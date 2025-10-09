Wilhelm Verton verkoopt aandelen familiebedrijf Omoda aan vijfde generatie: ‘Juiste moment om te stoppen’

Fashionretailer Omoda bestaat 150 jaar. Volgens Wilhelm Verton, Founder & Director, een mooi moment om zijn aandelen te verkopen aan de vijfde generatie binnen het familiebedrijf. Na oktober zal Wilhelm Verton nog in een adviserende rol betrokken blijven bij het familiebedrijf.

Recent verkocht Omoda Founder & Director Wilhelm Verton zijn aandelen aan Marlinde Baan-Verton (Creative Director), Lourus-Jan Verton (Buying Director) en Jan Baan (ceo) die als vijfde generatie al sinds 2021 actief betrokken waren. Tot en met oktober 2025 blijft Verton betrokken in zijn huidige rol en zal daarna toetreden tot een nieuw op te richten Raad van Advies van Omoda & Assem. Het bestuur en eigenaarschap van het familiebedrijf blijft daarna in handen van de vijfde generatie en Lourus Verton (Founder & Director, vierde generatie en vader van Marlinde en Lourus-Jan).

Uiteindelijk is een succesvolle overdracht van generatie op generatie de kern van elk familiebedrijf Wilhelm Verton Omoda

Wilhelm vertelt: „Ik ben enorm trots op wat we de afgelopen decennia bereikt hebben met ons familiebedrijf. Dit voelt als het juiste moment om deze stap te zetten en het stokje helemaal over te geven aan de volgende generatie. Daarnaast ben ik blij dat ik betrokken blijf om zo als klankbord te kunnen blijven fungeren en mee te kunnen denken met de lange termijn van het familiebedrijf. Dat deze stap samenvalt met ons 150-jarig bestaan maakt dit een extra speciaal moment, uiteindelijk is een succesvolle overdracht van generatie op generatie de kern van elk familiebedrijf.”

„Persoonlijk kijk ik met een warm gevoel terug op alle mooie momenten die ik heb mogen meemaken met collega’s en klanten en wil ik al onze partners bedanken voor hun bijdrage de afgelopen jaren aan ons succes.”

Belangrijke rol in de geschiedenis van Omoda

Na een opleiding in de detailhandel en diverse stages in het binnen- en buitenland trad Wilhelm Verton in 1994 als vierde generatie toe tot het familiebedrijf van het toenmalige Verton Schoenen. Mede onder zijn leiding en visie groeide het Zeeuwse bedrijf uit tot een organisatie met 900 collega’s, tientallen boutiques en is het inmiddels één van Nederlands grootste fashionretailers.

Wilhelm Verton stond samen met zijn broer Lourus Verton en diens vrouw Diane jarenlang aan het roer van Omoda zoals het vandaag de dag bekend is. Lourus Verton vertelt: „De visie van Wilhelm is enorm belangrijk geweest voor de groei van Omoda in de afgelopen decennia. Hij keek altijd verder dan de dag van morgen, had oog voor slimme investeringen met oog op groei en was een drijvende kracht achter de stap naar e-commerce begin 2007.”

„We zijn Wilhelm dankbaar voor de ruimte die hij ons heeft gegeven en voor zijn vermogen om zaken vanuit een totaal ander perspectief te benaderen. Dat heeft onze samenwerking verrijkt en nieuwe ideeën mogelijk gemaakt”, aldus Lourus-Jan Verton.

De vijfde generatie. Foto: Omoda

E-commerce pionier met lef

In 2007 zetten de broers een gedurfde stap door als een van de eersten schoenen online aan te bieden. De eerste bestellingen werden met de hand ingepakt en persoonlijk naar het postkantoor gebracht. Al snel groeide de webshop explosief en versterkte dit niet alleen de online positie van Omoda, maar gaf het ook een sterke impuls aan de fysieke winkels. „Mede dankzij Wilhelms visie en lef wisten wij met Omoda een cruciale voorsprong in de markt te veroveren”, vertelt Lourus Verton.

Marlinde Baan-Verton benoemd: „Wilhelm daagde ons altijd uit om anders te denken. Zijn creatieve visie en durf om af te wijken van de standaard hebben Omoda gevormd tot het merk dat het vandaag is.”

Wilhelms nalatenschap: strategie met een menselijk gezicht

Ceo Jan Baan: „Wilhelm stond bekend als een creatieve strateeg. Zijn grootste erfenis is het vertrouwen dat hij mensen gaf. Jong talent kreeg bij hem al vroeg verantwoordelijkheid. Zijn leiderschapsstijl combineerde visie met een menselijke benadering, die nog altijd het DNA van Omoda bepaalt.” Maar ook voor het huidige Omoda was Wilhelm enorm belangrijk volgens Baan, hij vervolgt: „Samen met zijn broer Lourus legde hij de fundering van het Omoda-merk en de bedrijfscultuur zoals we die nu hebben. Zijn kernwaarden zoals ondernemerschap en vertrouwen, altijd met een innovatieve inslag – je moet nooit iets doen alleen omdat het altijd zo gedaan wordt - zijn nog steeds belangrijke waarden waarop we verder bouwen.”

