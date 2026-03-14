Een omvallende mountainbike op een verjaardag zette bij de familie Knol iets in beweging. Het resultaat is RockDock, een circulaire fietsstandaard die volledig door de familie wordt ontwikkeld, gefinancierd en vermarkt. Mét duidelijke afspraken om de familieband intact te houden.

Het idee voor RockDock ontstond niet in een vergaderzaal, maar tijdens een verjaardag. Egbert Knol deelde daar zijn ergernis met neef Jan Knol: „Ik heb een splinternieuwe fiets en die zet ik tegen een vlaggenmast aan en hij valt om.” De vraag die volgde was simpel: is daar geen oplossing voor?



Egbert en Jan gingen samen aan de slag en bedachten een standaard die je aan een paal of muur kunt bevestigen. „Je rijdt je achterwiel erin en dan staat de fiets superstabiel.” Gebruik je de fiets niet, dan klik je de standaard weer in en heb je nergens last van.”



Lees ook: Waar grote fietsmerken omvallen, trapt Winwheelz naar 7,5 miljoen omzet: ‘Wij houden het bewust compact’

Een familiebedrijf, maar dan anders

Hoewel het idee van Egbert kwam, staat hij bewust niet aan het roer van de onderneming. De dagelijkse leiding ligt bij de jongere generatie: vier neven en nichten met ieder hun eigen expertise. Jan is van de techniek, Ellen van communicatie, Jeroen doet de financiën en Daan brengt kennis van de fietsenbranche mee. En Egbert? Die is zelfverklaard adviseur. „Wat is er mooier dan de jongere generatie in het zadel helpen? Mijn rol in het verhaal is om van tijd tot tijd advocaat van de duivel te zijn.”



Ondernemen met familie vraagt om duidelijke afspraken. Dat bleek al vroeg in het proces. „Je zag soms dat het een beetje ging schuren”, zegt Egbert. „Niet altijd lieten mensen het achterste van de tong zien.”



Daarom besloot de familie het gesprek open te voeren. „Willen we succesvol zijn? En willen we de familieband goed houden? Dan hebben we daar een slag in te maken.” Er werd een hele avond uitgetrokken om alles uit te spreken. „Dat is nu ook de basis van waar we staan.”

Jan, Ellen, Jeroen, Egbert en Daan Knol. Foto: eigen beeld.

RockDock mikt op 30.000 stuks

RockDock wordt gemaakt van Nederlands gerecycled kunststof en bestaat uit slechts twee onderdelen. Egbert: „Ook wilden we per se dat het product 100 procent circulair is.” Daarnaast speelt sociaal ondernemen een rol, want de fulfillment wordt gedaan door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. „Daarmee willen we direct een duidelijk statement neerzetten.”

De weg naar het eindproduct was lang. Jan: „We hebben eerst heel veel prototypes gemaakt van houten latten.” Pas later werd gekozen voor spuitgieten. Inmiddels is RockDock te koop voor 57 euro via de eigen webshop.



De ambities zijn stevig. Egbert: „Ik heb gezegd: we gaan voor 30.000 stuks dit jaar.” Dat zou neerkomen op een omzet van ruim 1 miljoen euro. De eerste reacties uit de markt lijken positief. Tijdens een fietsevent voor mountainbikes werden direct al enkele standaarden verkocht.

Ondernemen met familiekapitaal

Het startkapitaal voor het bedrijf kwam deels uit de nalatenschap van Egberts moeder. „Dat kapitaal is ooit ontstaan doordat mijn vader is gaan ondernemen. Ik vind het mooi om dat geld niet op te maken, maar om het terug te brengen naar waar het vandaan komt.”



Hoewel ze samen het risico dragen, ziet de familie er vooral veel lol in. „Voor hetzelfde geld zitten we over twee jaar met 2000 beugels. Nou, dan drinken we er een glaasje bier op.”

De RockDock in actie. Foto: eigen beeld.

Lees ook: Erik-Jan (16) fietst voor eigen bedrijf 45 minuten naar klussen: ‘Later wil ik drie bussen met mijn stickers erop’