Verkiezing Leukste Winkel van Nederland van start, oud-winnaar Merel: ‘Heeft een enorme boost gegeven’

De verkiezing voor de leukste winkel van Nederland is weer van start. Voor het tweede jaar op rij kunnen klanten hun stem uitbrengen op hun favoriete winkel. Merel Hofhuis van MUS conceptstore in Utrecht won dit jaar in de categorie Mode & Accessoires en plukt daar nog steeds de vruchten van. ,,We draaiden altijd al goed, maar ineens kregen we het niet meer rond met de mensen die we hadden.”

Begin dit jaar werden de prijzen voor de leukste winkel van Nederland door INretail, de grootste brancheorganisatie voor de Nederlandse detailhandel in non-food producten, voor de eerste keer uitgereikt. Merel Hofhuis had dan ook nooit kunnen bedenken dat het winnen van de prijs in een van de twaalf categorieën zóveel teweeg zou brengen. „Het was echt bizar: iedereen had het erover.”

Extra medewerker aannemen

,,We kregen bloemen, chocola en champagne opgestuurd. Maar ook heel veel aandacht in de media. Daardoor kwamen er nieuwe klanten naar de winkel van binnen en buiten de stad. Er waren zelfs mensen die speciaal een dagje naar Utrecht kwamen om bij ons te shoppen, nadat ze hadden gehoord dat we de leukste modewinkel van Nederland waren”, vertelt ze enthousiast.

,,Het gaf een enorme boost. We merkten direct dat het drukker werd.” Zo druk zelfs dat ze kort na de prijsuitreiking een extra medewerker moest aannemen. ,,We draaiden altijd al goed, maar ineens kregen we het niet meer rond met de mensen die we hadden.” Sindsdien bestaat het team uit tien medewerkers. Acht daarvan staan er in de winkel, twee focussen zich op Instagram en de webshop.

Ik heb altijd bij de Bijenkorf gewerkt en wilde heel graag een eigen winkel, maar wist niet goed waar ik moest beginnen Merel Hofhuis

Persoonlijke service voorop

Dat had ze allemaal nooit durven dromen toen ze 7,5 jaar geleden met de conceptstore begon. ,,Ik heb altijd bij de Bijenkorf gewerkt en wilde heel graag een eigen winkel, maar wist niet goed waar ik moest beginnen. Tot ik ontslag nam en binnen een maand dit pand op mijn pad kwam. Toen dacht ik: dit is zó tof. Ik ga het gewoon doen. Dus ik heb een plan bedacht en ben ervoor gegaan.”

Vanaf het begin zette Hofhuis al in op het persoonlijke contact met de klant. „Ik wilde een fashion-lifestylewinkel voor dames met sieraden, tassen, kleding, schoenen, woonaccessoires en cadeautjes. De persoonlijke service stond daarbij voorop: ik wilde mensen echt proberen te helpen, ze adviseren en een praatje maken. Soms zelfs met kaas en een glaasje wijn erbij om dat huiselijke gevoel creëren.”

Meer ruimte voor duurzaamheid

Dat sloeg aan. „Ik moest vrijwel meteen producten gaan bijbestellen en opschalen in personeel”, vertelt Merel. In de jaren die volgden zette die stijgende lijn gestaag door. Ze heeft dan ook weinig aan het concept veranderd. Hoewel: „Voorheen had ik echt alleen Scandinavische en Nederlandse merken. Nu kijken we veel meer naar de trends en bieden we bijvoorbeeld ook Franse merken aan.”

Daarnaast zetten ze bewuster in op duurzaamheid. ,,Door meer duurzame items aan te bieden en ze ook vaker een tweede leven te geven. Met ‘reMUSable’ kunnen klanten de kleding van MUS die ze niet meer dragen terugbrengen, en dan gaan wij ze weer verkopen. Als dat is gelukt ontvangen ze een tegoedbon voor in de winkel. Dat vind ik een leuke manier om te laten zien dat je kleding kunt hergebruiken.”

We moesten iets proberen om overeind te blijven, dus hebben we een webshop gebouwd en zijn we gaan delen op Instagram Merel Hofhuis

Instagram als online uithangbord

Ook Instagram speelt een belangrijke rol in het succes van MUS. Op het platform hebben ze meer dan 12.000 volgers. ,,Ik heb altijd gezegd: ik vind online shoppen helemaal niets. Maar toen kwam corona en mocht niemand meer naar de winkel. We moesten iets proberen om overeind te blijven, dus hebben we een webshop gebouwd en zijn we gaan delen op Instagram.”

Het aantal volgers groeide explosief en Merel zag dat het effect had. „Social media is een uithangbord van je zaak. Als je het op de juiste manier inzet, werkt het echt heel goed. Wij ontdekten bijvoorbeeld dat we niet in moeten zetten op keiharde sales, maar dat we persoonlijke content moeten delen: beelden van achter de schermen, of af en toe gewoon eens een gek filmpje van het team.”

Een blik in MUS conceptstore. Eigen foto

Met printscreens de winkel in

Dat doen ze vanuit het idee dat als de doelgroep het leuk vindt, ze vanzelf verder kijken naar de webshop of de fysieke winkel. En dat blijkt in de praktijk ook echt zo te werken: „We hebben regelmatig mensen die met printscreens de winkel in komen lopen en vragen waar iets hangt. Maar het levert ook direct online bestellingen op, zelfs vanuit België en Duitsland”, zegt de ondernemer.

Om daar vervolgens lachend aan toe te voegen dat ze in haar oorspronkelijke ondernemersplan had geschreven dat ze pertinent géén webshop wilde. „Ik dacht altijd dat het heel onpersoonlijk was. Maar we voeren hele gesprekken via Insta DM en WhatsApp. Dus in die zin is het niet zo heel anders dan in de winkel. Alleen zit de klant met een kop thee thuis op de bank.”

We hebben een heel trouw en steady team, wat ik ook fijn vind voor onze klanten, want die zien daardoor altijd dezelfde gezichten Merel Hofhuis

Bekende gezichten in de winkel

Een andere succesfactor is volgens Merel het vaste team waarmee ze werken. „Een dame die al na een half jaar bij mij kwam werken is nu mijn bedrijfsleidster en rots in de branding. We hebben samen de winkel opgebouwd tot wat het nu is. Sowieso hebben we een heel trouw en steady team, wat ik ook fijn vind voor onze klanten, want die zien daardoor altijd dezelfde gezichten.”

Hoe ze dat voor elkaar krijgt in een tijd waar zoveel ondernemers te maken hebben met personeelskrapte? ,,Ja, dat is een goede vraag”, geeft ze toe. ,,Ik denk omdat we het echt sámen doen. Als er iemand komt solliciteren zeg ik ook altijd: ervaring is fijn, maar ik vind het belangrijker dat je goed bij het team past. Verkopen kunnen we je wel leren, maar die klik moet er gewoon zijn.”

‘Het hele team in extase’

Ook het winnen van de verkiezing vierden ze begin dit jaar samen. „De avond van de prijsuitreiking was het hele team in extase. Het voelde echt als een kroon op ons werk. Als een erkenning dat wat wij willen uitstralen, ook zo overkomt op de klant. En ik zie dat als de verdiensten van het hele team”, zegt Merel. „Dus dat hebben we samen gevierd met een uitgebreid etentje in een mooi restaurant.”