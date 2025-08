Lees verder onder de advertentie

Meer dan 30 schuldeisers zeggen recht te hebben op geld van de nachtclub, 30 bij de sushibar, 26 bij de Oosterse tapasbar en 23 bij de Ierse Pub. De schulden stapelden zich de afgelopen maanden op nadat Ayhan Sahin zijn horecazaken in Deventer en omgeving zag instorten, meldt de Stentor.

Sommige schuldeisers claimen recht te hebben op geld van meerdere horecazaken. Toch blijven er nog tientallen bedrijven en instanties over die wachten op uitbetaling. De schuldeisers van het eerder gesloten stapcafé en de Hollandse tapasbar zijn daar nog niet eens bij gerekend. Kunnen deze geldeisers nog geld verwachten? En hoe gaat dat dan in zijn werk?

Bij faillissementen wordt onderscheid gemaakt tussen soorten schuldeisers. Sommige hebben voorrang.

Grootste schuldeiser: de Belastingdienst

De belangrijkste en waarschijnlijk ook grootste schuldeiser: de Belastingdienst. Ook de partij die de faillissementen aanvroeg. Wettelijk is vastgelegd dat de Belastingdienst voorrang heeft op andere schuldeisers. Zonder die voorrang zou de overheid bij elk faillissement veel geld mislopen. Dat zou ten koste gaan van het publieke belang.

In het geval van de failliete Deventer kroegen en restaurants gaat het om flinke bedragen. Meer dan twee ton voor een kroeg, meer dan een ton voor een sushibar. In totaal voor alle zes de bedrijven samen zegt de Belastingdienst nog recht te hebben op 675.535 euro, zo blijkt uit faillissementsverslagen. In ditzelfde rijtje is ook het UWV te scharen, dat nog ruim 17.000 euro te goed heeft.

Opvallende lening

Een maand na de uitgesproken faillissementen meldde zich plots een opvallend bedrijf bij de curator: Swishfund, waar je zakelijk gezien online snel geld kan lenen.

Het bedrijf stelt recht te hebben op meer dan 180.000 euro en zou daarvoor afspraken hebben gemaakt met de failliete Deventer horecazaken. Swishfund zegt met voorrang recht te hebben op alle tegoeden op verschillende bankrekeningen en in cash geld. Curator Paul Schepel onderzoekt nog of dit klopt, maar geldverstrekkers kunnen dit soort voorwaarden vast laten leggen.

Bij de faillissementen in Deventer was dit bedrag al niet meer beschikbaar. Volgens de faillissementsverslagen stond er gezamenlijk nog slechts 15.000 euro op de rekeningen van de kroegen en restaurants, met een extra 5.000 euro in kas.

Achterstallig salaris werknemer

Een van de werknemers van nachtclub Chicago spande al voor het faillissement een rechtszaak aan. De werknemer had nog salaris tegoed, dat niet was uitbetaald.

Inclusief de kosten om die rechtszaak te voeren en een wettelijke salarisverhoging kwam dat neer op meer dan 3000 euro netto. De rechter stelde de werknemer in het gelijk. Enkele weken later ging het bedrijf failliet, waardoor het salaris nog steeds niet was uitbetaald. Wel heeft deze werknemer daardoor ook voorrang op andere schuldeisers.

Wat er overblijft voor de rest

Pas na deze instanties, bedrijven en mensen met voorrang komen andere schuldeisers aan de beurt. En dat zijn er dus nogal wat. Zoals Brouwerij AB-InBev, bekend van onder meer Hertog Jan en Jupiler. De brouwerij bleek de huurcontracten van twee zaken vorig jaar al te hebben verbroken na tussenkomst van de rechter, omdat betalingen uitbleven.

Social Deal, bekend van de vouchers, dat tonnen had geleend aan de Ierse Pub en de Oosterse tapasbar. Eigenaar Ayhan Sahin zelf laat weten deze schuld inmiddels afbetaald te hebben. Al stelt de curator dat de vorderingen van Social Deal nog steeds op tafel liggen.

Ook de gemeente Deventer wacht nog op meer dan een ton aan dwangsommen. Die boetes waren eerder opgelegd vanwege problemen met geluidsoverlast die er waren toen een van de kroegen nog open was.

Geld waar al deze schuldeisers waarschijnlijk naar kunnen fluiten. Of er moet nog ergens geld tevoorschijn komen.

Wat is er dan te verdelen?

Bij lange na niet genoeg om alle schuldeisers te betalen. Ook de schuldeisers met voorrang hebben waarschijnlijk deels het nakijken. Het resterende bedrag zullen zij naar verhouding moeten verdelen. Exacte bedragen zijn nog niet te noemen, omdat het onderzoek van de curator nog loopt. Nu lijkt er zo’n drie ton beschikbaar te zijn, blijkt uit faillissementsverslagen.

In kas en op de rekeningen stond niet meer veel. Een groot deel van het beschikbare bedrag is afkomstig van de verkoop door de curator van vier restaurants en kroegen aan Cees Meekers. Dit omvat 180.000 euro aan meubels en andere inventaris, en 80.000 euro aan goodwill. Meekers wacht nog op goedkeuring van de gemeente om opnieuw te openen.