Van fruitkraam naar beste tuincentrum van ons land: familiebedrijf Van der Spek groeit naar 10.000 m²

Wat ooit begon met een simpele fruitkraam langs de weg, is inmiddels uitgegroeid tot een tuincentrum van tienduizend vierkante meter. Van der Spek in Zevenhuizen is niet alleen indrukwekkend qua formaat, maar werd dit jaar ook uitgeroepen tot het leukste tuincentrum van Nederland. Voor eigenaar Ton van der Spek en zijn vader Martien voelt deze titel als een kroon op hun werk.

Wie nu voor het tuincentrum aan de Bredeweg staat, kan het zich bijna niet voorstellen. „Mijn opa begon in 1968 met de verkoop van appels en peren langs de weg”, vertelt Ton van der Spek tegen het AD. Vandaag de dag runt Ton het vers- en tuincentrum samen met zijn vader Martien.

Tuincentrum bleek succesformule

,,Nadat mijn opa een marktkraam had geopend, volgde al snel een kleine verswinkel. In 1994 kwam daar de verkoop van planten bij en twintig jaar later opende mijn vader het tuincentrum.” Vijftienhonderd vierkante meter aan planten én een verswinkel, vlak naast de A12. Het bleek een succesformule, de winkel groeide al snel uit zijn voegen.

,,Al een jaar na de opening van dat tuincentrum begonnen we na te denken over een mogelijke uitbreiding”, vertelt Martien van der Spek. ,,We konden de boerderij ernaast kopen, maar het duurde even voor alle vergunningen en concrete plannen rond waren. Toen dat eenmaal geregeld was, ging het heel snel.”

Snelle groei én vertrouwd gevoel: Van der Spek pakt het groots aan

Op 20 april 2023 werd de eerste paal geslagen. Nog geen tien maanden later, op 5 februari 2024 werden de eerste klanten verwelkomd in het compleet vernieuwde tuincentrum. Het gloednieuwe pand is maar liefst tienduizend vierkante meter in oppervlakte en heeft naast de te verwachten tuincentrum-producten ook een restaurant, speeltuin, kinderboerderij, een to-go-snackkraam en een gigantische buitenafdeling.

Het vasthouden van het ‘Van der Spek-gevoel’ was voor ons zelf erg belangrijk Martien van der Spek

Veel vaste klanten uit de regio vonden het nieuws over de uitbreiding spannend. Zouden ze de gezelligheid en lage prijzen waar het tuincentrum om bekend stond na zo’n grote uitbreiding nog wel herkennen? ,,Die zorgen hebben we serieus meegenomen”, legt Martien uit.

,,Maar juist omdat we nu zoveel groter zijn dan eerst, kunnen we nóg scherper inkopen doen. En het vasthouden van het ‘Van der Spek-gevoel’ was voor ons zelf ook erg belangrijk. We zijn van zeventig naar honderdvijftig medewerkers gegaan. Iedere nieuwe medewerker kreeg een buddy die hem of haar wegwijs maakte binnen het familiebedrijf.”

Van der Spek uitgeroepen tot beste tuincentrum

De aanpak wierp zijn vruchten af, vertelt Ton glunderend. ,,We werden vorig jaar door de Koninklijke INretail genomineerd als beste tuincentrum. Er werd elke week gestemd door klanten, en we kwamen elke keer weer bovenaan te staan. Maar er kwam ook een vakjury langs als mystery shoppers.

Op de dag van de uitreiking waren we met negen andere bedrijven aanwezig en we wisten nog niet of we hadden gewonnen. Toen we hoorden dat we de beste waren, was dat uiteraard een euforisch moment. Het is echt een kroon op ons werk en het bewijst dat de uitbreiding veel goeds heeft opgeleverd.”

We hebben nu een naam die we waar moeten maken. Mensen komen specifiek naar ons toe met een bepaalde verwachting Martien van der Spek

„Maar nu begint het pas”, vervolgt Martien, die een bedrijfsshirt draagt met de titel ‘Beste tuincentrum van Nederland’ achterop. „We hebben nu een naam die we moeten waarmaken. Mensen komen specifiek naar ons toe met een bepaalde verwachting.”

Een volledig gasloos tuincentrum met warmtepompen

,,Verdere uitbreidingen zitten er in de toekomst waarschijnlijk niet in, want we hebben alle grond op dit deel nu volgebouwd en zitten klem tussen andere bedrijven en de snelweg”, vertelt Ton. ,,We moesten dus toekomstgericht en duurzaam denken.”

,,Daarom is het nieuwe pand volledig gasloos. We verwarmen het pand met behulp van warmtepompen. Die warmte wordt gehaald uit bronnen van tweehonderd meter diep.” Hij wijst naar drie grote deksels op de kinderboerderij. Onder de alpaca’s, minikoeien, geiten en kippen lopen buizen tot tweehonderd meter onder de grond. ,,Ter vergelijking; de windmolens langs de A12 zijn 75 meter hoog.”

Toekomstbestendig ondernemen: duurzaam, zelfvoorzienend en klantgericht

Het is slechts één van de vele manieren waarop het bedrijf probeert zichzelf toekomstbestendig te maken. „We vangen regenwater op en zuiveren dat zelf om de plantjes water te geven. Daarnaast liggen er zonnepanelen op het dak. De energie daarvan slaan we op in een accu van 3,3 megawattuur en we verkopen die weer voordelig via de 76 laadpalen op ons terrein”

Een volgende verbouwing is dus nog niet nodig. En daar moet het duo voorlopig sowieso niet aan denken, vertelt Martien. ,,De trein is gaan rijden en blijft maar gaan. De klanten komen gelukkig in groten getale en zijn tevreden. Ons eerstvolgende doel is om alles intern te stroomlijnen en de processen verder te professionaliseren. Daarna kijken we weer verder naar de volgende mogelijkheden om te verbeteren.”

