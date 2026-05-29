TikTok krijgt er op 15 juni een webshopfunctie bij en ondernemer Thomas Pieter Groot van energiedrankpoeder Extra Joss is van de partij. Terwijl de Consumentenbond waarschuwt voor het negatieve effect van impulsaankopen op jongeren, verwacht hij juist veel van TikTok Shop. „Het wordt straks eigenlijk gewoon tik, tik en klaar.”

Een influencer proeft een energiedrankje in een TikTok-video, kijkers klikken op het product en rekenen af zonder de app te verlaten. Vanaf 15 juni kan dat ook in Nederland. Dan lanceert TikTok officieel TikTok Shop, een webshop die volledig geïntegreerd zit in de app zelf. Gebruikers kunnen producten die ze voorbij zien komen in video’s, livestreams of influencercontent direct bestellen, zonder door te klikken naar een externe webshop.

Een van de Nederlandse ondernemers die instapt, is Thomas Pieter Groot van energiedrankpoedermerk Extra Joss. Het bedrijf werd door TikTok geselecteerd als een van de eerste Nederlandse launchpartners, omdat Thomas Pieter en zijn team al jarenlang bijna dagelijks goed scorende TikTok-video’s posten. „Voor een relatief klein merk hebben wij heel veel volgers en interactie op TikTok, veel meer dan andere, veel grotere bedrijven”, aldus Thomas Pieter.

“ Het is pas echt ontploft sinds ik twee jaar geleden actief ben geworden op TikTok ” Thomas Pieter Groot Extra Joss

Wondermiddel voor studenten

Thomas Pieter bracht Extra Joss negen jaar geleden naar Nederland, waarna het nieuws over zijn ‘wonderpoeder’, bestaande uit 50 mg cafeïne en redelijk wat vitamines die je oplost in 200 ml water, zich vooral via mond-tot-mondreclame onder studenten verspreidde. „Dat zorgde voor een sterke basis, maar het is pas echt ontploft sinds ik twee jaar geleden actief ben geworden op TikTok”, aldus Thomas Pieter, die elke maand een contentmiddag inplant om twintig video’s op te nemen.

De video’s worden met een klein, vast team van studenten en freelancers bedacht, gefilmd en gemonteerd. „De ene keer is het een sketch, dan weer een interview op een festival of een aanbieding”, somt Thomas Pieter op. „Alles wordt gedaan met iPhones en simpele microfoons. Daar zitten de kosten dus niet in, maar wel in de tijd die we erin stoppen, de social advertising en de samenwerkingen met creators. In totaal zijn we daar zo’n 10.000 euro per maand aan kwijt.”

In het buitenland werd er vorig voor 656 miljard dollar aan spullen uitgegeven in de TikTok Shop.

Verdubbeling van de verkoop

Geen weggegooid geld, want dankzij de aanwezigheid op TikTok groeide de verkoop van Extra Joss vorig jaar naar 1,3 miljoen producten, tegenover ongeveer een half miljoen een jaar eerder. TikTok Shop gaat die cijfers volgens Thomas Pieter nog verder omhoog stuwen, omdat veel TikTok-gebruikers het platform nu nog vooral gebruiken om naar video’s van influencers te kijken en nieuwe dingen te ontdekken. „Iets verkopen gaat op Instagram en Facebook veel beter.”

“ Iets kopen via TikTok Shop wordt net zo makkelijk als wanneer je dat doet met bijvoorbeeld Apple Pay ” Thomas Pieter Groot Extra Joss

De komst van TikTok Shop moet daar verandering in brengen. „Als iemand een leuke video ziet en met minimale moeite meteen kan afrekenen zonder de app te verlaten, wordt de stap om een product aan te schaffen veel kleiner”, denkt Thomas Pieter. „Je hebt je adres en betaalgegevens al ingevuld, dus dat hoef je allemaal niet meer te doen. Het is gewoon tik, tik en klaar. Iets kopen via TikTok Shop wordt net zo makkelijk als wanneer je dat doet met bijvoorbeeld Apple Pay.”

‘Gouden greep van TikTok’

Iets kopen via de TikTok Shop-functie scheelt consumenten een paar stappen, wat de drempel tot een aanschaf lager maakt. „Maar wat de gouden greep is, en waardoor het voor veel ondernemers interessant gaat worden, is dat je iedereen op TikTok filmpjes kunt laten maken met jouw product”, zegt Thomas Pieter. „In die video kunnen mensen klikken op een soort pop-up met ‘koop nu’ en dan kopen ze binnen de TikTok-omgeving jouw product, waar iedereen iets aan verdient.”

Als je op dit moment met makers samenwerkt, dan moet je dat als bedrijf doen met losse codes, linkjes en aparte webshops. ,,Door de TikTok Shop-functie zit dat straks allemaal in hetzelfde systeem, wat interessant is voor zowel de TikTokker in kwestie als het merk zelf, omdat we er allebei aan verdienen. Wij verkopen ons product, zij krijgen van ons een commissie van 20 procent voor elk product dat via hun filmpje is verkocht. Dat kan behoorlijk oplopen, kan ik vertellen.”

Focus op micro-influencers

Op dit moment werkt Thomas Pieter samen met zo’n driehonderd TikTokkers die gemiddeld zo’n 2.000 tot 10.000 volgers hebben. „Wij focussen bewust op micro-influencers, omdat we merken dat grote influencers door veranderende algoritmes lang niet meer zoveel bereik hebben als vroeger. Daarbij vragen ze vaak belachelijke tarieven, terwijl mensen met wat minder volgers allang blij zijn dat ze een gratis product opgestuurd krijgen en er daarna ook nog iets aan verdienen.”

“ Ik denk dat TikTok Shop vooral goed werkt voor merken die begrijpen hoe Gen Z online beweegt ” Thomas Pieter Groot Extra Joss

Uiteraard blijft ook TikTok zelf niet met lege handen staan. Voor iedere verkoop die via TikTok Shop loopt, krijgt het platform commissie. Volgens Thomas Pieter rekent het platform in Nederland de eerste 90 dagen een introductietarief van ongeveer 2 procent commissie, daarna loopt dat op naar 9 procent. „In Engeland was dat de eerste tijd zelfs 0 procent”, weet Thomas Pieter, die tot drie maanden geleden als head of e-commerce werkte bij voetbalclub Manchester City.

Gen Z doorgronden

In Engeland bestaat TikTok Shop al langer, waardoor Thomas Pieter van dichtbij kon zien hoe het platform zich daar ontwikkelde. „Voor grote merken viel het best wel tegen”, vertelt hij. „Bij Manchester City kregen we het bijvoorbeeld juridisch en technisch niet goed voor elkaar. Ik denk dat TikTok Shop vooral goed werkt voor merken die begrijpen hoe Gen Z online beweegt en die snel content kunnen maken. Grote bedrijven zijn daarin vaak toch minder flexibel.”

De Consumentenbond liet deze week weten kritisch te zijn op TikTok Shop. Volgens de organisatie worden impulsaankopen te makkelijk gemaakt, vooral onder jongeren. Kritiek die Thomas Pieter niet helemaal begrijpt. „Ik vind het een beetje vreemd om te doen alsof TikTok daarin uniek is”, zegt hij. „Op bol, Instagram en andere platforms krijg je ook producten voorgeschoteld via algoritmes. Bovendien wordt TikTok Shop streng gecontroleerd. Je kunt er niet zomaar alles verkopen.”

Authentiek en sympathiek

Vooral kleinere merken kunnen volgens Thomas Pieter veel voordeel halen uit TikTok Shop, omdat zij snel kunnen schakelen. „Grote bedrijven werken vaak met complexe marketingstructuren en dure influencerdeals, terwijl kleinere merken sneller direct contact leggen met creators die al enthousiast zijn over het product. Dat komt veel authentieker en sympathieker over dan wanneer je iemand als Nicolette van Dam iets laat vertellen waar ze helemaal niet achter staat.”

