Vanaf 28 juni 2025 zijn aanbieders van onder andere websites, apps, pinautomaten, e-books, ticketservices en mediadiensten verplicht hun producten en diensten toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. Volgens de Europese Commissie leeft ongeveer 20 procent van de EU-bevolking met een vorm van beperking. In Nederland gaat het om ruim 2,5 miljoen mensen. Digitale toegankelijkheid raakt daarmee een groot en groeiend deel van de samenleving.

De EAA geldt ook voor e-handelsdiensten. Dat betekent dat elke website die een betaalmodule heeft en diensten of producten aanbiedt, verplicht is toegankelijk te zijn. Ondernemers moeten hun website toetsen aan toegankelijkheidsrichtlijnen en zo nodig aanpassen.

Forse toegankelijkheidskloof

Een recente inventarisatie onder bedrijven en instellingen in zowel de publieke als de private sector laat zien dat er nog grote stappen nodig zijn. Zo blijkt dat 71 procent van de e-commercewebsites niet goed navigeerbaar is met het toetsenbord of een schermlezer. Daarnaast mist 64 procent van de mobiele apps essentiële visuele elementen, zoals alternatieve tekst of contrastcontrole. Ook biedt 52 procent van de digitale betaalautomaten geen auditieve of tactiele ondersteuning.

Voor ondernemers is digitale toegankelijkheid niet alleen een verplichting, maar ook een concurrentievoordeel Mohamed Nabih Projectleider digitale toegankelijkheid bij VNO-NCW en MKB-Nederland

Naast het riskeren van een boete, lopen bedrijven ook naar schatting 4,2 miljard euro per jaar mis omdat hun websites niet toegankelijk zijn. Dat komt neer op 4,5 miljoen potentiële klanten, blijkt uit eerder onderzoek van Thuiswinkel.org, Betaalvereniging Nederland en Dutch digital agency Level. „Voor ondernemers is digitale toegankelijkheid niet alleen een verplichting, maar ook een concurrentievoordeel”, zegt Mohamed Nabih, projectleider digitale toegankelijkheid bij VNO-NCW en MKB-Nederland. „Toegankelijke diensten bereiken meer mensen, leiden tot een betere klantbeleving en zijn vaak gebruiksvriendelijker voor iedereen. Wie nu niet handelt, loopt risico op boetes én sluit onbedoeld miljoenen consumenten uit. Riskeer geen boete en handel nu.”

Digitale toegankelijkheid betaalt zich terug

Bedrijven moeten inzien dat digitale toegankelijkheid de investering meer dan waard is, zegt Jan Jaap Slobbe, expert Toegankelijkheid bij Stichting Accessibility. „Stel dat je webshop ontoegankelijk is en klanten met een beperking afhaken. Dat is een kwart van je potentiële kopers. En het gaat niet alleen om die ene klant: deze doelgroep wisselt onderling veel informatie uit. Ze waarschuwen elkaar voor ontoegankelijke websites, net zoals ze elkaar tips geven over wél toegankelijke webshops. Als je je digitale toegankelijkheid niet op orde hebt, jaag je dus niet alleen individuele klanten weg, maar ook hun netwerk.”

Niet iedere ondernemer hoeft te voldoen aan de wet. Als je minder dan tien werknemers hebt en je hebt minder dan 2 miljoen euro omzet, dan hoef je je website, in ieder geval niet voor de wet, aan te passen.

Het kan soms maanden duren om je website of app aangepast te krijgen Jan Jaap Slobbe Expert Toegankelijkheid bij Stichting Accessibility

In een artikel dat in maart werd gepubliceerd, zegt Slobbe dat bedrijven die nu pas beginnen met nadenken over toegankelijkheid al te laat zijn. „Het is geen kwestie van een paar knoppen omzetten. Het kan soms maanden duren om je website of app aangepast te krijgen, zeker als je afhankelijk bent van een leverancier.”

Waar te beginnen met digitale toegankelijkheid?

Geen enkele website is volgens Slobbe 100 procent toegankelijk, maar veel verbeteringen zijn redelijk eenvoudig door te voeren. „Een kleine webshop kan met een paar aanpassingen al enorme stappen zetten. Denk aan een beter kleurcontrast, duidelijke labels voor schermlezers en een goede navigatiestructuur, zodat je ook zonder muis goed door een website komt.”

Voor ondernemers die niet weten waar te beginnen, biedt Stichting Accessibility een gratis conformiteitsverklaring-template. Hiermee kunnen bedrijven laten zien hoe ze voldoen aan de toegankelijkheidseisen. ,,De wet geeft hier weinig concreet houvast voor, dus wij hebben een template ontwikkeld die ondernemers helpt”, besluit Slobbe.

De gratis conformiteitsverklaring-template is hier te downloaden.