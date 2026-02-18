Barend (24) ging na hbo-studie opritten schoonspuiten: zijn TikTok-filmpjes trekken nu miljoenen kijkers

Hij is een hit op Instagram en TikTok. Barend Seijkens (24) trekt met zijn filmpjes miljoenen kijkers. De jonge Helmonder maakt terrassen, opritten en terreinen schoon. Bereschoon, zoals zijn eenmansbedrijf heet.

Adverteren hoeft Barend niet te doen: hij haalt via sociale media al zijn klanten binnen. „Dit is het ondernemen van nu. Na een filmpje stroomt mijn inbox vol.” Barend laat op zijn telefoon alle binnengekomen mails zien van één dag.

Het aantal kijkers is bizar hoog. Eén filmpje haalde zelfs meer dan 7 miljoen views. Dat zijn echt niet allemaal klanten. Hoe verklaart hij dat? Aan het Eindhovens Dagblad vertelt hij: „De filmpjes kijken lekker weg. Ik laat iets zien en ben enthousiast. Het is heel ‘satisfying’ om naar te kijken. Mensen zien graag een vakman aan het werk.”

Vlotte babel Barend scoort op social media

Het succes is ook te danken aan het commentaar dat hij bij de beelden inspreekt. Barend heeft een vlotte babbel. Ook hier in zijn loods in Helmond toont de waterspuiter zich een spraakwaterval. „Ik ben niet op mijn mondje gevallen. Zoals ik in de filmpjes ben, zo ben ik in het echt. De tekst spreek ik in één keer in. Ik weet precies wat ik wil vertellen en knal het er uit.”

Zijn enthousiasme werkt aanstekelijk. Kijkers krijgen er een goed gevoel bij, vandaar dat ze steeds terugkeren. „Sommige mensen sturen mij al drie jaar berichten. Die zijn echt fan. Ze zien mij en het bedrijf ook veranderen.”

Ga jij nou echt opritten schoonmaken? Je hebt toch hersens Barend Seijkens

Hbo-studie ondernemerschap en retailmanagement

Het begon voor hem met een bijbaantje bij DHL. Hij bezorgde ’s avonds pakketjes en had veel tijd om na te denken. „Ik wilde voor mezelf beginnen en zag hoeveel vieze opritten en terrassen er zijn. Zo kwam ik op het idee. In het begin deed ik stiekem wat flyeren. Verder belde ik bij mensen aan om gratis hun oprit schoon te maken.” Dat deed hij nog met een veel kleinere hogedrukspuit.

De Helmonder kreeg wat klusjes. Pas toen hij met sociale media begon, werd het groot. „Ik ben afgestudeerd op het hbo in ondernemerschap en retailmanagement. Tijdens mijn stage werden gouden bergen beloofd.” Maar Barend ging zelf op zoek naar zijn geluk. „’Ga jij nou echt opritten schoonmaken? Je hebt toch hersens’, kreeg ik als reactie. Ja, want ik vind dit leuk.”

Nu nog een passende naam verzinnen. „Moet het Seijkens Cleaning worden of misschien Cleaning Service Helmond? Ik zat naast mijn schoonmoeder op de bank en die zei: Waarom noem je het bedrijf niet Bereschoon?”

Met mensen op de foto

Een briljante ingeving, Barend was meteen om. „Mijn bijnaam is Beer en mijn initialen zitten erin.” Het is een naam die lekker bekt en blijft hangen. „Ik maak al mee dat ik op straat loop en mensen roepen ‘Hé, dat is Bereschoon’.”

Zo moest hij ook met mensen op de foto. „Eigenlijk bizar”, realiseert de kleinzoon van de bekende Helmondse fietsenverkoper Piet Seijkens zich.

Dat heeft alles te maken met de populariteit van zijn filmpjes. Gemiddeld post hij elke twee dagen een nieuwe. „Dat moet je doen om in het algoritme te blijven.” Voor de opnames gebruikt hij een statief, maar Barend filmt ook met de hand. „Hier in de loods monteer ik de beelden. In het begin filmde ik soms acht uur achter elkaar. Nu vaak enkele seconden met daarna een uur niks.”

Bedrijven willen filmpjes van Barend

Moet hij toestemming vragen aan bedrijven? „Het tegenovergestelde. Ze zeggen bij een opdracht ‘We willen dan wel dat je een filmpje maakt’. Ik geef het bedrijf hierin twee of drie regels promotie. Ze hoeven dus geen marketingbureau in te schakelen”, knipoogt hij.

Bereschoon beschikt inmiddels over een professionele trailer met hogedrukspuit. „Dan kom je ook echt met iets aan.” De meeste ondergronden maakt hij schoon met water van 60 graden, maar de temperatuur is regelbaar tot 100. De voegen vult Barend met onkruidwerend zand.

Ik ben geen TikTokker, maar een ondernemer die zijn werk filmt Barend Seijkens Bereschoon

Viraal via Instagram, TikTok of YouTube

De aanvragen stromen binnen, uit alle windstreken. „Een vies buitenterrein is relatief normaal in Nederland. Als je dan juist een schoon terrein hebt, val je op. Het vergroot de uitstraling van een bedrijf. Ik probeer me te focussen op Brabant en Limburg, maar ben ook al in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Amersfoort en Apeldoorn geweest. Wel maak ik steeds de afweging of dat het waard is.”

Hij komt bij al die klussen van alles tegen, wat steeds weer voer is voor een nieuw filmpje op Instagram, TikTok of YouTube. „Hoe meer viraal mijn video gaat, hoe meer aanvragen ik krijg.”

De Helmonder wil nadrukkelijk geen TikTokker worden genoemd. „Ik ben een ondernemer die zijn werk filmt”, klinkt het beslist. „Laatst werd ik aangesproken in de supermarkt door een vader. ‘Jongen, ik vind het zo superleuk wat jij doet. Dat wilde ik toch even zeggen.’ Zoiets doet me echt goed.”