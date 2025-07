TikTok Shop komt eraan, moet je als ondernemer mee? ‘Groeit uit tot krachtig extra verkoopkanaal’

Socialmediaplatform TikTok boekt in steeds meer landen succes met zijn TikTok Shop, waarmee ondernemers producten kunnen verkopen in de app. Experts verwachten de Shop binnen afzienbare tijd ook in de Nederlandse TikTok-app. Hun belangrijkste advies aan ondernemers? Ga TikTok als een nieuw verkoopkanaal zien en start nu met de voorbereidingen.

TikTok Shop is een onderdeel binnen de TikTok-app, maar alleen zichtbaar voor gebruikers in landen waar TikTok Shop beschikbaar is. Ondernemers die zich aanmelden in de TikTok Shop, kunnen hun producten vanuit de app onder de aandacht brengen van miljoenen gebruikers. Een consument die interesse heeft, kan een bestelling plaatsen zonder de socialmedia-app te verlaten. TikTok doet er alles aan om het verkoopproces zo soepel mogelijk te laten verlopen, en verdient zelf commissie aan geplaatste bestellingen.

TikTok Shop in steeds meer landen te gebruiken

Het Chinese TikTok rolt zijn Shop-functie in steeds meer westerse landen uit. Grote landen zoals de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk hebben inmiddels toegang tot TikTok Shop. Wanneer Nederland aan de beurt is, zegt TikTok niet. *De Ondernemer* vroeg vier experts naar hun verwachtingen. Zij denken dat de digitale winkel hier nog dit jaar of begin volgend jaar beschikbaar komt.

Wie zich nu verdiept in TikTok Shop, profiteert straks direct Liam Tjoa GoSpooky

Ze zijn ook eensgezind over het vraagstuk of het als Nederlandse mkb-ondernemer al de moeite waard is om je te verdiepen in TikTok Shop. Liam Tjoa, ceo van het Nederlandse social-bureau GoSpooky, zegt: „Absoluut. Wie zich nu verdiept in TikTok Shop profiteert straks direct. Wij verwachten dat het platform voor veel mkb-bedrijven uitgroeit tot een krachtig extra verkoopkanaal.”

Omarm TikTok Shop als ondernemer

Wie zich wil verdiepen in TikTok Shop, start bij het omarmen van TikTok. Omdat het digitale winkelen zich afspeelt in de socialmedia-app, is het volgens de experts belangrijk dat je weet hoe TikTok werkt. „Maak een account aan als je bedrijf dat nog niet heeft en bouw een community van online volgers op door filmpjes te delen”, zegt Britt Messing. Zij is medeoprichter van het Nederlandse bureau For You Agency, dat onder andere de TikTok-strategie van grote merken verzorgt. „Het is belangrijk dat jij als ondernemer TikTok leert begrijpen en dat het publiek leert begrijpen wat jouw bedrijf doet.”

Als dat lukt en TikTok Shop in Nederland beschikbaar komt, start je met een basis van geïnteresseerde en geïnformeerde volgers, in plaats van een account zonder content en met volgers die direct producten willen kopen. Productcategorieën die in het buitenland goed verkopen via TikTok Shop zijn fashion, beauty, supplementen en (lifestyle)producten met een hoog impulsaankoopgehalte, zeggen de geïnterviewden.

Jasper Knitel van SocialArmy stipt de fruitvliegjesval van het Nederlandse bedrijf Super Ninja aan. Visueel een sterk product dat op een video duidelijk maakt wat het belooft, en de prijs van een paar euro laat je niet lang twijfelen als je last hebt van fruitvliegjes in huis. Super Ninja is overigens niet alleen bekend van TikTok, maar verkoopt ook via retailers als Praxis en Albert Heijn. Bredere merkbekendheid kan de verkoop een extra zetje geven.

Livestreamen via TikTok Shop

Een goede manier om bekendheid te werven op TikTok, is volgens de experts door te gaan livestreamen op het platform. Robbert Tammens, ceo van social-bureau Molecule, begeleidt grote merken op TikTok en merkt dat livestreams het publiek interesseren voor je product(en). „Je kunt bovendien nu al verkopen via livestreams, bijvoorbeeld door te verwijzen naar je website of door een link naar de productpagina in je TikTok-biografie te plaatsen.”

Promoot je aankomende livestream via kanalen die je al langer gebruikt Jasper Knitel SocialArmy

Livestreamen kan spannend klinken, maar hoeft volgens Jasper Knitel van SocialArmy niet per se duur of professioneel te zijn. Zijn platform helpt buitenlandse TikTok-creators op te leiden en verbinding te leggen met merken om succesvoller producten aan te prijzen en zo hogere verkopen te realiseren. „Van een groot merk verwacht men een professionele video, maar bij een mkb-bedrijf kan het ook werken om als oprichter of ceo zelf als gezicht te fungeren op TikTok. Bijvoorbeeld door een kijkje achter de schermen te geven hoe het team producten inpakt of door enthousiast te vertellen over wat je merk doet.”

Hij heeft ook een tip om meer livestreamkijkers te trekken. „Promoot je aankomende livestream via kanalen die je al langer gebruikt. Stuur bijvoorbeeld een e-mailcampagne naar je bestaande klanten waarin je belooft om in de volgende livestream een nieuw product te onthullen, met exclusieve korting voor wie live kijkt.”

Netwerk opbouwen

De bureaus waarmee De Ondernemer sprak, werken in het binnen- en buitenland al met merken rondom TikTok Shop. Zo hielp GoSpooky onder meer JBL en Samsung. Ceo Tjoa heeft er een inzicht mee opgedaan. „Creators en affiliates worden de belangrijkste aanjagers van succes.

Uiteindelijk wil je dat men jouw product koopt Britt Messing For You Agency

„Bouw daarom nu al een netwerk op van makers die bij je merk passen.” Een inzicht dat Messing van For You Agency herkent. „Creators en affiliates kunnen als ambassadeur van je merk fungeren. Het hoeven echt geen hele grote en dus dure namen te zijn. Belangrijker zijn de mate van engagement en de koopkracht van hun volgers, want uiteindelijk wil je dat men jouw product koopt. Laat makers in ieder geval vrij om jouw product op hun eigen manier aan te prijzen, want zij kennen hun eigen doelgroep het beste.”

Verwar de termen creators, affiliates en makers overigens niet met influencers. Die laatste groep staat bekend om een groot bereik en doorgaans weinig inhoudelijke binding met een merk, waar de andere groepen geloofwaardiger en authentieker zijn. Hun bereik kan kleiner zijn, maar onder de streep kan de impact van een samenwerking groter zijn.

Heb de juiste verwachtingen

TikTok Shop is in sommige landen al erg groot, maar in andere landen pas net begonnen. Wat de experts merken? Heb de juiste verwachtingen. Tammens van Molecule: „Niet alleen jij als ondernemer moet wennen aan wat we social commerce noemen, het publiek moet dat ook.”

Verwacht daarom niet direct enorme omzet uit TikTok Shop, maar beschouw het als een nieuw verkoopkanaal en een langetermijntrend. Gebruik het eerste jaar om te experimenteren, te leren en wees flexibel. Dan kun je in de jaren erna groeien in social commerce en hoef je wellicht ook minder te adverteren op andere socialmediaplatformen.”

