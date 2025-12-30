Tientallen datalekken door AI-gebruik werknemers: vooral door experimenteren met gratis tools

Het aantal meldingen van datalekken door het gebruik van AI-chatbots neemt toe, ziet de Autoriteit Persoonsgegevens. De privacywaakhond telt er dit jaar tientallen en waarschuwt dat door de inzet van de ‘slimme’ vraagbakens gevoelige gegevens gelekt kunnen worden. „Als je gegevens niet zou mailen naar een klant, dan zou ik ze ook niet in een gratis AI-tool zetten.”

Lees verder onder de advertentie

De toename aan datalekken meldt privacywaakhond AP aan Het Financieele Dagblad. Vooral door het gebruik van de gratis versies van de AI-tools lekken er gevoelige gegevens. Werknemers gaan dan op eigen houtje aan de slag met verschillende AI-tools. De gratis versies van de tools bewaren alle informatie die ze krijgen. Onduidelijk is wat er met die informatie gebeurt.



Als techgiganten hun chatbots trainen met die informatie, bestaat de kans dat deze weer als antwoord bij een andere gebruiker gegeven kunnen worden. Volgens Stephan Mulders, advocaat en gespecialiseerd in privacy- en technologierecht, ontstaan er sneller datalekken als werknemers met AI-bots gaan experimenteren.



Lees ook: Doen je werknemers maar wat met AI of heb je een duidelijke visie? ‘Zonder richting blijft AI een losse tool’

‘Zou je de gegevens mailen naar een klant?’

Het lekken van data valt te voorkomen volgens verschillende AI-experts. Door met een paar tientjes per maand te investeren in een betaald account voor een AI-tool, zijn je gegevens al een stuk beter beveiligd. Maar ook Anand Jansen, die mkb'ers helpt met AI-oplossingen, noemt het delen van gevoelige gegevens een grote valkuil. „Bij ons in de workshop gooien mensen wel eens hun hypotheekakte in ChatGPT, dat vind ik heftig. Mensen vergeten soms dat daar hun adres en bsn-nummer op staat. Ook Excel-sheets met winst- of verliesrekeningen zou ik niet in zo’n tool zetten”, vertelde hij in een eerder interview met De Ondernemer.

Mensen gooien hun hypotheekakte in ChatGPT, dat vind ik heftig Anand Jansen AI-expert

Ook Maikel Veldhuis, Businessunit Manager bij AI Academy van Adwise Academy, sluit zich daarbij aan. „Op het moment dat je gegevens niet zou mailen naar een klant, dan zou ik het ook niet in een gratis AI-tool zetten. Dat moeten mensen zich wel echt realiseren”, benadrukt hij.



Lees ook: Het verschil dat AI niet kan maken: ‘Gebruik AI als het waarde toevoegt, maar laat menselijkheid je kompas zijn’