Het is de zomer van 2009. Frank, dan 21 jaar oud, trekt een jaar door Nieuw-Zeeland met een auto en een tent achterin, schrijft het AD. „Fantastisch, vond ik het”, zegt hij. „Overal waar ik het leuk vond, gooide ik mijn tentje uit.” Terug in Nederland wil hij dat gevoel van onbeperkte vrijheid vasthouden, maar het ‘uitgooien van een tentje’ blijkt hier een stuk lastiger. „Het mag niet overal en Europa is veel meer verstedelijkt.” Frank houdt vol. Hij koopt een Volkswagenbusje (een T4, voor de kenners) en bouwt dit om tot camper.

Nu, in de zomer van 2025, vertelt Frank dit verhaal onder de luifel van een vervolmaking van deze eerste creatie. In een van drie grote hallen in Nijkerkerveen, waar tientallen andere campertjes in verschillende stadia van gereedheid staan en waar iedere dag zeventig mensen werken. Zijn eigen droom blijkt namelijk aanstekelijk. Zó aanstekelijk, dat Frank per jaar inmiddels tot wel vijfhonderd ‘Ventjes’ verkoopt. „Ik kan het soms nog niet geloven.”

Compact én multifunctioneel: Ventje benut ruimte optimaal

Wat maakt een Ventje (een koosnaampje én een verbastering van het Engelse ‘van’) zo anders dan de camper die we allemaal kennen? „Om te beginnen de grootte”, legt Frank uit. „Alle Ventjes zijn in de basis een busje van Volkswagen (een T5, T6 of ID. Buzz, red.). Die nemen allemaal een gewone parkeerplaats in en kun je ook prima gebruiken als auto voor dagelijks gebruik. Je hoeft dus geen dure stalling te betalen waar je hem alleen in de zomer uit haalt, zoals bij andere campers.”

Het echte verschil zie je echter pas als je de schuifdeur opendoet. Omdat de oppervlakte beperkt is (met 2,10 bij 1,40 meter ben je er wel) moet slim worden omgesprongen met de ruimte. „Dat is gelukt”, aldus de trotse geestelijk vader. „Het grootste deel van het interieur dient meerdere doelen. Zie je de kussens in de zithoek? Die kun je zo herpositioneren dat je een bed krijgt. Je kunt ze ook naar buiten halen en op speciale steunen leggen, waardoor je ook daar heel comfortabel zit.”

De Ventjes zijn uitgerust met een volledige keuken, compleet met wasbak, koelkastje en kookplaat (gas of inductie, afhankelijk van het model). Koken kan zowel buiten als binnen. „Ieder laatje is twee kanten op te duwen, waardoor je altijd overal bij kunt.” Ook aan de kleine of grote boodschap is gedacht. Het langere model, geschikt voor vijf personen en met een lengte van 5,3 meter, beschikt over een vast toilet. De kleinere variant heeft een slimme plaat waaraan een afsluitbaar zakje kan worden bevestigd.

‘Ventje wordt onderdeel van je leven’

Sinds de oprichting in 2020 staat de telefoon roodgloeiend. „Al in de eerste week stroomden de orders binnen, maar zeker met de zomer in aantocht wordt het drukker en drukker.” Het goedkoopste model (gebouwd in een tweedehands T5) kost 55.000 euro. Voor een topklasse Ventje (gebouwd in een elektrische ID. Buzz) tel je 95.000 euro neer.

Meer dan duizend mensen hebben dat inmiddels gedaan. Zij vormen een hechte gemeenschap, weet Frank. „We hosten ieder jaar het Eventje, waar iedereen vol trots de eigen inrichting showt en ervaringen deelt. Het Ventje wordt echt een onderdeel van je leven. Plots kun je er gewoon op uit wanneer je maar wilt, zonder zorgen over waar je moet slapen. Hoewel je in Nederland niet zomaar overal mag kamperen„ zijn de mogelijkheden om legaal te overnachten eindeloos. Wacht maar tot je de grens overgaat: ultieme vrijheid!”

