AI-ondernemers bundelen krachten voor Nederlands AI-platform: ‘Toegankelijk, maar vooral veiliger’

Privégegevens of gevoelige data klakkeloos invoeren in ChatGPT of DeepSeek kan bij een datalek verstrekkende gevolgen hebben voor bedrijven. Medewerkers die zonder duidelijke bedrijfsrichtlijnen AI-tools gebruiken, vormen een groeiend probleem. AI Opener, Artific en AI Ready bundelen daarom hun krachten en hebben een veilig AI-platform ontwikkeld dat draait op Nederlandse servers.

Grote kans dat jij, of de collega naast je, dagelijks gebruikmaakt van ChatGPT of een van de honderden andere AI-tools. AI is namelijk niet meer weg te denken van de werkvloer. Toch missen veel bedrijven duidelijk overzicht en beleid, waardoor medewerkers tools zoals ChatGPT op een onveilige manier gebruiken. Ondertussen klinkt steeds vaker de roep om onafhankelijkheid van Amerikaanse tools, zoals RTL Nieuws kopte: ‘We zijn te afhankelijk van Amerikaanse software: Dit zijn Europese alternatieven’.

Onafhankelijk Nederlands AI-platform

Voor meer onafhankelijkheid werken drie Nederlandse bedrijven intensief samen: AI Opener, Artific en AI Ready hebben gezamenlijk één AI-platform ontwikkeld dat toegankelijker en vooral veiliger is. De infrastructuur is geleverd door Artific, een partij die al drie jaar met veertig ontwikkelaars aan het platform werkt. Het draait volledig op Nederlandse servers en voldoet aan strenge eisen, zoals ISO-certificeringen en AVG-voorschriften. „Veel bedrijven hebben nog geen beleid of durven hun data niet te ontsluiten. Met dit platform laten we zien dat AI ook veilig, overzichtelijk en mensgericht kan zijn”, vertelt Ferran Rohaan, oprichter van Artific en AI Ready.

Medewerkers zetten tools zoals ChatGPT in, vaak allemaal met een eigen account en zonder toezicht Radboud Langenhorst medeoprichter AI Opener

Volgens onderzoek van Cisco en Cyberhaven gebruikt 73 procent van de medewerkers al AI-tools, vaak zonder toestemming. Tegelijkertijd heeft 40 procent van de organisaties nog geen concrete aanpak of stellen zij de implementatie van AI uit door angst of apathie. Dit gebrek aan beleid zorgt ervoor dat zogeheten Shadow AI een serieus probleem wordt. „Medewerkers zetten tools zoals ChatGPT in, vaak allemaal met een eigen account en zonder toezicht”, vertelt Radboud Langenhorst, medeoprichter van AI Opener. „Het intensieve gebruik en de hoeveelheid informatie die gedeeld wordt vergroten het risico op datalekken.”

Langenhorst stelt dat deze apathie bij bedrijven alleen maar erger wordt door onzekerheid over veiligheid en de geopolitieke afhankelijkheid van Amerikaanse infrastructuur. „Bedrijven willen wel versnellen met AI, maar binnen hun eigen kaders en waarden”, zegt hij. „Technologie gemaakt in Nederland en echte domeinkennis worden daarom steeds belangrijker.”

Van workshops naar AI-platform

Om bedrijven te helpen AI binnen hun eigen kaders en waarden te implementeren, biedt AI Opener een veilig AI-platform dat specifiek is ontworpen voor commerciële teams. Geen losse tools meer, maar een geïntegreerde werkomgeving waarin verschillende AI-agents samenwerken en data versleuteld en geanonimiseerd wordt verwerkt. „Hiermee voorkomen we dat gevoelige informatie zomaar wordt opgeslagen of gedeeld.”

Wanneer het over AI gaat, denkt iedereen dat je een promptengineer moet worden Radboud Langenhorst

Het idee van AI Opener begon in oktober 2023 met AI-workshops voor commerciële teams. „De vragen die uit die workshops kwamen, bouwden we AI-oplossingen voor, want er waren nog geen AI-agents. Vorig jaar hebben we met een beetje groeigeld en eigen inleg een platform gebouwd. Want wanneer het over AI gaat, denkt iedereen dat je een promptengineer moet worden. Onze stellige overtuiging is: nee, je moet juist je domeinkennis en senioriteit inzetten om de best mogelijke tool te bouwen waarmee je simpel kan blijven chatten. De privacy-discussie begon steeds meer te spelen en wij merkten dat om ons product succesvol te maken, een goed technologisch platform ontbrak.”

Zo kwam Artific op de route. „Artific bracht de derde USP die we nodig hadden. Klanten stelden ons zoveel vragen over veiligheid en het ontsluiten van data, onze uitleg was niet genoeg. Met het platform van Artific kunnen we zeggen dat we een betrouwbare Nederlandse partner zijn”, vertelt Langenhorst. De samenwerking krijgt meteen financiële slagkracht: AI Ready neemt een belang van 25 procent in AI Opener.

AI-agents werken samen

Het platform biedt brede toepassingen voor commerciële teams en kan agents bouwen die helpen op het vlak van marketing, klantenservice, sales en logistiek. Een voorbeeld is de samenwerking met Hanos, waar een contentteam voorheen de hele dag productpagina’s schreef. Met behulp van een AI-agent wordt nu op basis van een plaatje automatisch een volledige pagina gegenereerd, inclusief aspecten zoals dieetwensen en wet- en regelgeving. „Daarna zijn we steeds verder gaan kijken. Dat is het leuke, als mensen eenmaal gezien hebben wat AI kan dan gaan de ogen open en dan gaan mensen domein overstijgend denken.”

Binnen AI Opener werken verschillende AI-agents met elkaar, waarbij gevoelige data volledig versleuteld en geanonimiseerd wordt verwerkt. Hierdoor wordt geen gevoelige informatie opgeslagen. Waar andere AI-experts tot nu toe nog het advies gaven dat 'Als je je gegevens niet zou mailen naar een klant, dan zou ik ze ook niet klakkeloos in een gratis AI-tool zetten', gaat dat dus nu niet meer op. „Het klinkt misschien arrogant, maar ik ben blij dat we flows waarin verschillende AI-agents samenwerken op een veilige manier kunnen aanbieden met ons platform.”

Want dat geldt lang niet voor alle AI-platformen van Nederlandse startups. „De meeste andere AI-platformen draaien nu nog in de betaalde omgeving van een van de generatieve AI-tools. Je kunt je dus afvragen hoe veilig dat is. Er zijn in Nederland veel vette startups op dit vlak, maar die hebben nog een lange weg te gaan.”

