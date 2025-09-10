Schilder John Edens verovert YouTube met 100.000 abonnees: hoe gratis kennis hem veel meer klanten oplevert

Gratis en voor niks laten zien hoe je een deur schildert en tóch jezelf niet uit de markt prijzen? Klinkt tegenstrijdig, maar voor John Edens van Schildersbedrijf Edens bleek het een gouden zet. Met ruim 100.000 abonnees op YouTube en tienduizenden op Instagram en Facebook is hij een voorbeeld van hoe je met slimme short-form content je bedrijf laat groeien.

Een kwast, een camera en een idee. Dat was genoeg voor John Edens. Zijn eerste filmpjes waren niet het resultaat van een groots opgezet plan of uitgekiende marketingstrategie. „Eigenlijk wilde ik gewoon hoger in Google komen”, zegt hij in gesprek met De Ondernemer.

„Er stonden in Apeldoorn wel 350 schilders ingeschreven. Dan val je niet zomaar op. Dus dacht ik: als ik via YouTube iets doe en het richt op Apeldoorn, dan vinden mensen mij sneller.” Wat begon als een slimme truc om zichtbaar te worden, groeide al snel uit tot een tweede bedrijfstak: duizenden klanten, sponsordeals en een aantal volgers dat met gemak een stadion vult. „Binnen een half jaar ging ik met Schildersbedrijf Edens van pagina 20 op Google naar pagina 1.”

Business uit how to-video’s op YouTube

Veel ondernemers zouden misschien bang zijn zichzelf uit de markt te prijzen door al hun kennis op die manier ‘gratis weg te geven’. Maar Edens ziet dat anders. „Ik denk dat het juist beter werkt. Mensen die mijn filmpjes zien, zien meteen wat voor werk ik lever. Vaak hoor ik zelfs: jij doet het echt heel anders dan de schilder die ik eerder had. En dat maakt dat mijn prijs ook anders mag zijn. Klanten weten: dit werk is te vertrouwen.”

Hij vervolgt: ,,Wat mensen zien, bepaalt de waarde: ze weten wat ze krijgen. En dan gaat het niet meer over prijzen en korting, maar over kwaliteit die klopt bij de prijs.”

Dat blijkt ook in de praktijk. Zo had hij eens een klant die na het zien van zijn filmpjes zelf enthousiast aan een raam begon. ,,Die man was drie weken bezig geweest”, lacht Edens. ,,Toen zei hij: ik ga niet ook nog de rest van het huis doen, of ik het wilde overnemen. Zo zie je dat kennis weggeven juist extra werk oplevert.”

Van advertentie in blad naar video van Schildersbedrijf Edens

In het begin moest Edens bedrijven nog overtuigen. Niemand wist wat een schilder met een camera waard kon zijn. ,,Ze waren gewend om via een krantje te adverteren”, vertelt hij. ,,Ik zei dan: je kunt beter in mijn video zitten, want ik moet die deur toch schilderen, dan kan ik net zo goed jouw verf of jouw kwast gebruiken.” Het duurde even, maar toen één fabrikant eenmaal de stap had gezet, volgden er snel meer. Nu staan ze bijna in de rij voor een plekje in de how to's van Edens. ,,Ze sturen spullen op, vragen of ik ze wil gebruiken en dat levert mij dan ook weer inkomsten op, naast de inkomsten van de platforms zelf. En kijkers kopen materialen via mij in, dat gunnen ze me.”

Ook zijn e-book valt in dat rijtje. ,,Het gaat over buitenkozijnen schilderen, met een volledig stappenplan waar kijkers op moeten letten als ze zelf aan de slag gaan. Dat is een mooie extra inkomstenstroom”, legt hij uit.

Voor Edens is dat een wereld van verschil met vroeger. ,,Als je een advertentie in een vakblad zet, vergeten mensen dat al snel. Maar als je in mijn video zit, zien mensen het product in actie en onthouden ze het. Dat maakt het veel sterker dan een plaatje in een blad.”

Slimmer in plaats van harder werken

Jarenlang werkte Edens met personeel, tot het team in korte tijd uiteenviel. ,,Er was wat verloop, mensen gingen andere dingen doen.” Hij besloot in 2013 alleen verder te gaan. ,,En wat bleek: ik had veel minder stress, ik kon het werk precies zo afleveren als ik wilde en ik hield er nog meer aan over ook.” Het past bovendien bij zijn perfectionisme, zegt hij zelf. ,,Klanten zeggen vaak: het gaat om jouw werk. Dan wil ik ook dat het mijn werk ís.” Zijn dagritme veranderde mee. ,,Ik hoef niet meer om zeven uur bij de klant te staan; ik begin gewoon om tien uur en ga om vijf uur naar huis."

De video’s scherpen zijn vak bovendien verder aan en dankzij de groei van zijn kanalen hoeft hij minder te schilderen. ,,Ik ben niet meer afhankelijk van het weer. Ik wil niet alleen werken voor het geld, ik wil doen wat ik leuk vind. Uiteindelijk heb je genoeg aan iets. Of je wil steeds meer, dat is een keuze. Ik zeg altijd: je kunt beter slimmer werken dan harder werken.”

Schildersbedrijf Edens | John Edens

Edens hoeft al lang geen visitekaartjes meer uit te delen, hij is zijn eigen ‘uithangbord’ op YouTub, Instagram, TikTok en Facebook. Wie honderdduizend mensen laat zien hoe je een deur schildert, hoeft zich niet meer af te vragen of hij serieus wordt genomen. „Mensen zien hoe ik het aanpak en volgen dat. Vraag iemand welke verf hij moet gebruiken en hij noemt wat hij zelf in de schuur heeft liggen. Toch stappen ze vaak over op het merk dat ik in beeld gebruik. Omdat ze mijn manier van werken geloven, en dus ook de keuzes die ik maak.”

Ondernemers helpen bij opzetten YouTube-kanaal

Die autoriteit vertaalt zich rechtstreeks naar omzet, al wil hij niet ingaan op exacte cijfers. Hij houdt er een goed belegde boterham aan over, zoveel is duidelijk. ,,Kijkers zeggen ook letterlijk: ik koop dat product omdat ik wil dat jij doorgaat met video’s maken. Ze snappen dat dit niet voor niks kan. Sponsors horen daarbij, anders hou je dit niet vol. Wie dan roept dat het allemaal reclame is, heeft gewoon niet begrepen hoe dit werkt.”

„Je hoeft geen miljoenenpubliek te hebben”, vervolgt hij. „Begin gewoon. Al kijken er maar honderd mensen, dat zijn honderd potentiële klanten. Het gaat erom dat je de techniek snapt en volhoudt. Een video kan maanden stilvallen en dan opeens duizenden keren bekeken worden. Dat is de kracht van YouTube: jaren later kan een filmpje je nog klanten opleveren.”

Hij ziet dat effect zelf dagelijks. ,,Ik heb filmpjes uit 2009 die nog steeds views en klanten opleveren. Dat is het mooie: je bouwt een bibliotheek die blijft doorwerken. Elke video is een zaadje dat later kan uitkomen.”

Zijn ervaring gebruikt hij ook om anderen wegwijs te maken. Eerder gaf hij trainingen aan ondernemers die een YouTube-kanaal wilden opzetten, tegenwoordig doet hij dat nog af en toe. ,,Dan leer ik ze hoe ze hun video effectief kunnen plaatsen en wat ze in de content kunnen zeggen. Het maakt niet uit of je schilder bent, boekhouder of advocaat: de tips zijn overal toepasbaar. Als je laat zien wat je doet, word je de autoriteit in je vak. Dáár zit de groei.”

Schildersbedrijf Edens | John Edens

