Btw-verhoging logies zet horeca in 2026 onder druk: ‘Kosten niet volledig door te rekenen’

Op de menukaart en in de kamerprijs tekent 2026 zich al af. De btw-verhoging op logies jaagt de horecaprijzen volgend jaar gemiddeld 4 procent omhoog, blijkt uit cijfers van ING. Dat werkt door in de hele sector, van hotel tot restaurant. „Niet alle horecazaken kunnen de hogere kosten volledig bij de gast in rekening brengen.”

De prijsstijging komt niet uit de lucht vallen. Horecaondernemers hebben de afgelopen jaren al meerdere rondes achter de rug. Vorig jaar gingen prijzen gemiddeld met 6,3 procent omhoog, een jaar eerder zelfs met 8,4 procent. In 2026 komt daar opnieuw een verhoging bij, al ligt die lager dan in de piekjaren.



„Door een verbeterde koopkracht nemen de bestedingen van consumenten in de horeca in 2026 weliswaar toe, maar nog altijd niet uitbundig”, schrijven de economen van ING. Vooral de btw-verhoging op overnachten tikt stevig door. Hotels en vakantiehuisjes worden volgend jaar naar verwachting ongeveer 11 procent duurder dan in 2025. ING spreekt daarom van een onzeker jaar voor de hotelsector.



‘Btw-verhoging klap in gezicht van horeca’

Die waarschuwing staat niet op zichzelf. Koninklijke Horeca Nederland wijst er al langer op dat de hogere btw toeristen miljarden aan bestedingen kan kosten in Nederland. „Wie ergens overnacht, gaat ook uit eten, winkelen of iets leuks doen”, schreef KHN-voorzitter Marijke Vuik eerder in haar blog. Minder overnachtingen raken daardoor ook restaurants, winkels en recreatiebedrijven.



Hotelier Alco van Berkel, voorzitter van Hotel Overleg Twente, noemde de btw-verhoging eerder „een klap in het gezicht van de horeca”. Vooral in grensregio’s verwacht hij dat gasten sneller uitwijken naar het buitenland. „In Duitsland ligt de btw op overnachtingen op 7 procent. Dat verschil voelen wij direct.”

Problematische schulden

De kosten stijgen minder hard dan eerder. Vooral huur, inkoop en personeel vlakken af. Dat geeft ondernemers iets meer lucht. „Dankzij hogere lonen en een lagere inflatie geeft de consument dit en volgend jaar naar verwachting meer uit in de horeca dan het afgelopen jaar”, aldus ING.



Tegelijk blijft de financiële basis van veel zaken broos. Een groeiende groep ondernemers kampt met schulden. Volgens ING heeft inmiddels 20 procent van de horecabedrijven te maken met problematische schulden. Een jaar geleden lag dat aandeel nog op 14 procent.

Niet alle horecazaken kunnen de hogere kosten volledig bij de gast in rekening brengen ING

Een deel daarvan stamt uit de coronaperiode, maar ook de huidige kosten spelen mee. Niet elke ondernemer kan alles doorberekenen. „Niet alle horecazaken kunnen de hogere kosten volledig bij de gast in rekening brengen.” Dat drukt rechtstreeks op de marge en vergroot de kans op financiële problemen.



