, maar we richten ook complete huizen of schepen in William de Rouw

Zet in op reparatie, service en kwaliteit

William begon vijfentwintig jaar geleden bescheiden. Hij had toen nog een baan als technisch medewerker bij Coca-Cola. Samen met zijn vrouw José opende hij zijn eerste elektronicazaak onder de vlag van Elektrovakman.

Meteen zette hij vol in op reparatie, service en kwaliteit. De winkel groeide rap uit zijn jasje. William en José verhuisden naar het Mgr. Zwijsenplein 15, waar zij uiteindelijk verder gingen onder de vlag van Euronics.

Familiebedrijf Electro World de Rouw

In 2002 werd het een familiebedrijf, toen Williams broer Arno de Rouw (nu 63) erbij kwam als vennoot. 2015 was voor de zaak een hoogtepunt, toen het overdekte winkelcentrum De Delkant met parkeergarage opende. Elektronicazaak De Rouw opende er de deuren van de huidige, grote winkel.

Sinds 2017 opereert de winkel onder de naam Electro World de Rouw. William: „Je kunt bij ons terecht voor een klein artikel, zoals een batterijtje, maar we richten ook complete huizen of schepen in.”

Op initiatief van José de Rouw biedt de winkel ook een ruim assortiment aan huishoudelijke producten en kook- en keukengerei aan. „We springen daarmee in het gat dat is achtergelaten door de Marskramers die zijn verdwenen.”

Veel mensen waarderen het zeer dat we snel voor ze klaarstaan William de Rouw

Het zijn producten die een link hebben met de elektronica die Elektro World de Rouw aan de man brengt. „Als we een oven verkopen, kun je daar een mooie schaal bij kopen”, schetst José de Rouw.

Elektro World de Rouw in Kerkdriel. Foto: Marc Bolsius

Ook de reparatiedienst is flink vergroot – tot zijn pensioen was bijvoorbeeld Hans Baks een gewaardeerde monteur. „Veel mensen stellen het zeer op prijs dat we snel voor ze klaarstaan bij een probleem met een vaatwasser of ander apparaat. Je kunt in dit vak veel mensen blij maken”, vertelt William.

Ik zet steeds weer nieuwe middelen in om klanten te bereiken Martin Cocev

Van alle merken reparaties zelf uitvoeren

Elektro World De Rouw mag van alle merken onder garantie reparaties uitvoeren. „Niet veel zaken hebben deze licenties. Daar moet je je best voor doen. Voordeel is dat mensen veel minder lang op een reparatie hoeven te wachten. Omdat wij alle producten zelf herstellen, hoeven apparaten niet naar de fabrikant”, aldus William.

Omdat William en Arno de pensioengerechtigde leeftijd naderen, draagt de familie De Rouw de winkel geleidelijk over aan Martin Cocev. Hij is al mede-vennoot en zeer actief. Cocev is op zoek naar nieuwe medewerkers, hoewel José wel nog enkele jaren doorgaat. „Ik zet steeds weer nieuwe middelen in om klanten te bereiken. Bijvoorbeeld via sociale media, folders en ondersteunende instructiefilmpjes.”