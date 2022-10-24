Onderzoek: meeste Europeanen passen koopgedrag aan om inflatie

De meeste Europeanen passen hun koopgedrag in winkels aan vanwege de hoge inflatie. Volgens marktonderzoeker IRI kiest bijna driekwart van de Europese consumenten nu vaker voor producten met kortingen, huismerken en producten die tegen de houdbaarheidsdatum zitten en daarom in prijs zijn verlaagd. Ook worden vaker discountwinkels bezocht.

IRI zegt dat bijna 60 procent van de consumenten ook snijdt in de uitgaven door minder levensmiddelen te kopen. Soms worden daardoor maaltijden overgeslagen. Iets meer dan een derde moet zelfs de spaarrekening aanspreken of leningen aangaan om de kosten voor levensonderhoud te kunnen betalen. Daarnaast wordt minder eten besteld en gaan mensen minder vaak naar restaurants en cafés om geld te besparen, aldus IRI.

"Het is evident dat de bereidheid van consumenten om te spenderen onder druk staat", aldus een toelichting van IRI op het onderzoek dat werd uitgevoerd onder 3000 respondenten. De marktonderzoekers denken dat consumenten voorlopig nog niet verlost zullen zijn van de hoge inflatie en dat de veranderingen in het koopgedrag zullen aanhouden.