Bij Martijns klusbedrijf bouwen advocaten muurtjes en plaatsen psychologen plafonds: ‘De klusser is verantwoordelijk’

Kleine onderhouds- en montageklussen: grote bouwbedrijven willen hun handen er niet aan branden. Te veel gedoe en te weinig rendement. Ondernemer Martijn Ebbinge zag er juist een kans in en startte De Klusbakfiets: mensen met een heel ander beroep doen op zzp-basis klusjes bij mensen thuis. De klusdienst is inmiddels uitgebreid naar bijna dertig steden en groeit hard.

Het idee ontstond in 2019 vanuit Martijns bouwbedrijf in Zutphen. „Klanten bleven aankloppen met kleine klussen waar wij geen ruimte voor hadden. Dat voelde niet sympathiek”, zegt hij. In plaats van die klussen af te wijzen, besloot hij te experimenteren met een aparte dienst. Eerst lokaal, klein en zonder groeidruk.



„Ik testte het concept een jaar lang: wat werkt, wat niet, waar loopt het vast?” Na die testfase nam Martijn bewust de tijd om het bedrijf opnieuw te ontwerpen. Hij onderzocht welke plek De Klusbakfiets moest innemen naast zijn bestaande bouwbedrijf. De conclusie: het moest geen verlengstuk worden. Ook bepaalde hij welke waarden leidend moesten zijn. Dat resulteerde in vijf pijlers waarop de organisatie rust: vuur, autonomie, leren, balans en verbinding.



Klussers De Klusbakfiets hebben ander ‘hoofdberoep’

Deze waarden vormen het vertrekpunt voor iedereen die bij De Klusbakfiets werkt. „Ik zoek geen traditionele vakmensen, maar mensen die affiniteit hebben met klussen en zich in onze filosofie herkennen”, zegt hij. „Onze klussers hebben vaak een heel ander hoofdberoep, zoals leraar, advocaat, psycholoog of grafisch vormgever. Ze zijn communicatief vaardig, sociaal betrokken en betrouwbaar. Dat maakt een groot verschil in de klantbenadering en bij het oppakken van vragen of klachten.”



Volgens Martijn versterkt de combinatie van denkwerk, praktisch werk en persoonlijke verbinding het concept voor de klussers. „Als je handen, hoofd en hart verbindt, leef je een evenwichtiger leven dan wanneer je alleen cognitief bezig bent. Dat roept dingen bij jezelf op en activeert je vuur, je enthousiasme.”



Tegelijkertijd maakt deze flexibiliteit het mogelijk om kleine klussen financieel rendabel te houden. Doordat het klussen voor velen een bijverdienste naast hun hoofdberoep is, kan De Klusbakfiets kleine opdrachten wél uitvoeren. Dit in tegenstelling tot traditionele bouwbedrijven met vaste loonkosten en drukke planningen, voor wie dit vaak financieel niet interessant is.

100 zelfstandige klussers

In het begin organiseerde Martijn alles centraal. Hij kocht bakfietsen, gereedschap en kleding en regelde de planning en het klantcontact. Het resultaat was dat spullen kwijtraakten of stukgingen, klussers te afhankelijk bleven en er misverstanden ontstonden over wie waarvoor verantwoordelijk was. „Wij deden misschien 30 procent van een klus, maar creëerden wel 100 procent verwachting.” Daarom koos Martijn voor een andere aanpak: volledige autonomie voor de klussers.

Momenteel werken er ongeveer honderd zzp’ers bij De Klusbakfiets. Ze hebben eigen materiaal, doen zelf het klantcontact en beheren hun eigen agenda. „Dat wil niet zeggen dat we er niet voor ze zijn. Als ze ergens tegenaan lopen, kunnen ze altijd bij ons aankloppen en dan kijken we er samen naar. Zo proberen wij de klusser in veiligheid te houden, maar wel met duidelijke scheidslijnen: als het niet goed gaat, moet je als klusser ook je verantwoordelijkheid nemen.”

Ook de logistieke organisatie werd aangepast. „We hadden aanvankelijk in elke stad iemand die het coördineerde, maar in coronatijd ben ik daarmee gestopt. Ik merkte dat sommige steden te groot zijn; in Rotterdam heb je bijvoorbeeld wel vijf hubs nodig.” De afgelopen twee jaar investeerde Martijn fors in ICT. Via een bouwapp regelen klussers nu de planning, het klantcontact en de administratie, terwijl klussen automatisch worden gekoppeld aan de juiste vaardigheden. Na acceptatie van een klus ontvangt de klant een melding en stemt de klusser de details met de klant af.

Klusser en kunstenaar

Antonio is kunstenaar en werkt sinds november ook als klusser voor De Klusbakfiets in Den Haag, Delft en omliggende plaatsen. „Ik was altijd op zoek naar iets dat een goede bijverdienste kon zijn”, vertelt hij. Toen hij bij het klussen in zijn eigen woning ontdekte dat hij veel handiger was dan hij dacht, meldde hij zich aan bij De Klusbakfiets. „Er was meteen een klik met Martijn. Zijn filosofie spreekt mij aan en hij is altijd beschikbaar voor vragen. Het voelt heel fijn dat ik zelfstandige ben, maar tegelijkertijd ondersteuning krijg.”

Antonio, De Klusbakfiets-klusser

Hij plaatst plafonds, bouwt muurtjes en voert kleine elektraopdrachten uit, met klussen die variëren van twintig minuten tot meerdere dagen. De werkwijze van De Klusbakfiets sluit goed aan bij zijn leven als kunstenaar. „Het werk is afwisselend, ik leer nieuwe vaardigheden en verdien beter dan in de cultuursector. Met klussen werk ik op basis van een uurtarief; dat geeft structuur.”



Ook het lokale karakter van het werk spreekt hem aan: „Ik wil niet elke dag naar Amsterdam of Utrecht, maar gewoon in mijn eigen regio werken.” Het allerleukste vindt hij het directe contact met de klanten. „Omdat de communicatie vanaf het begin persoonlijk en duidelijk verloopt, krijgt de klant meteen een goede indruk. En als de klus klaar is en ze zijn blij, fiets ik lachend naar huis.”

Bakfiets vooral symbolisch

„Er komen dit jaar weer nieuwe steden bij. Ik kijk altijd eerst of er in een stad geschikte mensen zijn en daarna ga ik met hen aan de slag.” Hij verwacht naar 200 klussers te groeien. Gaan die nu daadwerkelijk met de bakfiets naar hun klanten? Martijn: „Zo zijn we wel begonnen, maar klanten klaagden over reistijdkosten en het bleek niet altijd praktisch.” Klussers mogen nu zelf kiezen tussen bak(fiets), auto of busje. „De bakfiets is nu vooral het vehikel van onze waarden. Hij staat symbool voor lokaal, menselijk en duurzaam werken.”



