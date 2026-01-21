Vele bakkerijen verdwijnen, maar Jaco blijft vechten voor zijn brood: ‘Elke dag is spannend’

Failliete bakkerijen. Consumenten staan er al bijna niet meer van te kijken. Ook bakker Jaco Wolfert ervaart ‘een economisch moeilijke tijd’. Toch staat zijn keten nog wél stevig in zijn fundament, maar daar is wel wat voor nodig.

Uiteraard is Jaco Wolfert (39) op de hoogte van het faillissement van Bakkerij Aardoom - Klok. De bakkerij sloot onlangs haar vestigingen in het Zuid-Hollandse ’s-Gravendeel en Puttershoek door een zakelijk geschil. En juist in die plaatsen heeft ook Jaco - samen met Leon Prins - twee bakkerijen.

„Je hoort wel eens wat in de wandelgangen over collega’s, maar ik hecht daar meestal weinig waarde aan omdat mensen ook een dikke duim kunnen hebben’’, zegt Jaco tegen het AD. „En het is ook niet zo dat ik ga zitten bidden dat een collega over de kop gaat. Ik gun iedereen zijn boterham.’’

Het bakkersvak is veeleisend

Altijd bezig, altijd onderweg. Jaco moet samen met compagnon Leon ook wel, om zijn hoofd boven water te houden in het veeleisende bakkersvak. In de vestigingen in ’s-Gravendeel en Puttershoek is er nu bijvoorbeeld allesbehalve sprake van een traditioneel rustig januari.

„We zien het in de omzet dat Aardoom - Klok is gestopt. Meestal zijn we in januari aan het opruimen en schoonmaken na een drukke eindejaarstijd, maar nu werken we ons te pleuris. Het blijft even druk.’’

Hebben bakkers het moeilijk? Ja en nee Arlette van der Vliet Nederlandse Brood- En Banketbakkers Ondernemers Vereniging

Economische malaise in bakkerswereld?

Het omvallen van Aardoom - Klok werd in 2024 voorafgegaan door een faillissement van Braal. De Echte Bakker, dat nog meer dorpen trof. De inwoners van Oud-Beijerland, Mijnsheerenland, Numansdorp en Maasdam zagen toen ‘hun’ bakker verdwijnen.

Maar om nu in Hoeksche Waard van een economische malaise in de ‘bakkerswereld’ te spreken, dat gaat Arlette van der Vliet van de Nederlandse Brood- En Banketbakkers Ondernemers Vereniging (NBOV) te ver. Zo heeft Klok Bakkerij bijvoorbeeld in Maasdam inmiddels al een doorstart gemaakt.

Landelijke krimp aantal bakkerijen

„Hebben bakkers het moeilijk? Ja en nee. Er is een landelijke krimp van het aantal ambachtelijke bakkerswinkels, met name onder zelfstandige bakkers die geen opvolging kunnen vinden. Kostenstijgingen (energie, grondstoffen, lonen) en personeelstekorten zetten de marges onder druk.’’

Over die kostenstijgingen kunnen Jaco en Leon meepraten. „En daarbij, mensen houden ook best wel de vingers op de knip. Als ze 7,50 euro voor een biertje moeten betalen, doen ze dat, maar als een brood 3 euro kost, gaan ze morren. Maar wat denk je wat het kost voordat zo’n brood in het plastic gaat? 5, 6 uur aan arbeid.’’

Je moet je hand niet omdraaien voor een werkwerk van 80 uur Jaco Wolfert Bakker

Arlette van der Vliet van de NBOV ziet tegelijkertijd geen bakkerijsector die krimpt. „Omzet en bestedingen blijven groeien, maar deze groei komt terecht bij minder en gemiddeld grotere bedrijven. Daarnaast zie je ook nog steeds een flink aantal nieuwe bakkersbedrijven ontstaan, veelal specialistisch. Jonge ondernemingen die succesvol een niche hebben weten te vinden.’’

Lange adem bakker Jaco

Hard werken en innoveren zijn de pijlers waarmee bakker Jaco zijn vestigingen in overeind houdt. „Het gaat allemaal niet vanzelf als ondernemer. Je moet een lange adem hebben, positief blijven en je hand niet omdraaien voor een werkweek van 80 uur.’’

Voor dag en dauw opstaan, of tot diep in de nacht werken - er hangt dus een ‘prijskaartje aan hun succes. „Je moet vooral niet denken dat je chef bent en op je luie reet kan gaan zitten. Nee, ik buffel gewoon keihard met de jongens mee. Al betekent dat een vloer schrobben of een nachtje meedraaien. Prima.’’

Je moet wel continu nieuwe dingen verzinnen Jaco Wolfert Bakker

En dan moeten ook hun hersens nog aan het werk worden gezet. „Je kunt wel roepen ‘als je kwaliteit levert dan vergroot je de kans om te overleven’, maar dan moet je wel continu nieuwe dingen verzinnen. Zoals we dus onze eigen lijn van desembroden hebben, dat is echt een succes geworden.’’

Jaco en zijn compagnon hebben inmiddels ook een nieuw hoofdstuk aan hun business model toegevoegd: De weekmarkt. „Als bakkerij zijn we eigenlijk een beetje uit ons jasje gegroeid. En als je niet per se een nieuwe winkel erbij wil hebben, dan maar naar de mensen toe, was hier de gedachte achter.’’

Brood op de weekmarkt

Op dinsdag, woensdag en donderdag staan zij nu met een kraam op de weekmarkt in Westmaas, Klaaswaal en Strijen. „En we zijn bezig om op de vrijdag een kraam op de markt in Mijnsheerenland te gaan huren. Ik zie veel kansen, omdat je een ander publiek trekt.’’

Ook al zijn de risico’s die zij hebben genomen goed uitgepakt, zij zien elk jaar nog steeds als een spannend jaar. Afgelopen jaar bijvoorbeeld waren zij veel geld kwijt aan ziektekosten. En om ‘hun ploeg van zo’n zestig man’ intact en op peil te houden, dat vergt energie, want ook de concurrentie zit niet stil.

Vet op de botten

„Want wij zijn niet de laatste der Mohikanen hoor in de Hoeksche Waard’’, zegt Jaco. „Zeker bakkerijen die al wat jaartjes meedraaien die hebben flink wat vet op de botten, die vallen niet ineens om.’’

En dat zij niet per definitie (veel) jonge collega’s zien instromen, is ook niet verontrustend volgens de NBOV. „Niet alleen bakkersopleidingen zien minder instroom. Dit past in een breder beeld binnen het MBO, waar scholen al enkele jaren te maken hebben met een teruglopend aantal leerlingen.’’

„In 2024 zagen we wel een groeiend aantal eerstejaars in bakkersopleidingen, 7,4 procent meer dan het jaar ervoor’’ zegt Arlette van der Vliet. „Het is op dit moment nog te vroeg om te zeggen of dit een blijvende trend is. Maar het zou wel passen in de aandacht die er is voor ambacht.’’