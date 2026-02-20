De broers Ruben en Steven Van der Elst uit het Vlaamse Aalter zetten een nieuwe stap met hun modemerk Marie Méro. Ze openen een nieuwe conceptstore in de hoofdstraat van het Nederlandse Sluis en zetten zo een volgende stap richting internationale groei. Ook in Maastricht is er al een Nederlandse vestiging.

Wie een conceptstore van Marie Méro zocht, moest tot nu toe naar de Belgische steden Gent, Brugge, Roeselare of Knokke. In totaal zijn er nu al dertien en de broers Van der Elst wippen ook de grens over. Het Zeeuws-Vlaamse Sluis kent heel wat bezoekers uit Vlaanderen, waardoor het eigenlijk een Nederlands-Belgisch verhaal wordt. De locatie is bewust gekozen. Sluis ligt op het kruispunt van België en Nederland en staat bekend als een aangename winkelbestemming waar beleving centraal staat.

Dankzij de strategische ligging en de sterke toeristische aantrekkingskracht vormt Sluis voor ons de ideale uitvalsbasis voor verdere internationalisering Ruben Van der Elst Marie Méro

„Een conceptstore in Sluis voelt als een logische stap voor ons”, zegt zaakvoerder Ruben Van der Elst tegen HLN en het AD. „Dankzij de strategische ligging en de sterke toeristische aantrekkingskracht vormt Sluis voor ons de ideale uitvalsbasis voor verdere internationalisering, met de ambitie om later dieper Nederland in te trekken.’’

Ruben: „Het is bovendien een gekende shoppingbestemming met een mooie mix van Belgische en Nederlandse klanten. Niet zomaar een winkelstad, maar een omgeving die rust en authenticiteit uitstraalt, precies hoe wij zijn en hoe wij met onze klanten willen omgaan.”

De nieuwe conceptstore van Marie Méro in Sluis. Foto: Marie Méro

Conceptstore Marie Méro in Sluis

Met de conceptstore in Sluis steekt het modelabel dan wel een grens over, het doet dat zonder afstand te nemen van zijn oorsprong. „De winkel moet vooral een plek zijn waar vrouwen zich welkom voelen, waar ruimte is voor persoonlijk advies en waar kleding ontdekken een aangename, ontspannen ervaring wordt”, zegt broer en medezaakvoerder Steven.

„De nieuwe winkel in de hoofdstraat van Sluis volgt het vernieuwde winkelconcept dat Marie Méro de afgelopen jaren ontwikkelde, in samenwerking met architecte Laura Calleeuw. De volledig gelijkvloerse store is 120 vierkante meter groot, sober maar warm ingericht, met zachte kleuren, organische vormen en natuurlijke materialen die de collecties echt laten spreken.’’

Ruime paskamers, persoonlijk stylingadvies en een huiselijke sfeer maken van deze winkel meer dan een verkooppunt Steven Van der Elst Marie Méro

Steven: „De nieuwe store werd opgevat als een open, uitnodigende ruimte waar de klant centraal staat. Ruime paskamers, persoonlijk stylingadvies en een huiselijke sfeer maken van deze winkel meer dan een verkooppunt. Het is een plek waar vrouwen zich op hun gemak voelen, alleen of samen met hun gezelschap.”

Familiebedrijf bestaat sinds 1971

Marie Méro is een echt familiebedrijf. „Onze ouders zijn in 1971 met mode gestart”, zeggen de broers. „Vader Jean Van der Elst kwam uit het leger en ging aan de slag als vertegenwoordiger van een broekenfabriek. Maar na zes maanden ging de zaak failliet. Grootmoeder had een naaiatelier, en onze vader vroeg haar op een dag om eens vijf rokken te naaien. Hij ging daarmee de baan op, en ‘s avonds waren ze verkocht. Met dat geld kocht hij nieuwe stoffen, en zo is de bal letterlijk aan het rollen gegaan. Samen met onze moeder Paula Taghon heeft hij dan Confectie Van der Elst opgestart. Hun modemerk heette Rosie’s. Mooi dat wij op zo’n stevige basis hebben kunnen bouwen.”

Prinses Astrid van België is vaste klant

In België mag Marie Méro onder andere prinses Astrid tot het vaste klantenbestand rekenen. Of ook het Nederlandse koningshuis overstag zal gaan voor de mode uit Aalter, valt af te wachten.

Prinses Astrid bij de broers Van der Elst, in het hoofdkwartier van Marie Méro in Aalter. Foto: Marie Méro